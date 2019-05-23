СМИ: Сбербанк забрал 80% акций Антипинского НПЗ

Тюмень, , 09:42 — REGNUM Основной кредитор Антипинского НПЗ Сбербанк забрал 80% акций тюменского нефтеперерабатывающего предприятия, воспользовавшись правом взыскания залога. Данный пакет акций паритетно принадлежал бизнесменам Дмитрию Мазурову и Владимиру Калашникову через кипрскую компанию Vikay Industrial. Теперь этот пакет передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Кроме того сообщается, что Сбербанк ведет переговоры о продаже Антипинского НПЗ (АНПЗ) с азербайджанской фирмой Socar, с которой намеревается создать совместное предприятие. Сделка должна совершиться до 1 июля 2019 года. Не исключено, что процесс банкротства АНПЗ при этом продолжится.

Если сделка с азербайджанской компанией не состоится, Сбербанк может рассмотреть передачу Антипинского НПЗ промышленной финансовой группе «Сафмар», пишет «Коммерсант».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности приобрести АНПЗ вместе с Оренбургскими нефтегазовыми месторождениями и долгами предприятия заявила 17 мая компания ООО «Сибнефтегазпереработка» (Санкт-Петербург).

Напомним, 20 мая 2019 года Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области иск о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Общая сумма долгов АНПЗ составляет 346,4 млрд рублей

Ранее, в конце апреля 2019 года, АНПЗ заявил своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом. Дочерняя структура Сбербанка ООО «СБК» и «Московский кредитный банк» известили через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве о намерении признать АНПЗ банкротом.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год.

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