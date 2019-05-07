Губернатор Красноярского края «обеднел» в 10 раз, но остался миллионером

Красноярск, , 07:21 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс за 2018 год заработал 21 949 602,94 рубля (21,95 млн). Это в десять раз меньше, чем по итогам 2017 года. Тогда Усс отчитался о доходах в размере 221,6 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах за 2018 год, Уссу принадлежат четыре земельных участка (от 775 до 174 178 кв. м), жилой дом площадью 324,2 кв. м, четыре дачных дома (от 53 до 308 кв. м), хозсооружение площадью 114 кв. м, автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у губернатора — земельный участок площадью 6960 кв. м и объект незавершённого строительства — жилой комплекс площадью 900 кв. м.

Супруге губернатора, заработавшей за 2018 год 18 934 536,07 рубля (18,93 млн), принадлежат три земельных участка (от 700 до 71 217 кв. м), жилой дом площадью 1074,5 кв. м, две квартиры (167,8 и 162,4 кв. м), гараж, гараж-бокс, два машино-места, три нежилых помещения (345,6; 285,2 и 325,9 кв. м), нежилое здание площадью 920,9 кв. м и баня площадью 24 кв. м, легковые автомобили Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А, прицеп ЛАВ 81 017. В пользовании у супруги губернатора — два земельных участка (354,5 и 3431 кв. м).

Как уже сообщало ИА REGNUM, супруга губернатора за 2017 год заработала 52,5 млн рублей. А столь высокие доходы самого губернатора за 2017 год (221,6 млн) объяснили тем, что он получил наследство в размере 192,9 млн рублей.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, в январе — феврале 2019 года средняя зарплата в Сибирском федеральном округе составила 37 030,5 рубля, в Красноярском крае — 45 182 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край: доходы врио губернатора превысили 200 млн рублей