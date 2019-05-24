Став алтайским губернатором, бывший красноярский чиновник заработал больше

Барнаул, , 16:10 — REGNUM Лишь сегодня вечером, 24 мая, официальный сайт Алтайского края обнародовал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Алтайского края Виктора Томенко и его супруги. В 2018 году новый глава региона заработал 5,580 млн рублей. Это значительно больше, чем годом ранее: возглавляя правительство Красноярского края, он получил 3,156 млн рублей. В собственности нового главы региона числятся две квартиры (их площадь составляет 113,3 и 233,9 кв. метров соответственно), а также нежилое помещение в 14,1 кв. метров. Из транспорта губернатор владеет автомобилями Audi Q7 и Toyota Corolla.

Доход супруги Виктора Томенко за 2018 год составил

236 760,93 рубля. В её собственности числятся: одна квартира площадью 213,6 квадратных метров, два машиноместа и одно нежилое помещение площадью 73,6 квадратных метров.

Напомним, губернатором Алтайского края первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко избран 9 сентября 2018 года, после трёх месяцев работы в статусе врио губернатора. Пост руководителя региона освободился в конце мая 2018 года после добровольной и неожиданной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего краем почти 13 лет.

Напомним, осенью 2017 года Томенко был участником тренинга РАНХиГС для кандидатов в губернаторы, организованного при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

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