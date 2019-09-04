«Похоже, что эта «Санта-Барбара» только начинается», — так расценивает тюменский Telegram-канал «Повестка» события вокруг банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Действительно, каждый божий день дарит очередную драматическую коллизию, где главным героем является крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Урала и Западной Сибири. Арена событий переносится то в цеха АНПЗ, то в арбитражные суды, то на биржу, то в Тверской суд Москвы, то в национальный парк «Бузулукский бор», то в коридоры группы компаний «Новый поток» и Сбербанка. Пока что сериал остановился на эпизоде в правительстве России, где решают вопрос о помощи заводу. Сериал, кстати, дорогостоящий, с бюджетом в миллиарды долларов. Его горячо обсуждают в нефтяном мире, а также политики и экологи. Так как финал не близко и страсти накаляются, объективную точку зрения сложно найти. Поэтому постараемся представить беспристрастную фабулу.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Антипинский НПЗ — это частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу «Транснефти». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Качество дизельного топлива, производимого предприятием, соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки нефти в 2016 году достигла 98%. С 2018 года на предприятии начато производство бензинов стандарта Евро-5. Предусмотрена возможность отпускать топливо прямо с завода путем автоналива бензовозами в 5−30 тонн. Миссия предприятия — удовлетворить потребности Тюменской области и всего Уральского федерального округа в качественном дизельном топливе и бензине европейского качества. Располагается АНПЗ в промышленной зоне города Тюмени близ посёлка Антипино.

Перспективный инвестор

До недавнего времени Антипинский НПЗ входил в пятёрку значительных налогоплательщиков Тюменской области. На предприятии трудится две тысячи человек. Из открытых источников известно, что держателем 20% акций невзирая на катаклизмы, которые с лета 2018 года сотрясают АНПЗ, стабильно является юрист Николай Егоров из Санкт-Петербурга. Он же является совладельцем адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры», неоднократно решавшего деликатные правительственные вопросы за рубежом. За что, собственно, бюро имеет благодарность президента России «За активную работу по защите интересов РФ». Основной 80% пакет акций АНПЗ до июня 2018 года принадлежал кипрской офшорной компании Vikay Industrial Limited, которой в равных долях владели Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников. Если Дмитрия Мазурова деловые СМИ рисуют талантливым молодым бизнесменом, умеющим заводить и поддерживать нужные знакомства, то Владимир Калашников имеет красноречивые страницы биографии — бывший советник нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина, экс-руководитель представительства Тюменской области в Санкт-Петербурге.

StockSnap Бизнес

Антипинский НПЗ является базовым активом группы компаний «Новый поток» (New Stream). С основания этого предприятия в 2004 году Дмитрием Мазуровым и Геннадием Лисовиченко и началась история New Stream. На корпоративном сайте Антипинского НПЗ размещена комплиментарная статья делового тюменского издания «Тmn» о ныне бывшем директоре завода Геннадии Лисовиченко, где рассказывается о его непростом пути в «нефтянку» из прокурорских работников. Изначально в Антипино нефтеперерабатывающий завод намеревалась построить «Транснефть», говорится в статье, было закуплено оборудование, однако новое руководство компании отказалось от затеи. А Геннадий Лисовиченко решил поднять знамя с земли и загорелся идеей развернуть нефтепереработку в Тюмени. За деньгами обратился к бизнесмену с крепкими связями в этом бизнесе Дмитрию Мазурову «с уставом компании под мышкой и горячим желанием построить завод».

«У нас уже были к тому времени небольшие совместные проекты. Я понимал, что Дмитрий Мазуров, очень деловой человек, очень энергичный, был в состоянии эти деньги привлечь, поэтому и пришел именно к нему с этой идеей. Он гениальный. Банки ему верят», — заявлял в 2016 году Лисовиченко.

