На неделе (15−21 апреля) в центре внимания оказались кризисная ситуация на машиностроительном заводе в Орске; поездка и. о. министра здравоохранения в Тюльган, отчёт о работе правительства региона за 2018 год, предвыборная активность КПРФ и электоральный рейтинг врио губернатора Дениса Паслера. Пользователи соцсети бурно обсуждали проект реставрации памятника В. И. Ленину. Среди происшествий широкий резонанс вызвали аварии с участием маршрутного пассажирского микроавтобуса и пожарной машины. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Резонансные аварии

Утром 16 апреля в Орске от столкновения с автомобилем «Лада Ларгус» перевернулся микроавтобус, в салоне которого находились 13 пассажиров. Водитель легковой машины не уступил дорогу маршрутке, что привело к аварии. Пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения, из них три женщины с травмами (закрытый перелом шейного отдела позвоночника и закрытый перелом поясничного отдела позвоночника) госпитализированы, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

По данным СУ СКР по региону, в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Водитель и пассажир «Лады Ларгус» не пострадали. Травмы получили 10 пассажиров микроавтобуса. У детей ссадины и ушибы, три женщины госпитализированы.

Проводится доследственная проверка. В её рамках будет установлена степень тяжести вреда здоровью пассажиров и дана юридическая оценка действиям водителя маршрутного такси и индивидуального предпринимателя по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В этот же день, 16 апреля, в Оренбурге произошла смертельная авария с участием пожарной машины, принадлежащей минлесхозу, и иномарки. Пожарный расчёт спешил на вызов и проехал перекрёсток на красный свет светофора. По оперативным данным полиции, у спецмашины были включены сирена и проблесковые маячки. Пожарный автомобиль протаранил иномарку, пассажирка скончалась на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Mos03.ru Скорая помощь

Информресурсы сообщают, что водитель иномарки обратился в интернете с просьбой к участникам движения, которые стали очевидцами и имеют в своих авто видеорегистраторы, предоставить видеозапись ДТП. Пользователи активно обсуждали правила дорожного движения, которые дают преимущества спецмашинам, а также аварию в Оренбурге — был ли включен сигнал наряду с проблесковыми маячками?

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Отчёт губернатора без губернатора

17 апреля согласно запланированной повестке Заксобрания состоялся отчёт о работе правительства региона за 2018 год. Докладчиком выступил исполняющий обязанности первого вице-губернатора — первого заместителя председателя областного правительства Сергей Балыкин, тогда как как отчёт назван как губернаторский. Пользователи соцсетей отметили, что и бывший губернатор Юрий Берг и врио губернатора Денис Паслер проигнорировали заседание регионального парламента. Добавим, что Паслер в этот день работал в Орске, встречался с трудовым коллективом машиностроительного концерна.

Лидер фракции ЛДПР Оксана Набатчикова обратила внимание на то, что в 2019 году депутатам первый раз представили письменный отчёт о деятельности правительства Оренбургской области:

«С первой страницы уже понятно, что правительство живёт в своём особенном мире! Рост экономики региона. Рост производства, инвестиций, торговли. Значительный рост доходов населения. А это где? Или у кого?»

Стоит отметить, что оппозиционно настроенные фракции (ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия») не поддержали отчёт о работе правительства за 2018 год.

«Я добросовестно выслушал отчет правительства области. Впечатление тем не менее осталось горькое. Вроде и цифры серьёзные, и показатели очень красивые, но, как говорят на востоке, «сколько «халва» ни повторяй, во рту слаще не становится», — сказал лидер фракции КПРФ Максим Амелин.

Ovasiliev Дом советов. Оренбург

Также критике доклад был подвергнут и со стороны лидера фракции «Справедливая Россия» Владимира Фролова. Он считает, что представленные итоги социально-экономического развития области за 2018 год не отражают главных проблем и экономических потерь области.

Вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Александр Трубников, в свою очередь отметил:

«Мы ушли от тех радужных докладов, когда все хорошо, проблем нет. Есть узкие места, проблемные зоны, куда мы должны дополнительно направить свои усилия, добиться нормального результата. И это было отмечено в отчете».

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Кризис на машзаводе

17 апреля врио губернатора Денис Паслер встретился с трудовым коллективом машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ, который уже долгое время находится в состоянии кризиса. Паслер заявил, что до конца апреля будут погашены долги перед работниками, в планах — принципиальная перезагрузка предприятия.

Руководитель Оренбуржья отметил, что занимался проблемами завода, первые деньги на ликвидацию задолженности по зарплате пришли. У ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом «Уралмаш». Запланировано открыть производство конвекторов для ЕВРАЗа, крупнейшей металлургической компании страны и мира.

