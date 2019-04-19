Стартовые позиции: какой электоральный рейтинг у врио главы Оренбуржья?

Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбургской области 47% избирателей (из 1600 опрошенных респондентов) готовы проголосовать за врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. А 39% заявили о положительном впечатлении, которое произвёл на них новый руководитель региона. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ничего не слышали о врио губернатора или затруднились с ответом на вопрос о первых впечатлениях 39% респондентов, об отрицательном впечатлении заявили 3%. Электоральный потенциал врио губернатора составляет 71%.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова полагает, что результаты опроса ВЦИОМ являются для Паслера хорошими. Эффект новизны, молодости, надежды на положительные перемены сыграли положительную роль. Но эти данные подвергнутся корректировке в зависимости от тех действий, которые Денис Паслер будет осуществлять до сентября 2019 года, отметила политолог в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Добавим, с 17 февраля по 14 апреля 2019 года ВЦИОМ провел опросы в 10 регионах России, где были назначены новые врио глав регионов, а также в Москве, где пройдут выборы в Московскую городскую думу. Объем выборки в каждом из регионов составил 1600 человек. Выборка репрезентирует население в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса комбинированный — личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Оренбуржье должны пройти выборы губернатора. Напомним, в сентябре 2014 года победу на выборах одержал Юрий Берг, который руководил регионом на протяжении почти девяти лет (с 2010 года). 21 марта 2019 года Берг досрочно сложил губернаторские полномочия, в этот же день временно исполняющим обязанности губернатора назначен Денис Паслер.

Стоит отметить, что Паслер до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос о своём участии в губернаторских выборах. Он подчеркнул, что сначала надо заручиться поддержкой населения.

Эксперты обращают внимание на то, что с приходом Дениса Паслера в команде экс-главы Оренбуржья не произошло революционных кадровых изменений. Паслер изучает Оренбург и область, озадачивая чиновников.

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