Отметим, что к строительству нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области шли давно. В этой части Западной Сибири сосредоточено 72% всех российских запасов нефти и 91% природного газа. Извлекая такие объемы углеводородов из северных кладовых, регион завозил около 1,2 млн тонн светлых нефтепродуктов из других территорий. Горючесмазочные материалы доставляли за 550 км с Омского НПЗ, за 600 км с «Пермнефтеоргсинтез» или за 800 км с Уфимского НПЗ. Рост подпольных мини-НПЗ в «лихие» 90-е годы прошлого века, выпускающих некондиционное топливо, ещё раз подтвердил необходимость строительства полноценного завода по переработке углеводородного сырья.

redhawkgroup Нефть

Строительство Антипинского НПЗ осуществлялось на кредитные средства. Не бывает великих достижений без финансовых затруднений и это общемировая практика. Когда 15 августа 2005 года тогда ещё губернатор Тюменской области Сергей Собянин посещал строительную площадку Антипинского НПЗ, планировалось, что на заводе будет производиться дизельное топливо двух марок — газойль и гудрон. «Дизель» предполагалось поставлять за пределы области, на рубероидные заводы, а солярка должна была реализовываться внутри региона. По подсчетам инвесторов, завод должен был окупиться за 2−3 года и приносить хорошую прибыль. Но инвесторы столкнулись с первой проблемой: для развития производства — нефтеналивного терминала, лаборатории — нужна была дополнительная земля. И губернатор Сергей Собянин дал поручение выделить АНПЗ пустующий соседний участок. Перспективному инвестору открывали пути и двери все административные структуры Тюменской области.

Первая очередь Антипинского НПЗ проектной мощностью 400 тыс. тонн в год была запущена в 2006 году. С 2009 года правительство Тюменской области предоставляло предприятию господдержку в форме льгот по налогу на имущество и предприятие экономило на этом сотни миллионов рублей. С декабря 2013 года стратегическим партнером и основным кредитором завода стал ПАО «Сбербанк России». В конце 2014 года на АНПЗ ввели в строй первый пусковой комплекс третьей очереди. Заработала установка гидроочистки дизельного топлива, которая предназначена для доведения качества горюче-смазочных материалов до требований Евро-5 с содержанием серы не более 10 ppm и даёт возможность выпускать зимнее и арктическое горючее.

«Антипинский НПЗ — визитная карточка нашего региона. Мы горды тем, что такой проект реализуется здесь, на тюменской земле. Положительные моменты, которые получает наш регион, налицо: это 2000 высококвалифицированных рабочих мест, глубокая переработка — 98%, импортозамещение — решение всех тех задач, которые перед нами ставит глава государства», — заявлял в бытность губернатором Тюменской области Владимир Якушев на 10-летии запуска завода в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Якушев

Антипинский НПЗ в том недалёком прошлом блистает в различных рейтингах как одно из быстроразвивающихся и успешных предприятий России. Это при том, что в 2014 году произошла двукратная девальвация рубля и предприятие планомерно влезало в миллиардные долги. В 2015 году группа «Новый поток» приобрела у Внешторгбанка (ВТБ) на тот момент убыточный Марийский НПЗ, а также одержала победу в лице АНПЗ в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья Могутовского, Воронцовского и Гремячевского месторождений в Оренбургской области сроком на 20 лет. Начало добычи нефти планировалось на 2018 год. Причём, согласно информации от «Нового потока», на возведение комбинированной установки производства высокооктановых бензинов (КУПВБ) и покупку месторождений углеводородов в Оренбургской области 80% необходимых средств были выделены Сбербанком, остальные 20% привлечены у сторонних банковских организаций.

