Тюмень, , 10:55 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оценить целесообразность поддержки Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки АНПЗ, сообщил СМИ 30 июля представитель вице-премьера Илья Джус.

Инициатором помощи Антипинскому НПЗ стал председатель правления Сбербанка Герман Греф, который обратился к главе государства с просьбой «увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти и разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор», сообщают «Ведомости».

Напомним, компания ООО «Сокар Энергоресурс» 5 июня 2019 года приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. Участниками компании являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

Антипинский НПЗ в конце апреля 2019 года прекратил работу по причине отсутствия поставок нефти на завод, так как был не в состоянии за неё расплатиться. В это же время АО «Антипинский НПЗ» заявило своим кредиторам о намерении стать банкротом. И 18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. Суд по данному делу отложен на 8 августа.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в национальном парке «Бузулукский бор» Оренбургской области.

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