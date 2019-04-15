ИА REGNUM предлагает вниманию читателей обзор главных событий, скандалов и тем второй недели апреля в Воронежской области.

Helicam.vrn Воронеж

«Мама не отмажет»

Воронежская область попала в федеральную повестку на минувшей неделе с крупным скандалом: сын высокопоставленного сотрудника региональной системы здравоохранения — бывшего главврача поликлиники, а ныне профессора ВГМА — сбил курсанта института МЧС, а затем скрылся с места происшествия. Молодой человек, курсант из Севастополя, только чудом остался жив, получив травмы. Инцидент произошел ещё 1 апреля, но широкую огласку получил лишь спустя девять дней, когда в Сети появилась видеозапись происшествия, снятая видеорегистратором припаркованной рядом с местом происшествия машины.

На записи видно, как несколько курсантов убирают территорию — один стоит с телефоном на обочине дороги, другой проходит с метлой. В это время на высокой скорости по дороге проезжает черный внедорожник. Видно, как чуть дальше по дороге он останавливается, разворачивается, набирает скорость и сбивает курсанта, стоявшего на обочине с телефоном. От удара юноша отлетает в сторону.

9 апреля СК сообщил о возбуждении уголовного дела, квалифицировав наезд как покушение на убийство, сам подозреваемый был задержан, а потом арестован. Но до сих пор в этой истории вопросов больше, чем ответов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

Согласно официальной версии следствия, в дневное время 1 апреля 2019 года у дома №231 по улице Краснознаменная города Воронежа 45-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Mercedes, «с целью убийства совершил наезд на 21-летнего курсанта МЧС, после этого скрылся с места происшествия. С полученными телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение».

Об этом: СК: наезд внедорожника на курсанта в Воронеже был покушением на убийство

В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС

Хотя подозреваемого задержали утром 10 апреля, и в СМИ, и в соцсетях многие выражали сомнения в том, что суд его возьмет под арест: тогда же появились сведения о том, что мать подозреваемого — высокопоставленный медик, имеющая обширные связи, высказывались предположения, что ее сына могут признать невменяемым.

Все эти предположения получили косвенное подтверждение уже 11 апреля, на заседании Ленинского районного суда, где решался вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Неожиданно выяснилось, что водитель Mercedes — с 2000 года, то есть последние 19 лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Хотя водительское удостоверение, для получения и замены которого нужна в том числе справка из диспансера, менял в 2017 году.

Впрочем, мать тут же вступилась за сына-пенсионера (подозреваемый нигде не работает и имеет доход в 14,5 тыс. рублей по инвалидности — при этом, судя по данным местных СМИ, живет в особняке с бассейном, также в районе улицы Краснознаменной). По ее словам, на момент замены водительских прав ему можно было выдать справку, позволяющую садиться за руль. При этом, уверена дама, за два года он ни разу не выезжал — в день аварии был его первый за долгое время выезд на машине, «за сигаретами». Впрочем, как выяснилось, на счету мужчины — более 40 штрафов за превышение скорости, а в интернете можно найти ролики с явными нарушениями ПДД со стороны водителя на Mercedes с теми же номерами. Кстати, есть неоплаченные штрафы — по данным СМИ, их более десятка и на счету самого заслуженного врача. Кстати, ещё раньше мать подозреваемого заявляла СМИ, что у ее сына плохое зрение.

Цитата из к/ф «Не может быть». реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Я в детстве куриной слепотой хворал, к вечеру плохо вижу. Вот я вас почти не вижу. Мамуля, где вы

«Не надо писать ничего о моём сыне, он не преступник и не убийца! Он выехал купить себе сигареты, он слепой, и он поехал, как в речку, совершенно случайно он задел этого парня. Парень всего три дня лежал в больнице, у него легкая степень сотрясения. И тут подняли такую ерунду, что преступник мой сын. Не преступник. Он больной, больной!» — заявила она «Вести-Воронеж».

Что касается пострадавшего, то, уверена мама подозреваемого в наезде на юношу, она помогла ему с лечением — отвела к врачу и «попросила, чтобы назначили ему более удобные лечебные процедуры, физиопроцедуры, лекарства».

В итоге суд все же удовлетворил ходатайство следователей и постановил — подозреваемый должен находиться под арестом, отправив его в СИЗО на два месяца.

Об этом: «Мажор на Mercedes», сбивший курсанта в Воронеже, арестован

В СК между тем заявили о том, что расследование этого дела находится под личным контролем главы регионального ведомства, таким образом дав понять, что расследование будет вестись беспристрастно. Скандалом заинтересовались и в Госдуме.

«В Воронеже (ситуация), когда водитель намеренно в невменяемом состоянии сбивает курсанта, а его мама продолжает его оправдывать, говоря о том, что он слепой, глухонемой, невменяемый и просто поехал за сигаретами. Это, оказывается, не первый случай, оказывается, он уже совершал правонарушения, преступления, но его покрывали из-за авторитета его матери. Так вот, надо такими случаями заниматься и бороться за безопасность дорожного движения», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), выступая во время пленарного заседания 11 апреля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Правосудие

Об этом: Мама не отмажет: в Госдуме возмущены крышеванием воронежского «мажора»

Дело директора «Костёнок»

На минувшей неделе стало известно о том, что директор государственного археологического музея-заповедника «Костёнки» стал фигурантом уголовного дела. Уважаемому в музейных и научных кругах специалисту вменяют причастность к хищению около 700 тыс. рублей при проведении археологических раскопок — по данным следствия, руководством музея одни и те же работы фактически были оплачены дважды.