Экологические препоны

Оренбургские месторождения, расположенные в национальном парке Бузулукский бор, изначально были рискованным активом. Для справки, созданный в 2007 году национальный парк «Бузулукский бор» площадью 80 тыс. га включает в себя более 106 га с совокупным запасом нефти в размерах от 40 до 80 млн тонн. С 1953 года на территории Бузулукского бора проводились геологоразведочные работы. На территории Оренбургской области таким образом были открыты Могутовское, Воронцовское, Гремячевское месторождения нефти. В связи с серьёзной аварией на одной из нефтедобывающих скважин в 1971 году, которая привела к разливу нефти и пожарам, правительством СССР было принято решение о прекращении деятельности государственных нефтяных компаний в Бузулукском бору, а также ликвидации и консервации всех 162 нефтяных скважин в заповеднике. Спустя десятки лет скважины начали «дышать», угрожая экологической катастрофой. Встала задача их переконсервации и ликвидации. Заговорили о том, что этот процесс обойдется слишком дорого бюджету, если осуществлять его за государственный счёт.Тогда, в 2014 году, на федеральном уровне объявили конкурс с тем, чтобы победитель сначала устранил экологическую угрозу, а потом уже занялся разработкой нефтедобычи.

Adrebrz Бузулукский бор

Изначально оговаривалось, что размещение объектов нефтегазодобычи допускается только в границах блоков земельных участков, исключенных из состава территории национального парка «Бузулукский бор».

«Недропользователь должен осуществлять за счёт собственных средств переконсервацию и необходимые ликвидационные мероприятия на аварийных скважинах, а также последующее поддержание таких скважин в безопасном для окружающей среды и населения состоянии, обеспечивать применение наилучших технологий при проведении работ, связанных с пользованием недрами, гарантировать финансовое обеспечение работ по предотвращению и ликвидации возможных негативных последствий от деятельности, связанной с добычей нефти, работ по лесовосстановлению и рекультивации земель, а также по решению социальных проблем региона», — говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций защитникам Бузулукского бора.

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Нефтедобыча в Бузулукском бору до сих пор осуждается многочисленными учёными, общественниками и политиками. Исполняющая ранее обязанности руководителя регионального Управления Росприроднадзора по Оренбургской области Марина Коваль отмечала, что земельные участки, занятые ликвидированными и законсервированными скважинами, а также подъездными путями к ним, не являются землями особо охраняемых природных территорий.

«Они изначально не входили в состав нацпарка. Эти участки относятся к землям лесного фонда области. Изначально право пользования недрами месторождений было предоставлено в 2015 году Антипинскому НПЗ по результатам проведения конкурса с целью разведки добычи углеводородного сырья. В 2016 году право пользования недрами переоформлено с Антипинского НПЗ на «Новый поток», — сказала Коваль.

Rpn.gov.ru Марина Коваль (в центре)

«Новый поток» взял на себя обязательства помимо устранения экологических проблем, вложить в социально-экономическое развитие Оренбургской области более 3 млрд рублей, в том числе посредством увеличения налоговых отчислений в бюджет региона. Помимо нефтяных скважин на территории Бузулукского бора тюменских нефтепереработчиков ждал сюрприз — газовые скважины, о наличии которых в договорах речи не велось.

«Это не наша работа, не наш пласт под землей, но они также представляют угрозу, как и нефтяные. Естественно, мы будем привлекать газпромовские организации. Потому что кому, как не им с ними разбираться», — заявил Дмитрий Мазуров.

Добыча оренбургской нефти откладывалась. Тем временем тюменцы стали обвинять Антипинский НПЗ в чернеющем снеге зимой, розовых осадках весной и постоянном запахе сероводорода и гари в округе. На АНПЗ уверяют, что их предприятие — экологически ответственное. В 2014 году на НПЗ были введены в эксплуатацию пятиступенчатые очистные сооружения, с уникальным блоком биологической очистки. Многие качественные показатели очищенных сточных вод лучше показателей исходной воды в Туре. Но эксперты Общероссийского народного фронта в регионе до сих пор с большим недоверием относятся к доводам нефтепереработчиков.

Довлеющая длань Сбербанка

Принято считать, что Антипинский НПЗ пал жертвой налогового маневра.

