Главы сибирских регионов отчитались о доходах. И теперь уже смело можно утверждать, что богатейшим сибирским губернатором по итогам 2018 года стал глава Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Он задекларировал 70,28 млн рублей годового дохода. При этом, согласно информации с сайта администрации региона, средства были получены «в результате продажи акций компании в период до замещения государственной должности». Ранее Цивилёв возглавлял угольную компанию «Колмар».

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В собственности у кузбасского губернатора — трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER RT. В пользовании у него две квартиры (98,9 и 43,7 кв. м) и гостиница (17,6 кв. м). Для сравнения — за 15 месяцев (2017 год и первые три месяца 2018 года) Цивилёв заработал более 846 тыс. рублей.

Супруга Цивилёва за прошлый год заработала 27,24 млн рублей (в 2017 году — 12,25 млн). Ей принадлежат два земельных участка (37 и 1 796 кв. м), три квартиры (98,9; 98,2 и 72,2 кв. м), Mercedes Benz GL 350 CDL 4 Matic, Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700.

Напомним, Цивилёв был назначен врио губернатора Кузбасса в апреле 2018 года, после того как ушёл в отставку Аман Тулеев. Отставке Тулеева предшествовала трагедия — пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», погубивший 60 человек.

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Ako.ru Сергей Цивилёв

Что касается Тулеева, который сейчас является ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), за прошлый год он заработал 8,704 млн рублей, его супруга — 312,2 тыс. рублей.

В 2017 году Аман Тулеев заработал 5,2 млн рублей, из них на зарплату приходились 1,6 млн рублей, на государственную пенсию — 358 тысяч, на доходы от вкладов в банках — 91 рубль; на выплаты за звание «Народный губернатор», почётный гражданин Кемеровской области и так далее — почти 3,231 млн рублей.

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Доход супруги Тулеева за позапрошлый год — 17,78 млн рублей. Основной доход был получен от продажи жилого дома — 16,6 млн рублей.

Ako.ru Аман Тулеев

В этот раз — без наследства

Значительное падение доходов за 2018 год показал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он «обеднел» в 10 раз, однако при этом остался миллионером.

Итак, за прошлый год Усс заработал 21,95 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем по итогам 2017 года — 221,6 млн. Тогда столь высокие доходы объяснялись тем, что Усс получил наследство в размере 192,9 млн рублей.

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Согласно сведениям за 2018 год, Уссу принадлежат четыре земельных участка (от 775 до 174 178 кв. м), жилой дом площадью 324,2 кв. м, четыре дачных дома (от 53 до 308 кв. м), хозсооружение площадью 114 кв. м, автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у губернатора — земельный участок площадью 6960 кв. м и объект незавершённого строительства — жилой комплекс площадью 900 кв. м.

Супруга красноярского губернатора за прошлый год заработала 18,93 млн рублей (за 2017 год — 52,5 млн рублей). Ей принадлежат три земельных участка (от 700 до 71 217 кв. м), жилой дом (1074,5 кв. м), две квартиры (167,8 и 162,4 кв. м), гараж, гараж-бокс, два машиноместа, три нежилых помещения (345,6; 285,2 и 325,9 кв. м), нежилое здание площадью 920,9 кв. м и баня, легковые автомобили Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А, прицеп ЛАВ 81 017. В пользовании у супруги Усса имеются два земельных участка (354,5 и 3431 кв. м).

Krskstate.ru Александр Усс

Богаче, чем в Красноярске

Став губернатором Алтайского края, выходец из Красноярского края Виктор Томенко стал зарабатывать больше. Согласно сведениям о доходах, за 2018 год Томенко, возглавивший Алтайский край в мае прошлого года в статусе врио и выигравший губернаторские выборы в сентябре, заработал 5,58 млн рублей.

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А по итогам 2017 года, возглавляя правительство Красноярского края, он получил 3,156 млн рублей.

В собственности нового главы региона — две квартиры (113,3 и 233,9 кв. м), нежилое помещение (14,1 кв. м). Губернатор владеет автомобилями Audi Q7 и Toyota Corolla.