На базе завода прокуратура открыла свою приёмную. Денис Паслер на встрече попросил Следственный комитет проверить, как уходили средства со счетов предприятия. С 2017 года задолженность выросла с 1,5 млрд до 5,5 млрд рублей — это привело предприятие к краху.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Несмотря на то, что врио губернатора предложил конкретные первые шаги по решению проблем завода, работники все же вышли с акцией протеста на улицу. Митинг состоялся 20 апреля.

«Мы хотим справедливости, чтобы все те, кто допустил развал предприятия и накопление бешеных долгов, были найдены и наказаны», — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Работники ЮУМЗ публично просили о помощи врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. На митинге зачитали обращение к главе региона, затем начался сбор подписей под этим письмом. Всего за час было собрано 485 подписей работников, которые будут переданы в правительство региона.

Добавим, уже восемь месяцев ЮУМЗ находится в тяжелейшей ситуации. Вынужденный отпуск стал нормой жизни для тысячи заводчан. На предприятии стали задерживать выплату заработной платы, а объявленный в сентябре 2018 года простой для большей части работников не завершился до сих пор.

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Стоит отметить, что тяжелейшая ситуация не только на ОРМЕТО-ЮУМЗ. 25 апреля должны обесточить Светлинский ферроникелевый завод, который является градообразующим предприятием на монотерритории — поселке Светлый. С закрытием предприятия под увольнение попадают около 200 человек. Однако о массовых акциях протеста, жалобах врио губернатора о сложной ситуации публичных сообщений нет. В профсоюзной организации подчеркнули, что металлургам найти профессию по специальности в Светлом нереально.

Получается, что крупный завод в регионе пытаются возродить, тогда как крах градообразующего небольшого поселкового предприятия стал уже очевидностью. Перспективы возобновить производство в Светлом практически отсутствуют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

aiulia ОРМЕТО-ЮУМЗ

Примечательно, что в конце зимы региональная власть заявила, что заинтересована в сохранении производства и предпринимает определённые меры.

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И. о. министра — в село!

В середине недели врио губернатора Денис Паслер заявил на своей странице в Instagram, что и. о. министра здравоохранения Галину Зольникову отправляет в село:

«Отправил министра здравоохранения в Тюльганский район разбираться с ситуацией в Тугустемире и в районе в целом. Если локальная проблема доведена до крайности — работать пора на месте».

18 апреля Зольникова побывала с делегацией в райцентре Тюльган, само село Тугустемир чиновница не посещала. Глава ведомства нанесла визит в Тюльганскую ЦРБ и встретилась с населением. Стоит отметить, что на встречу из Тугустемира приехала лаборантка Марина Е., вокруг работы которой и разразился скандал.

Как сообщили в минздраве после визита Галины Зольниковой в райцентр лаборантка вышла на работу. При этом указали, что Марина Е. пропустила девять рабочих дней.

По неофициальным данным, за прогулы медику объявлен выговор. По официальным данным, женщина хочет и готова работать, 19 апреля состоялась встреча с главным врачом. Обсуждался вопрос дополнительной занятости и переобучения, чтобы лаборантка получала зарплату не ниже той, что была до оптимизации.

Напомним, в селе Тугустемир во врачебной амбулатории перестали делать исследования анализов, теперь эту работу выполняют в современной лаборатории Тюльганской ЦРБ. Однако забор анализов должен по-прежнему осуществляться в селе. Из-за сокращения объемов работы лаборантке сократили в два раза ставку. В СМИ появилась информация об увольнении лаборантки, а население начало сбор подписей в защиту женщины. В минздраве информацию об увольнении опровергли.

Green Expedition Тугустемир

Между тем оренбургские политики заявили, что в доме Марины прошли обыски, искали якобы украденные меджурналы. Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов отметил, что побывал в селе и встречался с местными жителями и главным врачом. Жителя выступают на стороне лаборантки, которую уважают и любят, а вот в отношении главврача, возникло ощущение, что в беседе, отвечая на некоторые вопросы, она лукавила.

Так или иначе, но ситуация в оренбургском селе получила широкий резонанс, достигнув огласки федерального уровня. Лаборантка вышла на работу. В Оренбургском отделении ОНФ выразили надежду, что конфликт исчерпан.

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Скандал вокруг памятника Ленину

В Оренбурге на неделе (15−22 апреля) зеленый забор, которым огорожен обезглавленный постамент в сквере им. В. И. Ленина, облагородили баннером. На нём изображен памятник в том виде, в каком пребывал до демонтажа бронзовой фигуры вождя пролетариата. Это вызвало подозрения, что памятник не скоро вернут, а также скепсис — что могут и вовсе не вернуть.