«С 1 января 2019 года в полтора раза увеличили налоговую нагрузку на нефтепереработку. Сюда вошло всё: и налог на добычу полезных ископаемых, то есть налоговый маневр, и повышение акцизов в полтора раза, и рост НДС, и рост тарифов на перевозку и бензина, и, естественно, сырой нефти — всё вместе. Всё вместе сделало все нефтеперерабатывающие заводы в России нерентабельными, все до единого. Все 37 крупных заводов и все 22 мелких нефтеперерабатывающих завода — все стали убыточными. Правительство нанесло удар по собственной экономике, почти смертельный», — заявил в мае в ходе дискуссии в эфире телеканала «Россия 24» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Government-nnov.ru НПЗ

Однако часто упускается в рассуждениях факт высокой закредитованности предприятия. Оздоровление ситуации на Марийском НПЗ, вложения в оренбургские месторождения, активная модернизация Антипинского НПЗ под Евро-5 втягивали АНПЗ в новые долги.

Осенью 2018 года несколько арбитражных судов страны приступили к рассмотрению дел о долговых обязательствах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В Арбитражном суде (АС) Москвы ООО «МагиКрот», которое предоставляет сервисные услуги для предприятий нефтеперерабатывающего комплекса, требовало 8,8 млн рублей, и ООО НПО «ЦВЭРТ» — 2,3 млн рублей. В Арбитражном суде Тамбовской области с 18 ноября принято к рассмотрению дело о долгах Антипинского НПЗ региональному предприятию по производству оборудования ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н. С. Артемова» ОАО «Завком». Сумма иска — 3,6 млн рублей. А 22 октября в АС Свердловской области ЗАО «Огнеборец» требовало с АНПЗ 2,3 млн рублей. В Удмуртии ООО «Эксперт» подало иск о взыскании более 23 млн рублей долга.

«Вследствие процессуальных особенностей, связанных с проведением оплат, изменением сроков поставки, процедурой приёмки работ, могут возникать в том числе и финансовые задолженности. Существующие на данный момент финансовые задолженности вызваны обстоятельствами технического характера и будут погашены в кратчайшие сроки», — был таков ответ пресс-службы АНПЗ в конце 2019 года на вопрос о финансовом состоянии предприятия.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

В нескольких деловых изданиях говорится, что тревогу о состоянии дел на заводе забили два совладельца предприятия — Николай Егоров и Владимир Калашников — после минусовых финансовых отчётов. Первого называют человеком из провластных кругов, второго — человеком Собянина. Так это или иначе, но главный кредитор завода — Сбербанк — 12 ноября 2018 и группа компаний «Новый поток» договорились о включении в органы управления New Stream представителей ООО «Сбербанк Капитал». «Что позволит повысить оперативность принятия стратегических решений», — говорилось в официальном сообщении АНПЗ. Руководство «Нового Потока» с представителями банка согласовали финансовый план, «предусматривающий обеспечение группы компаний дополнительными инвестициями».

Сбербанк 19 ноября 2018 года одобрил для Антипинского НПЗ дополнительные лимиты общим размером 5,5 млрд рублей на закупку нефти и оплаты текущих расходов предприятия. Затем, 30 ноября 2018 года, одобрил лимиты на 9 млрд рублей для оборотного финансирования АО «Антипинский НПЗ».

«В настоящий момент мы ожидаем от покупателей нефтепродуктов подтверждения сохранения возможности предоплаты на будущие поставки в рамках ранее достигнутых договоренностей», — сообщал в ноябре директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка Евгений Кравченко.

Пока оформлялся кредит от Сбербанка, Антипинский НПЗ встал из-за отсутствия денег на сырьё, и был запущен 13 декабря 2018 года при поступлении финансов. К апрелю 2019 года финансы спели финальные романсы.

Смена собственника под гнётом долгов

В конце апреля АО «Антипинский НПЗ» заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом. С 26 апреля завод прекратил приём нефти в переработку из-за отсутствия финансовых средств. В середине мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приостановлен допуск АО «Антипинский НПЗ» к участию в биржевых торгах, так как АНПЗ не исполнил ряд обязательств по поставке нефтепродуктов.