Доход супруги Томенко за 2018 год составил 236,76 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира площадью 213,6 кв. м, два машиноместа и одно нежилое помещение площадью 73,6 кв. м.

Kremlin.ru Виктор Томенко

Миллионы и легендарный Harley-Davidson

Стал богаче по итогам прошлого года и губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко. Его доход за 2018 год вырос более чем на 600 тысяч рублей, составив 5,55 млн рублей (за 2017 год — 4,95 млн).

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В пользовании Левченко — две квартиры, земельный участок, а также гаражный бокс. В собственности — земельный участок площадью 1283 кв. м. Губернатор также обзавёлся двумя мотоциклами: IMZ и легендарным Harley-Davidson.

Если Левченко разбогател, то супруга его в доходах существенно потеряла. За 2017 год она заработала 7,67 млн рублей, а за 2018-й — 3,24 млн. В её пользовании — гараж и квартира. В собственности — три квартиры (в одной из которых 1/3 доли) и легковой автомобиль Audi Q7.

Irkobl.ru Сергей Левченко

Удалось удвоить свой доход

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за год удалось удвоить свой доход. В 2017 году, будучи врио губернатора региона, он заработал 4,69 млн рублей. Его доход за 2018 год — 8,88 млн рублей.

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Травникову принадлежат две квартиры (индивидуальная собственность и долевая) площадью 40 и 122,3 кв. м, три бокса в гаражном кооперативе (19,3, 24 и 18 кв. м) и легковой автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании у Травникова, который выиграл губернаторские выборы в сентябре 2018 года, — ещё две квартиры (126 и 135 кв. м), жилой дом (85,7 кв. м) и земельный участок (3900 кв. м).

Супруга новосибирского губернатора заработала за 2018 год 1,022 млн рублей. Ей принадлежат жилой дом (85,7 кв. м), земельный участок (3 900 кв. м) и доля в квартире. В пользовании — три квартиры. В 2017 году она задекларировала 19,34 тыс. рублей. Таким образом, за год доход супруги губернатора вырос почти в 53 раза.

Nso.ru Андрей Травников

Ещё один губернатор-миллионер

Губернатор Омской области Александр Бурков за 2018 год заработал 6,09 млн рублей. Ему принадлежат ½ доли квартиры площадью 180,6 кв. м, жилой дом (37,9 кв. м), земельный участок (2401 кв. м), а также автоприцеп МЗСА 817 711.

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Супруга Буркова задекларировала доход в размере 667,08 тыс. рублей. Она владелица квартиры (43,4 кв. м), доли квартиры, доли жилого дома, доли гаража, доли земельного участка, легкового автомобиля Audi Q5. У неё в пользовании — квартира площадью 180,6 кв. м. Также в пользовании у семьи Буркова — квартира площадью 272 кв. м.

Уроженец Свердловской области Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. До этого он был депутатом Госдумы от Свердловской области. В сентябре 2018 года он одержал победу на губернаторских выборах.

Известно, что за 2017 год Бурков заработал 3,84 млн рублей, его супруга — 2,78 млн.

Omskportal.ru Александр Бурков

До миллионера не дотянут

«Беднейшим» сибирским губернатором по итогам 2018 года стал глава Хакасии Валентин Коновалов. Молодой коммунист возглавил республику по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года, а до этого он являлся депутатом горсовета Абакана, а затем республиканского парламента.

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Доход Коновалова за 2018 год — 607,38 тыс. рублей. Ему принадлежат два земельных участка (23,2 и 593 кв. м), квартира (63,6 кв. м), гараж, автомобиль Mazda Familia. В пользовании у главы — квартира площадью 55 кв. м.

Супруга Валентина Коновалова за 2018 год заработала 441,3 тыс. рублей. У неё есть квартира площадью 29,1 кв. м.

За 2017 год Коновалов заработал 218,46 тыс. рублей, его супруга — 261,2 тыс. рублей. В этот период Хакасией руководил Виктор Зимин. За 2017 год он отчитался о доходах в размере 4,02 млн рублей.

