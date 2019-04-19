В Оренбуржье КПРФ отказалась от коалиции с ЛДПР и «Справедливой Россией»

Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбургской области КПРФ выдвинет на губернаторские выборы в качестве кандидата первого секретаря обкома КПРФ, лидера фракции в Заксобрании Максима Амелина. При этом он может стать единым кандидатом от левопатриотических сил, но не от ЛДПР и партии «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Максим Амелин.

«Мы не будем объединяться с ЛДПР и «Справедливой Россией». Выставляем кандидата от левопатриотических сил Оренбуржья. Но если к нам придут и скажут, что готовы поддержать нашего кандидата, мы готовы работать», — сказал лидер оренбургских коммунистов.

Примечательно, что ранее КПРФ призывала другие партии поддержать их кандидата как единого на губернаторских выборах. При этом Амелин подчеркивал, что партия не боится допустить ошибку 2014 года, когда идея с выдвижением Сергея Катасонова (ЛДПР) оказалась провальной. Напомним, в 2014 году Катасонов стал единым кандидатом от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» на губернаторских выборах, однако после подачи документов в облизбирком случился казус — ЛДПР отозвала его кандидатуру.

«Для нас очевидно, что никакой союз с псевдооппозиционными партиями — такими, как ЛДПР, «Справедливая Россия» — он невозможен, как и попытка создать такой блок и выдвинуть единого кандидата — Катасонова, он провалился, потому что ЛДПР в последний момент фактически сдала интересы избирателей, она и сдала интересы тех людей, которые шли с ней в команде. Поэтому мы выступаем за широкий патриотический блок», — цитирует слова заместителя председателя Центрального комитета КПРФ Юрия Афонина «Эхо Москвы в Оренбурге».

Добавим, 16 апреля на собрании левопатриотических сил и жителей Оренбуржья обсуждался вопрос о выдвижении единого кандидата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КПРФ, участниками мероприятия стали представители КПРФ, Союза Советских офицеров, ООО РУСО — общероссийской общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации», представители ДПА, ЛКСМ РФ, Общероссийского общественного движения по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», ВЖС России, движения «Левый Фронт», депутаты Законодательного собрания, городского совета, депутаты советов муниципальных образований области, неравнодушные жители Оренбурга и ряда районов области. Большинством выступающих единым кандидатом был назван Максим Амелин.

Напомним, в сентябре 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. Сейчас обязанность главы региона временно исполняет Денис Паслер. 21 марта Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. В конце мая 2019 года Законодательное собрание должно утвердить дату выборов, и тем самым будет дан старт кампании. Примечательно, что пока о своём выдвиженце заявила только КПРФ. Денис Паслер однозначного ответа по поводу своего участия в выборах так и не дал.

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