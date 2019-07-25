Тюмень, , 09:03 — REGNUM

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе проходит технический аудит после трёх месяцев простоя. Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов оценивает его состоя ние «на 3+» по пятибалльной шкале. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Завод пока для нас является чёрным ящиком, все декларативные заявления о том, что это новый завод… Это как если Mercedes E-класса выехал из салона, и в него залили вместо 95 бензина 80-й, а потом на трек его — и по кочкам. Внешне да, НПЗ новенький, но его эксплуатировали в таких режимах, в которых этого делать не нужно было. Пуски и остановки разрушительно влияют на оборудование завода, оно выходит из строя, элементарно разрушаются катализаторы. Поэтому лично я оцениваю на 3+ его состояние», — пояснил Максим Андриасов нынешнее состояние АНПЗ.

Напомним, до июня 2019 года Антипинский НПЗ был активом группы компаний «Новый поток». Затем Сбербанк за долги предприятия забрал 80% акций АНПЗ.

Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 г. достигла 98%. В 2018 году на заводе начато производство бензинов стандарта Евро-5. В активах завода находится три месторождения в Оренбургской области.

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