Москва, , 12:19 — REGNUM Первомай по-прежнему сплачивает граждан и помогает отстаивать им рабочие права. Такое мнение высказали участники демонстрации на Красной площади в Москве, с которыми побеседовал корреспондент ИА REGNUM.

«Мир, труд, май. Посмотрите, сколько народа, радости, веселья. Люди борются, чтобы была работа, стабильность была. Сплочённость. Только тогда мы будем непобедимы. А Первомай всех объединяет», — сказала пенсионерка Валентина Стаханова.

Её мнение поддержал мужчина лет тридцати с ребенком на плечах, преставившийся Вячеславом. По его словам, на демонстрации 1 мая он ходит каждый год.

«Замечательная погода, отличное настроение. Пришли сюда всей семьей. Сколько радости, улыбок на лицах. Такой сплоченности больше нигде не увидишь. Для нашей страны Первомай — это традиция, которая никогда не исчезнет. И хотя праздник — международный, его нигде не отмечают с таким размахом», — отметил Вячеслав.