Об этом: Директор воронежского музея-заповедника «Костёнки» попал под уголовное дело

Сам директор «Костёнок» Виктор Ковалевский назвал в беседе РИА «Воронеж» возбуждение уголовного дела недоразумением.

«Эти деньги — общая сумма двух грантов, полученных музеем в 2017 и 2018 годах от Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. Как руководитель учреждения, я должен был подавать заявки в различные фонды, привлекать средства для археологических исследований. Деньги из фондов целевые, расходовались строго по назначению. Использовав их, мы направили в эти организации детальные отчеты. Департамент культуры выделял нам средства на исследования стоянки «Костёнки-11» намного раньше, в 2014—2015 годах. Эта стоянка уникальная, многослойная, требует длительного изучения, работы там не на один сезон, и раскопки в реальности проводились. Думаю, что обвинение в растрате — это недоразумение. Надеюсь, что со временем следствие во всем разберется», — сказал Виктор Ковалевский.

(сс) Evatutin Одна из жемчужин музея — жилище первобытного человека, построенное из костей мамонта

Между тем в защиту Ковалевского уже активно выступили его коллеги, а также представители общественности — в его поддержку в сети планируют создать петицию. Однокурсники, коллеги Ковалевского в один голос называют его одним из честнейших людей.

Без аварийного жилья — в будущем

Воронежская область оказалась в числе первых регионов РФ, которые начнут реализацию новой программы переселения граждан из аварийного жилья — об этом стало известно 9 апреля: соответствующий договор заключило правительство региона с Фондом поддержки реформирования ЖКХ. За восемь лет действия предыдущей программы в регионе сумели предоставить новое жилье 15 тысячам человек. В рамках областной программы до 1 сентября 2025 года власти региона планируют переселить в новые квартиры еще 3,5 тыс. воронежцев.

Региональная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» сформирована в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», и рассчитана на 2019−2025 годы.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё. Воронеж

Основная часть региональной адресной программы будет реализовываться совместно с Фондом ЖКХ. Планируется переселить 2 408 человек из 1 тыс. 162 жилых помещений общей площадью 38,23 тысячи кв. м. На реализацию совместных с Фондом мероприятий планируется выделить 1,35 млрд рублей, в том числе госкорпорация выделит 1,32 млрд рублей. В 2019—2020 годах планируется переселить 376 воронежцев.

От зарплаты до зарплаты. Депутатской

Вечером в пятницу, 12 апреля, депутаты Государственной думы РФ, а также члены Совета Федерации, в том числе и представляющие Воронежскую область, отчитались о доходах за 2018 год.

Традиционно первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рубля. В 2017 году его доход составил 169 млн 578 тыс. 669,98 руб. В собственности у Пономарева земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в 1974 кв. м и жилой дом в 339,50 кв. м в России. А также три квартиры, каждая более 150 кв. м, в Испании. В собственности у депутата также автомобили ГАЗ-21В Волга, Mercedes-Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX и квадроцикл. Доход супруги депутата Пономарева в 2018 году составил 15 млн 494 тыс. 531,59 рубля (15,8 млн — в 2017-м). Она также имеет в собственности земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в более чем две тысячи кв. м, жилой дом площадью 215,00 кв. м, нежилое встроенное помещение площадью 217,30 кв. м, ездит супруга депутата на Porsсhe Cayenne Turbo.

Об этом: Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Доходы остальных шести представителей региона в Госдуме куда скромнее — от 4,7 млн у Евгения Ревенко («Единая Россия») и Алексея Журавлева («Родина») до 6,13 млн у Татьяны Сапрыкиной («Единая Россия»). Доходы у сенаторов от региона Галины Кареловой и Сергея Лукина также достаточно скромные — 5,3 и 5,4 млн рублей соответственно.

Уход легенды

На минувшей неделе культура Воронежа понесла сразу две невосполнимые потери. 11 апреля скончался доктор филологических наук, профессор, публицист, без преувеличения — учитель многих воронежских журналистов Лев Кройчик. Ему было 84 года, и до последних дней жизни он работал на журфаке ВГУ.

Об этом: В Воронеже скончался легендарный профессор Лев Кройчик

«Талант Льва Ефремовича был поистине многогранен — блестящий педагог, ученый, мэтр журналистики, публицист, театральный критик, мастер фельетона — он оставил после себя не только замечательную плеяду своих воспитанников — авторитетных журналистов и научно-педагогических работников, но и десятки исследовательских работ, множество разножанровых публикаций», — говорится в некрологе, размещенном на сайте администрации города от имени мэра Вадима Кстенина.

13 апреля стало известно о смерти известной воронежской художницы, с чьей работой «Не взяли на рыбалку» знаком каждый, кто учился в советской школе, — Ксении Успенской. Знаменитая художница скончалась на 97-м году жизни.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечная память

Успенская родилась в 1922 году в Воронеже в семье ученых, в Воронеже прожила большую часть жизни. После окончания Московского института прикладного и декоративного искусства, она вступила в Союз художников СССР в 1955 году. Ее работы хранятся в том числе и в Третьяковской галерее. Успенская была супругой известного воронежского художника Василия Криворучко (скончался в 1994 году).