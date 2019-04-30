Улан-Удэ, Бурятия, , 14:46 — REGNUM

Сведения о доходах главы Бурятии Алексея Цыденова на официальном сайте республиканского правительства появились одними из последних. В 2018 году он заработал чуть более 5,63 млн рублей, что больше его доходов за позапрошлый год на 270 тыс. Прирост возможно объясняется продажей дома в 223 квадрата. Доходы супруги главы составили ровно 0 рублей.

В совместной собственности у четы Цыденовых земельный участок в 748 кв. метров, довольно просторный дом едва ли не в половину участка — 338 квадратов и квартира площадью в 121 квадрат. Автомобиля ни у кого из супругов нет.

Доходы заместителей главы Бурятии существенно меньше. Самый большей заработок задекларировал зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской — более 3,3 млн рублей. В собственности у него два земельных участка, жилой дом, а также внедорожник Suzuki Escudo. Супруга зампреда заработала почти 122 тыс. и владеет двумя автомобилями — Toyota Land Cruiser и Nissan Juke.

Первый зампред правительства Игорь Зураев, впрочем, назначенный на эту должность лишь в феврале 2019 года, а до этого работавший зампредом по экономике, заработал чуть менее 3,3 млн рублей. В собственности у чиновника легковая Kia Ceed. Доходы его жены составили почти 1,3 млн. Ездит она на гораздо более дорогом автомобилей Audi SQ5, владеет земельными участками под ИЖС, а также несколькими квартирами в общей долевой собственности.

Зампред-руководитель администрации главы Баир Цыренов отчитался о доходе в 3,13 млн рублей. Он владеет половиной жилого дома в 561 кв. метров и также половиной земельного участка площадью в 2,3 тыс. квадратов. Ездит чиновник на люксовом внедорожнике Mercedes-Benz ML. Супруга зампреда задекларировала 633 тыс. рублей дохода, однако движимого и недвижимого имущества в собственности она не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих доходах уже отчитались министры республиканского правительства, депутаты Народного хурала, горсовета Улан-Удэ, а также члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от Бурятии. В прокуратуре республики между тем выяснили, что бурятские парламентарии занижали свои доходы, а также предоставляли неполные сведения о движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах и участии в коммерческих организациях. О каком количестве парламентариев идёт речь, не уточняется.

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