Арбитражный суд Тюменской области 20 мая 2019 года регистрирует иск от руководства АНПЗ о несостоятельности предприятия, невозможности платить по кредитам. Общая сумма долгов АНПЗ, согласно иску, составляет 346,4 млрд рублей.

Mankuta Арбитражный суд Тюменской области

Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов заявил тогда, что предприятие пришло к банкротству из-за действий покупателей, которые отказались от предоплат за продукцию Антипинского НПЗ.

«Именно эти предоплаты должны были пополнить оборотный капитал для закупок нефти. К сожалению, в 2019 году ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, что привело к уменьшению количества закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию», — пояснил представитель АНПЗ.

Тем временем по иску трейдингового подразделения Внешторгбанка — VTB Commodities trading — Высокий суд Англии и Уэльса заморозил активы АНПЗ на сумму 225 миллионов евро по всему миру в связи с непоставкой ответчиком предоплаченных нефтепродуктов по договорам, заключенным в 2018—2019 годах. Кроме того, в Лондоне было удовлетворено требование VTB Commodities trading наложить арест на нефтепродукты АНПЗ — высокосернистый вакуумный газойль, дистиллят газового конденсата — объемом 165 тыс. тонн на сумму 194,7 млн евро, находящийся на борту танкера Polar rock. Якобы эти нефтепродукты собираются продать третьему лицу. Но Арбитражный суд Мурманской области не согласился с английским и отклонил иск VTB Commodities trading к АНПЗ, так как истец не представил доказательств существования данных активов.

StevovoB Высокий суд Англии и Уэлса

Что же касается прекращения авансовых платежей, то руководство ВТБ в официальном релизе утверждает, что в соответствии с условиями соглашений с Антипинским НПЗ у банка не было каких-либо обязательств осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов.

«ВТБ является постоянным партнером Антипинского НПЗ с 2016 года, и вплоть до смены руководства в 2018 году мы поддерживали профессиональные, рабочие отношения с заводом. Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом», — сообщается в релизе.

Но несмотря на предбанкротное состояние, АНПЗ продолжает оставаться привлекательным активом. Компания ООО «Сибнефтегазпереработка» (Санкт-Петербург) заявила 17 мая о готовности купить тюменское нефтеперерабатывающее предприятие вместе с Оренбургскими нефтегазовыми месторождениями и долгами.

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Однако Сбербанк, как основной кредитор АНПЗ, забрал 80% акций завода, принадлежавших Мазурову и Калашникову, воспользовавшись правом взыскания залога. Далее, 5 июня Сбербанк оформляет с азербайджанской фирмой SOCAR совместное предприятие ООО «Сокар Энергоресурс», которая в свою очередь приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. Новые владельцы огласили ключевые задачи — «запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты».

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Накануне образования совместного предприятия, 4 июня, пресс-служба банка сообщала, мол, отчётность завода была далека от действительности, и долговая нагрузка Антипинского НПЗ существенно больше, чем предполагалась, «что могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе».

Роман Балабин Сбербанк

В деловом издании Forbes, со ссылкой на свои источники, прошло сообщение, что объём вскрывшихся дополнительных долговых обязательств АНПЗ Сбербанком оценивается в $1−1,5 млрд.

С покупкой АНПЗ российско-азербайджанской фирмой в бой за свои деньги вступили трейдеры. С требованием возврата долга от завода в Арбитражный суд Тюменской области 7 июня подала иск компания «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА». Сумма требований по долгам АНПЗ составляет 911 млн рублей. Московская компания ООО «Инвестнефтетрейд» выступила с требованием 2,3 млрд рублей в Арбитражном суде Москвы. По информации РБК, предприятие задолжало девяти российским и международным трейдерам свыше 10 млрд рублей. Самый большой долг в 3 млрд рублей образовался перед Socar Trading S.A.

Победителей не судят?

