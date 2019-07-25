Тюмень, 25 июля 2019, 09:03 — REGNUM
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе проходит технический аудит после трёх месяцев простоя. Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов оценивает его состоя ние «на 3+» по пятибалльной шкале. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Напомним, до июня 2019 года Антипинский НПЗ был активом группы компаний «Новый поток». Затем Сбербанк за долги предприятия забрал 80% акций АНПЗ.
Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 г. достигла 98%. В 2018 году на заводе начато производство бензинов стандарта Евро-5. В активах завода находится три месторождения в Оренбургской области.
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