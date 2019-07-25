Тюмень, , 09:28 — REGNUM

Ответственность за банкротство Антипинского НПЗ полностью лежит на группе компаний «Новый поток» и экс-совладельце завода Дмитрии Мазурове. Утверждения, что он занимался в последнее время лишь операционной деятельностью — ложь, заявил генеральный директора Антипинского НПЗ Максим Андриасов в интервью ТАСС.

Напомним, основатель нефтегазовой компании «Новый поток» и бывший её совладелец Дмитрий Мазуров был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» 13 июля 2019 года по прилёту из зарубежной командировки, 15 июля арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению основного кредитора, Сбербанка, который считает, что банк был введён в заблуждение о финансовом состоянии Антипинского НПЗ, скрывалось наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами. Кроме того, по мнению руководства Сбербанка, АНПЗ заключал на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками договоры, в связи с чем был нанесен ущерб компании, а деньги выводились за границу.

Группа компаний «Новый поток» в чьём активе находился Антипинский НПЗ до конца мая 2019 года, в официальном заявлении ответила, что «на протяжении шести месяцев, после фактического отстранения Дмитрия Мазурова от управления АО «Антипинский НПЗ», на заводе были умышленно созданы основания для преднамеренного банкротства предприятия». Вину за доведение АНПЗ до банкротства в группе компаний «Новый поток» сложили на совет директоров, в который вошли осенью 2018 года представители Сбербанка и на генерального директора АНПЗ Максима Андриасова, возглавившего завод в ноябре 2018 года.

«Все утверждения Дмитрия Мазурова о том, что он не занимался операционной деятельностью, — ложь, потому что все решения принимались «Новым потоком». Все решения они принимали, его экономисты, финансисты, закупщики. И я у них стал не мил, когда начал эту власть отбирать, потому что я несу ответственность. Это вызывало бурю негодования и эмоций. По сути, принцип работы был такой — победа любой ценой. Вот есть простой вопрос сейчас, его надо решить и цена не важна. Это как по мухе стрелять ядерным оружием, муха дохнет, дохнет всё, но мы победили. И так каждый раз: любую проблему они решали, создавая ещё большую проблему. «Победителей не судят», — сказал Дмитрий Петрович. Я спросил: «Вы уверены?» Он сказал: «Да». Каков будет итог — время покажет», — ответил на обвинения «Нового потока Максим Андриасов, цитирует его ТАСС .

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области. В Арбитражном суде Тюменской области 8 августа будет рассматриваться дело о банкротстве Антипинского НПЗ.

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