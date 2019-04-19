В Оренбуржье после визита и.о. министра лаборантка вышла на работу

Оренбург, , 14:55 — REGNUM В Оренбургской области минздрав отчитался о визите и.о. министра Галины Зольниковой в Тюльганский район, куда главу ведомства отправлял врио губернатора Денис Паслер, чтобы разобраться в проблемной ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения, Зольникова в село Тугустемир не ездила, она провела встречу с населением в райцентре Тюльган, а также посетила райбольницу. Речь шла о проблемах в сфере районного здравоохранения.

Встреча с жителями района прошла с участием главы Тюльганского района Игоря Буцких, члена Общественной палаты Людмилы Марченко, ректора Оренбургского государственного медицинского университета, сопредседателя регионального штаба ОНФ Игоря Мирошниченко, главного врача районной больницы Ольги Морозкиной, депутатов районного совета и поссовета, совета ветеранов района.

Выслушав жалобы населения, руководитель Галина Зольникова с частью из них согласилась и пообещала разобраться.

«Делаю вывод, что все-таки больница работает некачественно, питание плохое. Скорая грубит. По лаборанту из Тугустемира — проводится служебное расследование. Пока оно не проведено до конца, я не могу ничего сказать», — цитирует Зольникову vestirama.ru.

И.о. министра отметила, что в организации работы нужно учитывать потребности современной медицины. Например, с целью повышения качества диагностики предлагается выполнять исследования в районной клинической лаборатории, оснащенной современными анализаторами. При этом процедура забора биоматериалов лаборантом в амбулаториях будет сохранена. Поскольку объем работы лаборанта уменьшится, целесообразно освоение специалистом новых профессиональных компетенций. В частности, сегодня возрастает востребованность паллиативной медицинской помощи. Ее оказание на дому пожилым людям особенно актуально для сельских населенных пунктов. Такой подход вполне может стать решением ситуации, сложившейся в селе Тугустемир. Обучение специалистов проводится на базе областного медицинского колледжа.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, на встрече с делегацией, которую возглавила Зольникова, присутствовала и лаборантка Марина Е. из села Тугустемир. Собственно её история и сыграла ключевую роль в том, что врио губернатора Денис Паслер отправил Зольникову в район.

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Напомним, скандальная история вышла за границы, села, района и региона, получив федеральную огласку. Жители собрали в защиту лаборантки подписи и обратились за помощью к депутату Госдумы Сергею Шаргунову. Сама лаборантка обратилась к депутату Госдумы Сергею Катасонову (ЛДПР), который представляет в парламенте интересы Оренбуржья. Эстафету подхватил Владимир Жириновский, обратившись к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой провести проверку. Лидер ЛДПР указал, что амбулатория обслуживает 800 жителей трёх хуторов и двух деревень. Лаборанта по распоряжению главврача не допустили к работе, хотя к медику приехала супружеская пара с хутора Новый Турай, что за 10 км от амбулатории. Пациенты были вынуждены уехать домой, так и не сдав анализы.

Шаргунов сообщил на своей странице в соцсети о том, что лаборант теперь обязан проводить лишь забор анализов в амбулатории села, исследование анализов будет осуществляться в райбольнице в Тюльгане. Ставка сельского медика сокращается с 0,5 до 0,25, таким образом женщина будет получать примерно 3 тысячи рублей.

Масла в огонь подлили и информресурсы, сообщившие об увольнении лаборантки. Последовал комментарий минздрава региона, что увольнения не было. Однако региональное отделение ЛДПР, где на приеме у депутат Госдумы побывала Марина Е., проинформировало о том, что оборудование из сельской лаборатории вывезено, работать не на чем, и медик не выходит на работу. Более того, у лаборантки прошли обыски, искали якобы спрятанные меджурналы. Женщина пожаловалась на возросшее со стороны местной власти на неё давление.

Между тем в минздраве отметили, что ситуацию можно было спокойно обсудить, а проблему решить, не привлекая политические силы. По данным ведомства, лаборантка не выходила на работу девять дней. Сегодня, 19 апреля, она пришла в амбулаторию, рабочий режим возобновился. Днем состоялась встреча работника в главным врачом врачебной амбулатории. Известно, что обсуждался вопрос дополнительных работ, чтобы лаборантка могла получать зарплату не меньше, чем ранее. В том числе женщине предлагали и вариант переобучения для оказания паллиативной медицинской помощи в селе.

18 апреля в Тюльгане и Тугустемире побывали депутаты Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов («Справедливая Россия») и Сергей Романенко (КПРФ). На странице в соцсети Фролов сообщил, что встречался с главврачом больницы и сельскими жителями.

«В разговоре с ними (жителями села) стало ясно, что они возмущены поведением главврача и её давлением на лаборанта Марину Е…

Мы разговаривали с жителями о ситуации с здравоохранением в районе. Все защищали Марину Е. и жаловались на плохую доступность медпомощи в районе. Мы осмотрели рабочее место Марины Е. В комнатах ещё с 4 апреля все препараты, расходники и аппаратура для проведения анализов крови, мочи, были вывезены в районную больницу по указанию главврача. Так что никаких анализов Марина Е. с 5 апреля уже не проводит, что, конечно, возмущает людей», — отметил оренбургский парламентарий.

По мнению Владимира Фролова в беседе с депутатами, где была затронута и тема обысков в доме лаборантки, главврач лукавила и отвечала на некоторые вопросы «это не ваше дело», «я об этом не буду говорить». При этом медик ответила, что за 15 лет работы лаборантки к её работе претензий не было. Также Фролов сообщил, что местные жители возмущены поведением главврача и её грубыми словами, информирует orenday.ru.

«Если не было претензий, если она качество исполняла свою работу, то может быть не в ней (лаборантке Марине Е.) дело? Может надо в другом искать причину», — вопрошает депутат.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта вОренбургской области, ректор Оренбургского государственного медуниверситета Игорь Мирошниченко поделился своим мнением о ситуации с медицинским работником Тюльганской ЦРБ:

«Нет сомнений, что модернизация здравоохранения необходима: появляютсяновые препараты и оборудование, которые дают возможность предоставлятьнаселению высококачественную медицинскую помощь. В этой связи требуютсяи более открытые методы, чтобы объяснять людям, для чего это нужно. Благодаря нашей встречи удалось свести за одним столом главврачаТюльганской районной больницы и лаборанта из села Тугустемир МариныЕ., и запустить между ними конструктивный диалог. И мы надеемся, что наши усилия не пройдут напрасно и конфликт будет исчерпан».

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