В минкультуры Оренбургской области заявили, что условия сохранности скульптуры В. И. Ленина обеспечены. В ходе надзорного мероприятия осуществлен осмотр бронзовой скульптуры и круглого герба СССР, демонтированных с аварийного пьедестала. Сохранность элементов объекта обеспечивается собственником памятника истории и культуры — Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области. Нарушений условий хранения не выявлено. Скульптура В. И. Ленина помещена в деревянный короб, что исключает возможность ее повреждения, территория находится под охраной.

Ещё одно направление для обсуждения получила стоимость реставрационных работ объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину — один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 г.». В соцсети бурно дискутировали по поводу появившейся информации о том, что на его реставрацию потребуется 9 миллионов рублей. Пользователи говорили о явно чрезмерно сумме, что наводит на мысли о коррупции.

Наталья Хомутова Обезглавленный аварийный постамент прикрыли баннером

И.о. министра культуры и внешних связей региона Валерия Шевченко подчеркнула, что речь идёт не только об основании памятника, которое надо переделывать полностью, но и о благоустройстве и коммуникациях. Чтобы сделать раз и навсегда.

«Судя по комментарию госпожи министра, в правительстве области, фразу «Ленин жив», восприняли буквально и решили обеспечить памятник всем необходимым, от отопления до газа и канализации, мне, как коммунисту, конечно, льстит такое отношение к основоположнику коммунизма, но всё же это перебор…», — в свою очередь сказал депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин (КПРФ).

Между тем мнения о том, нужен ли этот памятник в Оренбурге, в принципе разделились.

Напомним, в 2018 году из-за аварийного состояния постамента демонтировали бронзовую скульптуру Ленина. Вопрос о том, когда фигуру Ленина вернут на место, остаётся открытым.

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Приближение к выборам

Оренбург на неделе посетил заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. На пресс-конференции он отметил:

«Оренбургская область для нас действительно важна, потому что это один из ключевых регионов. Мы всегда получали здесь весомую поддержку. Если посмотреть на прошедшие президентские и думские выборы, то мы всегда набираем достаточно высокие результаты, в том числе и здесь, в регионе — более высокие, чем в целом по стране. Наша фракция в лице Геннадия Зюганова высказала свою точку зрения по будущему развитию страны. КПРФ является реально единственной оппозиционной силой, которая предлагает существо изменить тот вектор развития, тот курс, который проводит нынешняя власть».

Напомним, в сентябре 2019 года Оренбуржье выберет нового губернатора. КПРФ заявила о том, что в качестве кандидата на этих выборах примет участие первый секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания Оренбуржья Максим Амелин.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

Ранее Амелин говорил о том, что их кандидат может стать единым от оппозиции, о чем разосланы предложения другим партиям. Во время визита Афонина было заявлено, что коалиции с ЛДПР и «Справедливой Россией» не будет.

«Для нас очевидно, что никакой союз с псевдооппозиционными партиями — такими, как ЛДПР, «Справедливая Россия», — он невозможен, как и попытка создать такой блок и выдвинуть единого кандидата — Катасонова, он провалился, потому что ЛДПР в последний момент фактически сдала интересы избирателей, она и сдала интересы тех людей, которые шли с ней в команде. Поэтому мы выступаем за широкий патриотический блок», — цитирует слова заместителя председателя Центрального комитета КПРФ Юрия Афонина «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, в 2014 году на губернаторских выборах Сергей Катасонов шёл как единый кадидат от оппозиции (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»). Однако после подачи пакета документов в облизбирком кандидатура Катасонова была отозвана партией.

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Тем временем в начале недели оренбургские информресурсы сообщили, что ЛДПР намерена выдвинуть на выборы в регионе депутата Госдумы Сергея Катасонова. О решении сказал депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин. Он заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский утвердил список кандидатов в губернаторы по регионам на осенних выборах. В Оренбургской области намерены выдвигать Сергея Катасонова.

Стоит отметить, что врио губернатора Денис Паслер пока так и не дал чёткого ответа на вопрос — будет ли он участвовать губернаторских выборах как кандидат. Между тем, ВЦИОМ опубликовал данные соцопроса, где 47% респондентов заявили о готовности проголосовать за Паслера (в опросе участвовали 1600 человек). Добавим, что Денис Паслер исполняет обязанности губернатора с 21 марта 2018 года.

Напомним, в сентябре 2019 года в регионе пройдут выборы губернатора. Юрий Берг сложил досрочно губернаторские полномочия 21 марта 2018 года.

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