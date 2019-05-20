На Антипинский НПЗ нашёлся покупатель из Санкт-Петербурга

Тюмень, , 09:16 — REGNUM Компания ООО «Сибнефтегазпереработка» (Санкт-Петербург) заявила 17 мая о готовности купить Антипинский НПЗ (Тюмень) вместе с Оренбургскими нефтегазовыми месторождениями и долгами предприятия. Это следует из письма генерального директора компании Ильи Гилёва президенту Сбербанка Герману Грефу, передаёт РБК.

Илья Гилёв уверяет в письме главу Сбербанка в том, что на собственные и привлечённые средства в течение трёх лет возможно погасить кредиты Антипинского НПЗ. Процесс выкупа предлагается контролировать Сбербанку.

«Это позволит избежать банкротства Антипинского НПЗ, потери Сбербанка более 150 млрд рублей, так как при банкротстве предприятия продаются с существенным дисконтом, увольнения более 2 тыс. работников, значительных репутационных рисков для руководства и Сбербанка», — цитирует РБК письмо Гилёва Грефу.

Согласно открытым данным системы «Руспрофиль», ООО «Сибнефтегазпереработка» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 6 февраля 2019 года. Основным видом деятельности ООО является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Половиной, или 50% долипредприятия принадлежит Алексею Щуровскому, который является членом совета директоров Антипинского НПЗ, 30% — у Ильи Гилёва, 20% — у Виталия Никифорова.

Ранее «Транснефть» сообщила, что с мая на Антипинский НПЗ прекращены поставки нефти в связи с отсутствием заявок. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 17 мая приостановлен допуск АО «Антипинский НПЗ» к участию в биржевых торгах. И как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля АО «Антипинский НПЗ» заявил своим кредиторам — «Сбербанку», «Москвскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Евопа банку» — о намерении стать банкротом.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. Является активом группы компаний «Новый поток».

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