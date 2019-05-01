В Москве прошли первомайские шествия. Их было два — первое, более многочисленное, прошло по Красной площади, его организовала Московская федерация профсоюзов. Немного позже по центру столицы проследовала колонна КПРФ. Конечным пунктом стала Театральная площадь, где состоялся партийный митинг. МВД назвало число участников массовых мероприятий: на Красную площадь пришли более 100 тысяч человек, на Театральную — 3,5 тысячи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонны организовано прошли по Красной площади

Шествие на Красной площади стартовало в 10:00, колонны проследовали от Храма Василия Блаженного до Исторического музея. Нескончаемый поток людей разделили на группы: сначала представители политических партий, за ними — колонны профсоюзов с флагами России и Москвы, а также плакатами, на которых были написаны экономические и социальные требования: «Нет росту цен на топливо», «За фактический рост зарплаты человека труда», «Верните МРОТ в Трудовой кодекс». Затем прошли участники общественных организаций и движений.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Настроение у людей было приподнятым.

«Мир, труд, май! Посмотрите, сколько народа, радости, веселья. Люди борются, чтобы была работа, стабильность была. Сплочённость. Только тогда мы будем непобедимы. А Первомай всех объединяет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пенсионерка Валентина Стаханова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Её мнение поддержал мужчина лет тридцати с ребёнком на плечах, представившийся Вячеславом. По его словам, на демонстрации 1 мая он ходит каждый год.

«Замечательная погода, отличное настроение. Пришли сюда всей семьей. Сколько радости, улыбок на лицах. Такой сплоченности больше нигде не увидишь. Для нашей страны Первомай — это традиция, которая никогда не исчезнет. И хотя праздник — международный, его нигде не отмечают с таким размахом», — отметил Вячеслав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники митинга пели песни

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

С трибуны звучали лозунги приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму.

«Некоторые пути развития нашей экономики должны быть скорректированы. Чтобы заработная плата была достойной, чтобы экономическая жизнь была всё более активной. Только так создаются новые рабочие места, новая жизнь. Сегодня особый год — год столетия международной организации труда. А это мировой трудовой парламент, который разрабатывает конвенции и рекомендации, которые должны включаться в законодательство любой страны. Мы должны быть уверены, что достойный труд в конечном итоге победит в нашей стране», — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тысячи людей прошли колоннами по Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев согласен с коллегой:

«Сегодня демонстрация проходит под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Именно человек труда делает всё, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно. Для этого мы требуем повышения заработной платы, рабочие места для молодёжи и людей пожилого возраста. Мы требуем безопасных условий труда на каждом предприятии. Здесь жители всех административных округов города Москвы, в наших колоннах представлены все отрасли народного хозяйства. Уверен, что, объединившись, нам по плечу любые задачи. Мы выполним то, что определил на ближайшую перспективу наш президент: борьба с бедностью, повышение доходов населения, повышение обороноспособности нашей страны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чалый на Красной площади не жалел слов восхищения, назвав столицу РФ самым чистым городом мира:

«Дорогие члены профсоюза, я приветствую работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Именно благодаря вашему труду Москва стала самым чистым и благоустроенным городом мира. И это не только моя позиция. С этим согласны десятки тысяч туристов, которые посетили наш город во время чемпионата мира по футболу. Вам, дорогие работники ЖКХ, не страшны никакие погодные аномалии. В дождь, в солнце, в стужу и град вы делаете свою сложную и необходимую всем нам работу», — сказал Чалый, пообещав отстаивать право работников ЖКХ на безопасный труд и достойную заработную плату.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Участвовавшие в демонстрации мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») острых тем не поднимали, а просто поздравили москвичей с праздником.

«С праздником Первомая! С праздником Весны и Труда. С праздником мира! Всем хорошего настроения. Привет с демонстрации на Красной площади!» — написал с шествия в Twitter глава столицы.

Шапошников пошёл дальше, его привет был не простым, а «пламенным»:

"Сегодня отсюда — из сердца Москвы, из сердца России — мы передаём пламенный привет всем трудящимся. С праздником! Ура, товарищи!» — сказал он с трибуны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади

Часть шествия на Красной площади была похожа на театрализованное представление. Одну из колонн поделили на три части, в каждой из которых — участники в однотипной одежде белого, синего и красного цвета. Со стороны они казались огромным живым российским триколором. Другая группа шла в национальных русских одеждах. Колонны возглавляли музыканты — барабанщики, гармонисты, гитаристы.

Завершающей точкой стала улица Никольская, оттуда участники начинали расходиться с праздника. Московский Первомай вызвал ажиотаж у иностранных туристов, которые фотографировались с участниками шествия. Особой популярностью пользовались обладатели необычных костюмов — национальных нарядов или военной формы прошлых лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники шествия пытались выделиться

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайское шествие на Красной площади