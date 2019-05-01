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Первомай в Москве: Собянин передал привет с Красной площади

Общество

«Привет с демонстрации на Красной площади!»

Москва, 1 мая 2019, 11:10 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин передал привет с первомайского шествия на Красной площади. Сообщение опубликовано 1 мая на его странице в Twitter.

«С праздником Первомая! С праздником весны и труда. С праздником мира! Всем хорошего настроения. Привет с демонстрации на Красной площади!» — написал мэр.

В эти минуты на Красной площади в Москве продолжается первомайское шествие. С трибуны выступают лидеры профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, у праздничных колонн на Красной площади было собственное музыкальное сопровождение.

Читайте ранее в этом сюжете: Первомай в Москве: колонны следуют по Красной площади с собственной музыкой

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1 мая
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