R-19.ru Валентин Коновалов

Зарабатывает даже ребёнок

«Обеднел» по итогам прошлого года глава Тувы Шолбан Кара-оол. Если за 2017 год он задекларировал 13,6 млн рублей (в том числе продав движимое имущество), то в 2018 году его доход оказался гораздо скромнее — 4,27 млн.

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Главе Тувы принадлежат квартира площадью 30,3 кв. м и автомобиль «Мерседес Бенц». У него в пользовании — жилой дом (230,8 кв. м), земельный участок (3586 кв. м), квартира (81,1 кв. м).

Супруга главы Тувы за 2017 год заработала 7,02 млн рублей. За 2018-й — 3,1 млн. Ей принадлежат два земельных участка (8347 и 39 кв. м), нежилое здание (57 кв. м), квартира (81,1 кв. м), два гаража.

Имеется доход и у несовершеннолетнего ребёнка главы республики — 7197 рублей.

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол

Мэр богаче губернатора

Значительно упали доходы губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Если за 2017 год он заработал 43,64 млн рублей, то за 2018 год отчитался о доходе в размере 13,87 млн.

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Жвачкин — владелец земельного участка (1240 кв. м), двух квартир (233,4 и 204,2 кв. м), помещения для отдыха (общая долевая собственность — ¼), нежилого помещения (91,1 кв. м), снегохода.

Супруга губернатора, напротив, увеличила свои доходы. За 2017 год она заработала 716,76 тыс. рублей, за 2018-й — 2,5 млн. Ей принадлежат квартира (90 кв. м), апартаменты (130,6 кв. м), четыре земельных участка (от 1503 до 3480,9 кв. м), жилой дом (446,9 кв. м), два нежилых здания (554,1 и 156,1 кв. м).

Однако стоит отметить, что волну обсуждений в Томске вызвали не доходы Жвачкина, а декларация мэра этого сибирского города Ивана Кляйна. Сам градоначальник за 2018 год заработал 170,6 млн рублей, а его супруга (является гендиректором ОАО «Томское пиво») — 205,35 млн. Получается, что на двоих супруги заработали почти 400 млн рублей.

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За 2017 год мэр Томска Иван Кляйн заработал 205,98 млн рублей, его супруга — 107,79 млн.

Tomsk.gov.ru Иван Кляйн и Сергей Жвачкин

Самый «бедный» и самый богатый

Таким образом, самым богатым сибирским губернатором по итогам 2018 года стал Сергей Цивилёв, возглавляющий Кемеровскую область. Самым «бедным» — глава Хакасии Олег Коновалов. Но и его доход — неплохой по сибирским меркам. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2019 года составила 37 030,5 рубля. В том числе в Хакасии — 35 683 рубля.

Добавим, сколько заработал Олег Хорохордин, назначенный в марте 2019 года врио главы Республики Алтай, неизвестно. В пресс-службе республиканского правительства подчеркнули, что декларации не будет, так как Хорохордин ещё не возглавлял регион по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Стоит также отметить, что до ноября 2018 года в состав СФО также входили Забайкалье и Бурятия. Эти регионы были переведены в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года. Поэтому доходы руководителей этих субъектов РФ также представляют интерес для сибиряков.

Так, глава Бурятии Алексей Цыденов разбогател. В 2018 году он заработал чуть более 5,63 млн рублей, что больше его доходов за позапрошлый год на 270 тыс. Доходы супруги главы составили ровно 0 рублей.

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В совместной собственности у четы Цыденовых — земельный участок в 748 кв. м, дом (338 кв. м) и квартира (121 кв. м).

Известны и доходы Александра Осипова, который с октября 2018 года является врио главы Забайкалья. За 2018 год он заработал 5,1 млн рублей, что почти на 2 млн рублей меньше, чем в 2017 году. В собственности у главы — дом (35,6 кв. м), две квартиры (77,1 и 84,8 кв. м), земельный участок с газопроводом и квартира в пользовании (147,8 кв м). Из транспортных средств у нового главы имеются автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и ИЖ 2715.

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Доход супруги Осипова составляет 1,6 млн рублей. На неё записаны дом (67,8 кв. м) и три участка.