«Санта-Барбара» началась с ареста бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова у трапа самолёта, прибывшего из Женевы, 13 июля 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Такой вираж выглядел обескураживающим, так как за несколько дней до задержания, а именно 5 июля 2019 года, Следственным комитетом РФ было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Мазурова. Однако в полицию с заявлением о подозрении в мошенничестве вслед обратился глава Сбербанка Герман Греф. Основной кредитор АНПЗ подозревает миллиардные хищения денежных средств на АНПЗ и намеренный вывод их за границу Дмитрием Мазуровым и Геннадием Лисовиченко.

«В озможно, они ввели Сбербанк и другие кредитные организации в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО «Антипинский НПЗ» крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом. Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж », — официально заявили в Сбербанке.

Admtyumen.ru Дмитрий Мазуров

Данные обстоятельства, по мнению Сбербанка, сказались на платежеспособности АНПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в Тюменской области.

Помимо этого, в Тюмени 18 июля возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко. По версии следствия, он вопреки интересам завода заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, нанеся АНПЗ ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

«В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Геннадий Лисовиченко меж тем через суд потребовал от предприятия выплату премии, так называемого «золотого парашюта» в $10 млн, который ему задолжали с момента его отставки с поста генерального директора АНПЗ в ноябре 2018 года. Также он требует выплатить ему заработную плату в размере 679 млн рублей и компенсацию за нарушение срока выплаты в размере 2,7 млн рублей.

Рассмотрение иска экс-директора АНПЗ перенесли на 9 августа по причине отсутствия в документах дела приказа о выплате премии. По словам представителя истца, документ якобы находится у группы компаний «Новый поток» и аудиторов. Сам Геннадий Лисовиченко на суд не явился. Его интересы в суде представляет супруга.

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Maklay62 Доллары

Вскоре была опубликована официальная позиция АО «Новый Поток» по ситуации с задержанием Мазурова: «категорически не согласны с обоснованностью подозрений», «рассматриваем их как попытку оказания давления через правоохранительные органы с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования».

Далее, в лучших традициях «мыльной оперы», начинается разбор полётов каждой из сторон конфликта. По версии «Нового потока» «из-за ухудшения общей экономической ситуации Антипинский НПЗ с 2015 года был вынужден увеличивать объем заёмных средств». В официальном разъяснении ситуации, представители группы компаний перечисляют и внешние факторы, повлиявшие на предбанкротное состояние завода — резкое падение курса рубля (март 2014 года), налоговый маневр, стартовавший в 2015 году.

«Сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ, основной кредитор завода — ПАО «Сбербанк России» — предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию», — заявили представители «Нового потока».

Недружественными стали: «установление контроля со стороны банка над всеми финансовыми операциями завода, выпуск «золотой акции», а также увеличение числа представителей ПАО «Сбербанк» в совете директоров предприятия».

«После назначения ПАО «Сбербанк» нового менеджмента в АО «Антипинский НПЗ» выручка предприятия существенно снизилась, при том, что завод после ввода в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов Евро-5 в сентябре 2018 года стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до 30 млн долларов в месяц, что позволило заводу исполнять свои обязательства перед ПАО «Сбербанк» и другими банками, а также перед иностранными покупателями продукции», — утверждают представители «Нового потока».

Ural-66 Цистерны c топливом

В декабре 2018 года кредитная линия ПАО «Сбербанк» АНПЗ достигла $2,9 млрд. На заводе, по версии «Нового потока», были «умышленно созданы основания для преднамеренного банкротства предприятия (изменена «корзина» продуктов, не использовано соглашение о пролонгации кредитов с другими банками, нарушены обязательства по отгрузке предоплаченной продукции иностранным покупателям)».

В «Новом потоке» утверждают, что «банковским» руководством АНПЗ была осуществлена двойная продажа продукции, предназначенной дочерней компании банка ВТБ — VTB Commodities Trading. Вследствие чего ВТБ был вынужден обратиться в суд, а на продукцию завода, поставляемую на экспорт, был наложен арест.

