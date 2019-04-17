Довели до крайности: врио губернатора Оренбуржья отправил министра в село

Оренбург, , 15:40 — REGNUM В Оренбургской области и.о. министра здравоохранения Галина Зольникова лично будет разбираться в ситуации, которая возникла вокруг работы лаборантки врачебной амбулатории села Тугустемир Тюльганского района. Скандал получил федеральную огласку. Врио главы Оренбуржья Денис Паслер поручил главе ведомства персонально поехать в село.

«Отправил министра здравоохранения в Тюльганский район разбираться с ситуацией в Тугустемире и в районе в целом. Если локальная проблема доведена до крайности — работать пора на месте», — заявил Паслер на своей странице в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля СМИ проинформировали об увольнении лаборантки. Однако позже появился комментарий областного минздрава, который опроверг эти данные, назвав информацию недостоверной. В ведомстве подчеркнули, что должность лаборантки не сокращается, а пациентам не придется ездить в райцентр Тюльган за тридевять земель, чтобы сдать анализы. Процедура забора анализов будет, как и прежде, проводиться в Тугустемире, но затем анализы будут доставлять в Тюльганскую ЦРБ для исследования в современной лаборатории. Чиновники также озабочены тем, чтобы сохранить зарплату лаборантки на прежнем уровне и думают над теми видами работ, которые смогут предложить в качестве дополнительных. Напомним, с сокращением объема работы лаборанту сократили и ставку с 0,5 до 0,25.

Между тем, жители села Тугустемир собрали подписи в поддержку лаборанта и обратились к депутату Госдумы Сергею Шаргунову (КПРФ). О чем парламентарий сообщил на своей странице в соцсети. Сама лаборантка посвятила в свою проблему депутата Госдумы Сергея Катасонова (ЛДПР), когда тот был в Оренбурге. Женщина пожаловалась на давление со стороны местной власти и обысках дома. Узнав о скандале в оренбургском селе, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой провести проверку по «вопросу сокращения должности и нарушения конституционных прав граждан».

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