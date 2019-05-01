Москву назвали самым чистым городом мира

Москва, , 12:11 — REGNUM Москва стала самым благоустроенным и чистым городом, заявил председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чалый во время своего выступления на Красной площади 1 мая перед участниками праздничной демонстрации. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие члены профсоюза я приветствую работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Именно благодаря вашему труду Москва стала самым чистым и благоустроенным городом мира. И это не только моя позиция. С этим согласны десятки тысяч туристов, которые посетили наш город во время чемпионата мира по футболу. Вам, дорогие работники ЖКХ, не страшны никакие погодные аномалии. В дождь, в солнце, в стужу и град вы делаете свою сложную и необходимую всем нам работу», — сказал Чалый.

Он пообещал отстаивать право работников ЖКХ на безопасный труд и достойную заработную плату.