Причём личные поручительства Дмитрия Мазурова по кредитам не были аннулированы. Что даёт ему ныне право выкупить акции обратно, сообщают в «Новом потоке». По заключению независимой аудиторской компании Alvarez&Marsal, привлечённой ПАО «Сбербанк России», «факты вывода средств с завода подтверждены не были», отмечают в группе компаний.

«Также не имеют под собой оснований доводы Сбербанка, изложенные в заявлении, о якобы имевшем месте хищении денежных средств АО «Антипинский НПЗ» путем продажи нефтепродуктов в адрес New Stream Trading AG по заниженным ценам, поскольку реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, условия которого были прописаны, согласованы и утверждены ПАО «Сбербанк», — поясняют в «Новом потоке».

stevepb Бухгалтерия

Новый руководитель Антипинского НПЗ Максим Андриасов утверждает в интервью ТАСС, что ответственность за банкротство предприятия полностью лежит на группе компаний «Новый поток» и экс-совладельце завода Дмитрии Мазурове.

«Все утверждения Дмитрия Мазурова о том, что он не занимался операционной деятельностью, — ложь, потому что все решения принимались «Новым потоком». Все решения принимали его экономисты, финансисты, закупщики. И я у них стал не мил, когда начал эту власть отбирать, потому что я несу ответственность. Это вызывало бурю негодования и эмоций. По сути, принцип работы был такой — победа любой ценой. Вот есть простой вопрос сейчас, его надо решить и цена не важна. Это как по мухе стрелять ядерным оружием, муха дохнет, дохнет всё, но мы победили. И так каждый раз: любую проблему они решали, создавая ещё большую проблему. «Победителей не судят», — сказал Дмитрий Петрович. Я спросил: «Вы уверены?» Он сказал: «Да». Каков будет итог — время покажет», — ответил на обвинения «Нового потока» Максим Андриасов .

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В конце минувшей недели стало известно о новом эпизоде в деле Дмитрия Мазурова и Геннадия Лисовиченко. Как сообщает газета «Коммерсантъ», он связан с двумя контрактами, заключенными Антипинским НПЗ со швейцарской фирмой New Stream Trading AG. Через эту структуру якобы в течение нескольких лет часть готовой продукции АНПЗ продавалась по цене значительно ниже рыночной.

Жизнь налаживается

Пока в прессе звучат взаимные обвинения прошлых и нынешних руководителей АНПЗ, завод с 18 июля возобновил работу по давальческой схеме, пошли поставки сырья от «Транснефти». На предприятии после трёх месяцев простоя проходит технический аудит и состояние заводской инфраструктуры Максим Андриасов оценивает «на 3+» по пятибалльной шкале.

«Завод пока для нас является чёрным ящиком, все декларативные заявления о том, что это новый завод… Это как если Mercedes E-класса выехал из салона, и в него залили вместо 95 бензина 80-й, а потом на трек его — и по кочкам. Внешне да, НПЗ новенький, но его эксплуатировали в таких режимах, в которых этого делать не нужно было. Пуски и остановки разрушительно влияют на оборудование завода, оно выходит из строя, элементарно разрушаются катализаторы. Поэтому лично я оцениваю на 3+ его состояние», — прояснил Максим Андриасов общую картину.

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Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Одновременно Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) возобновляет торги нефтепродуктами, произведенными Антипинским НПЗ. Компания ООО «Сокар Энергоресурс» реализует на бирже 6,6 тыс. тонн бензина Аи-92 и 10,56 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Сбербанк заинтересован в сохранении Антипинского нефтеперерабатывающего завода и его уникального коллектива. А банкротство — это абсолютно законный инструмент, позволяющий предприятию решить свои проблемы в сложной финансовой ситуации, говорится в официальном заявлении основного кредитора АНПЗ, опубликованном на сайте завода.

«Сбербанк полностью поддерживает усилия генерального директора завода Максима Андриасова, направленные на нормализацию работы предприятия», — подчёркивается в заявлении Сбербанка.

