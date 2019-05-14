Глава Тувы с супругой заработали более 7 млн рублей

Кызыл, , 14:41 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол за 2018 год заработал 4 270 302 рубля (4,27 млн). Сведения о доходах Кара-оола и его супруги опубликованы на официальном сайте республиканского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главе Тувы принадлежат квартира площадью 30,3 кв. м и автомобиль «Мерседес Бенц». В пользовании у главы — жилой дом площадью 230,8 кв. м, земельный участок площадью 3586 кв. м и квартира площадью 81,1 кв. м.

Супруге Шолбана Кара-оола, заработавшей за прошлый год 3 102 994 рубля (3,1 млн), принадлежат два земельных участка (8347 и 39 кв. м), нежилое здание площадью 57 кв. м, квартира площадью 81,1 кв. м, два гаража (24 и 16,8 кв. м).

Имеется доход и у несовершеннолетнего ребёнка губернатора — 7197 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Кара-оол заработал 13 643 394 рублей (13,6 млн). Его супруга — 7 026 682 рубля (7,02 млн). В республиканском правительстве тогда уточнили, что рост доходов главы региона в сравнении с 2016 годом (4,09 млн) «связан с продажей движимого имущества».

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