Московский профсоюзный лидер потребовал роста зарплат

Москва, , 12:02 — REGNUM Председатель московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев озвучил главные требования, которые ставят рабочие столицы. Он выступил перед участниками первомайского шествия в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня демонстрация проходит под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Именно человек труда делает все, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно. Для этого мы требуем повышение заработной платы, рабочие места для молодёжи и людей пожилого возраста. Мы требуем безопасных условий труда на каждом предприятий. Здесь жители всех административных округов города Москвы, в наших колоннах представлены все отрасли народного хозяйства. Уверен, что объединившись нам по плечу любые задачи. Мы выполним то, что определил на ближайшую перспективу наш президент: борьба с бедностью, повышение доходов населения, повышение обороноспособности нашей страны», — сказал Антонцев.

Он также отметил теплую погоду и добрые улыбки участников мероприятия.