После начала процедуры банкротства вводится запрет на выплаты по кредитам, исполнительным листам и другим накопившимся долгам. Это позволит новому менеджменту предприятия и кредиторам не только разобраться в причинах финансовых проблем, но и принять необходимые меры по стабилизации ситуации, считают в Сбербанке. В финансово-кредитном учреждении напоминают, что ряд предприятий в России проходили процедуру банкротства без прекращения деятельности.

«Так, например, был сохранён уникальный коллектив и работающий бизнес предприятия «Автокран» в Ивановской области или завода «ИжАвто», — отмечают в Сбербанке.

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Kremlin.ru Владимир Путин и Герман Греф

Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф обратился за помощью для нормализации работы АНПЗ к президенту России Владимиру Путину. Общий долг предприятия перед кредиторами и контрагентами превышает $5 млрд, сообщает РБК, поэтому Греф просит ввести для АНПЗ упрощённые условия работы. Во-первых, повысить логистический коэффициент с 1,1. Сейчас для Тюменской области данный коэффициент составляет до 1,5. Он применяется при расчете возврата акциза на нефть. Во-вторых, разрешить своп-операции по переработке нефти, добываемой в Оренбургской области. За счет этого завод, по расчётам Сбербанка, сэкономит $100−200 млн в год.

Владимир Путин поручил правительству России оценить целесообразность поддержки Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки АНПЗ, сообщил 30 июля представитель вице-премьера Илья Джус.

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Эта новость вызвала бурю негодования прежде всего у финансовых аналитиков.

«Герман Греф вообще может вести бизнес, не прибегая к помощи государства? Завод должен банку 3,2 миллиарда и без помощи государства долг банку не вернуть. Вы только вдумайтесь: с банком, клиентская база которого была сформирована практически за счет наследования им советского прошлого имиджа — как основного государственного банка, должно сейчас по сути расплатиться государство! Причем расплатиться за долг частного завода. А как же законы капитализма — спасением утопающего должен заниматься сам утопающий, или — за все нужно платить?! Когда Сбербанк выдавал кредит, ведь он рассчитывал все риски? Не мог не рассчитать! Первый крупный кредит размером 1,75 млрд завод получил от банка в начале 2014 года. Спустя 4 года, на одном из совещаний, как сообщает РБК, Греф обвинил Минфин в том, что налоговый маневр обрушил маржу переработки. На что главе Сбербанка задали вопрос, мол, зачем, в принципе, банк ввязался в этот бизнес, ведь уже в 2013 году, то есть до выдачи Антипинскому НПЗ кредита (!) было понятно, что бизнес ожидают налоговые изменения. Отдельно представитель Минфина тогда подчеркнул, что налоговый маневр, наоборот, улучшил положение заводов, занимающихся производством светлых нефтепродуктов. То есть Герман Греф все знал, но думал, что государство ему поможет?», — возмущённо недоумевает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов дал гневное интервью по этому поводу газете «Коммерсантъ».

"Конечно, модель замечательная: Сбербанк выдает деньги предприятию, причем заведомо ясно, что у предприятия возникнут проблемы. Сам Сбербанк настоял на возбуждении уголовного дела против Мазурова, то есть признал, что выдал деньги, по их же версии, не пойми кому, и теперь у завода гигантская задолженность. В итоге Сбербанк говорит государству: давайте поможем этому заводу, а мы компенсируем за счет госбюджета свои убытки. Получается, банк вообще не отвечает за то, кому он выдает кредиты», — высказал Симонов своё отношение к ситуации, когда государство российское просят вытянуть из болота частный нефтеперерабатывающий завод, совладельцем которого является не только Сбербанк, но и азербайджанская фирма.

Новая неделя сулит в теме банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода очередные сюжеты. Напомним, слушания в суде по банкротству АНПЗ намечены на 8 августа. История о хороших намерениях залить Урал и Западную Сибирь бензином европейского качества с печальными последствиями судебных разбирательств, потери бизнеса и арестами продолжается.