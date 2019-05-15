Омская область: миллионеры у власти, сотни нарушений в здравоохранении

Татьяна Иващенко, , 13:08 — REGNUM

Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Губернатор разбогател, но министр богаче

Стало известно, сколько за 2018 год заработал губернатор Омской области Александр Бурков. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального правительства, доход Буркова за прошлый год составил 6 093 517,53 рубля (6,09 млн).

Ему принадлежат ½ доли квартиры площадью 180,6 кв. м, жилой дом площадью 37,9 кв. м, земельный участок площадью 2401 кв. м, а также автоприцеп МЗСА 817 711.

Супруга губернатора Омской области заработала за прошлый год 667 084,65 рубля (667,08 тыс.). Она владелица квартиры площадью 43,4 кв. м; ¼ доли квартиры площадью 71,1 кв. м; ¼ доли жилого дома площадью 325,2 кв. м; ¼ доли гаража площадью 22,1 кв. м; ¼ доли земельного участка площадью 2400 кв. м; легкового автомобиля Audi Q5. У неё в пользовании — квартира площадью 180,6 кв. м.

Также в пользовании у семьи Буркова находится квартира площадью 272 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Бурков заработал 3,84 млн рублей, его супруга — 2,78 млн.

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Напомним, уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков руководит Омской областью с октября 2017 года. До этого он был депутатом Госдумы.

Отчитались о своих доходах за 2018 год и члены регионального правительства. Так, первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко заработал за 2018 год 5,1 млн рублей, его супруга — 2,4 млн. Ей принадлежат два земельных участка (3000 кв. м и 977 кв. м), два жилых дома (483,5 кв. м и 146 кв. м), квартира площадью 85,9 кв. м, автомобиль BMW X5, снегоход WideTrack LX.

Зампред правительства, министр образования Татьяна Дернова отчиталась о доходах за 2018 год в размере 3,37 млн рублей. Супруг Дерновой заработал 2,08 млн рублей.

Доход зампреда правительства, главы областного минстроя Антона Заева — 1,9 млн рублей, его супруги — 272,85 тыс.

Заместитель председателя правительства Омской области Михаил Каракоз за прошлый год заработал 1,77 млн рублей, супруга — 134,36 тыс.

Заработок зампреда облправительства, министра труда и социального развития Владимира Куприянова — 3,3 млн рублей, супруги — 1,13 млн.

Заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков отчитался о доходах за 2018 год в размере 3,6 млн рублей. Министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков заработал 2,1 млн рублей, супруга — 1,57 млн.

Расим Галямов, который в апреле 2019 года покинул пост министра экономики Омской области, заработал за прошлый год 3,2 млн рублей.

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Министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц задекларировал 3,47 млн рублей, супруга — 1,29 млн.

А вот доход экс-депутата Екатеринбургской гордумы, а ныне министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова составил 6,3 млн рублей, что выше, чем у губернатора. Высокий доход продемонстрировала и супруга Лобова — 11,8 млн рублей.

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Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Андрей Посаженников задекларировал доход в размере чуть более 3 млн рублей, супруга — 576,1 тыс. рублей.

Глава областного минкультуры Юрий Трофимов заработал за 2018 год 2,85 млн рублей, супруга — 38,8 тыс. рублей.

Максим Чекусов, который до марта 2019 года являлся министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заработал за 2018 год 3,4 млн рублей (супруга — 1,2 млн).

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Заработок министра финансов Омской области Вадима Чеченко — 3,2 млн рублей, супруги — 1,9 млн.

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Напомним, за 2017 год Валерий Бойко заработал 4,28 млн рублей (супруга — 1, 85 млн), Дмитрий Ушаков — 1,49 млн, Расим Галямов — 1,8 млн рублей, Татьяна Дернова — 2,79 млн (супруг — 2,01 млн), Дмитрий Крикорьянц — 2,97 млн (супруга — 520,37 тыс.), Владимир Куприянов — 3,16 млн (супруга — 1,27 млн), Юрий Трофимов — 1,89 млн (супруга — 9,99 тыс.), Максим Чекусов — 3,06 млн (супруга — 1,56 млн), Вадим Чеченко — 3,1 млн рублей (супруга — 1,56 млн).

По данным Омскстата, средняя зарплата в Омской области в январе — феврале 2019 года составляла 31 461,9 рубля. Если умножить эту сумму на количество месяцев в году, то получится, что в среднем за год житель области получает порядка 377 тысяч рублей.

Омских родителей просят быть внимательнее к детям

Страшные известия приходят из Омска. С начала мая 2019 года из окон в городе выпали несколько детей.

Следователи, сообщившие о проверках по фактам этих происшествий, бьют тревогу и просят родителей внимательнее следить за детьми.

К настоящему моменту известно о шести инцидентах. 7 мая следствие сообщило о том, что в Омске двухлетний мальчик скончался, выпав из окна третьего этажа жилого дома в Камерном переулке.

4 мая в больницу доставили трёхлетнего мальчика, который открыл окно и выпал из окна четвёртого этажа многоэтажного дома на улице 5-я Кордная. Он получил серьёзные травмы. 5 мая из окна второго этажа дома на улице Пацаева выпал полуторагодовалый мальчик. У ребёнка — ушибы.

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9 мая трагедия произошла на улице Куйбышева в Омске. Из окна квартиры на четвёртом этаже выпала трёхлетняя девочка. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и находится в коме.

10 мая в посёлке Чернолучье пятилетний мальчик выпал из открытого окна второго этажа и получил кататравму. Он проходит стационарное лечение в больнице.

13 мая на проспекте Маркса в Омске из окна третьего этажа выпала трёхлетняя девочка. Медикам пришлось ввести её в искусственную кому.

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Известно, что количество подобных происшествий растёт с наступлением тепла. Люди чаще открывают окна дома, а москитная сетка защитить от падения не может.

«Многочисленные и грубые» нарушения

Прокуратура Омской области обнародовала результаты проверки соблюдения омскими учреждениями здравоохранения требований законодательства, в том числе об охране здоровья граждан. Результаты оказались неутешительными.

В частности, как сообщили ИА REGNUM 15 мая в ведомстве, проверка выявила «многочисленные и существенные нарушения», в том числе в деятельности частных учреждений.

Во многих учреждениях здравоохранения выявлены нарушения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. Некоторые учреждения допускали нарушения при оказании бесплатной, в том числе скорой, медицинской помощи. Не соблюдалось законодательство и при оказании платной медицинской помощи.

По данным прокуратуры, вскрылись факты нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования, нарушения установленных сроков ожидания медпомощи, оказываемой в плановой форме.

Были и такие случаи, когда пациентам приходилось приобретать изделия медицинского назначения за свой счёт. Кроме того, проверка выявила нарушения порядка и условий хранения и использования лекарственных средств, а также законодательства при обеспечении граждан льготными лекарственными средствами.

Установлены факты допуска к работе медработников на основании поддельных документов.

Выяснилось, что не все учреждения здравоохранения соблюдают порядок рассмотрения обращений граждан.

«Установлены многочисленные и грубые нарушения санитарно-гигиенических требований, повсеместно выявлены нарушения правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В целом проверка выявила более 300 нарушений. В каких именно учреждениях здравоохранения, не уточняется. Подготовлено свыше 50 представлений, предъявлено три исковых заявления в суд, возбуждено дело об административном правонарушении, направлено два материала для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

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