Первомай: по Красной площади прошли свыше ста тысяч москвичей

Москва, , 13:24 — REGNUM В Москве завершилось первомайское шествие, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Около 110 тысяч участников акции прошли колоннами от храма Василия Блаженного через Красную площадь до Исторического музея России.

В акции приняли участие представители профсоюзов, молодёжных движений, общественных организаций. Стартовав в 10:00, колонны под праздничную музыку прошли мимо трибун на Красной площади. Первыми вышли представители политических партий, за ними — колонны профсоюзов с флагами России и Москвы, а также плакатами, на которых были написаны экономические и социальные требования: «Нет росту цен на топливо», «За фактический рост зарплаты человека труда», «Верните МРОТ в Трудовой кодекс».

С трибуны звучали лозунги приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. О том, что на акции будет уделено особое внимание экономическим вопросам и защите прав трудящихся говорил и главный лозунг: «За справедливую экономику в интересах человека труда!».

За колоннами профсоюзов прошли участники общественных организаций и движений. На смену плакатам с лозунгами пришли яркие наряды, добавившие шествию элементы театрального действа. Одна из колонн была разделена на три части, в каждой из которых — участники в однотипной одежде белого, синего и красного цвета, формируя триколор. Другая группа участников Первомая шла в национальной русской одежде. Многие колонны возглавляли музыканты — от барабанщиков до гитаристов, и каждые создавшие собственное музыкальное сопровождение.

В конце маршрута колонны сворачивали на улицу Никольскую, откуда участники уже начинали расходиться с праздничного мероприятия.

Отметим, что массовая акция вызвала ажиотаж среди иностранных туристов. Они фотографировались с участниками шествия, и особой популярностью пользовались обладатели необычных костюмов — национальных нарядов или военной формы прошлых лет.