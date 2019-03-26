Политическая жизнь в Чувашии оживилась. Сейчас «любой промах» власти будет превращаться в информационное оружие против неё. Активнее из парламентских партий бузят справороссы — с прицелом на 2020 год, когда в республике пройдут плановые выборы главы республики. И с претензией на власть. Федеральный резонанс вызвала подмена членов участковых избирательных комиссий: в избиркомах Янтиковского района обнаружены 12 таких членов, не имеющих отношения к справороссам, в Комсомольском районе — три. Все они отозваны, председатели ТИКов освобождены от должности. Не менее удивительно другое: справороссам понадобилось восемь (или около того) месяцев, чтобы обратить внимание на эти нарушения, что может свидетельствовать об отсутствии должного внутрипартийного контроля.

Скульптуры из подрубленных деревьев в Канаше

В другом кадровом случае в центре внимания оказался самый буйный из справороссов, глава фракции в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, который после скандальной декабрьской проверки сведений о доходах добровольно отказался от зарплатной должности замглавы комитета и перешёл на федеральную зарплатную должность советника лидера партии Сергея Миронова. Судя по настрою единороссов, Молякова (депутата всех созывов Госсовета) будут пытаться лишить и мандата, что уже было в его политической карьере. Хотя в ЕР и заявляют, что если бы хотели «сожрать оппозицию», то сделали бы это на «раз, два», но ждут и призывают к «товарищескому разговору».

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Тем временем КПРФ в Чувашии провело пленум, на котором был «объявлен всероссийский ленинский призыв в ряды КПРФ», а руководителей местных партийных отделений нацелили «на работу по созданию первичных отделений во всех сельских поселениях». Без скандала не обошлось: на сайте Чувашского рескома КПРФ появилась публикация о том, что «Единая Россия» обвиняет во всем пенсионеров» с фотографией, на которой запечатлены смеющиеся депутаты.

«Но вовсе не единороссы, а депутаты Госдумы шестого созыва фракции КПРФ Константин Ширшов и Николай Харитонов. Последний и вовсе является членом президиума ЦК КПРФ», — пишет в Фейсбуке экс-член партии Дмитрий Евсеев, после чего иллюстрацию заменили.

Реготделение ЛДПР, которое в лице депутатов Госсовета в марте было удостоено встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, пока информационно не заметно.

«Политическая ситуация выходит на финишную прямую. Чем дальше, тем всё больше. Любой промах власти будет использован оппонентами. Власть будет отвечать и дальше и глубже будет «вязнуть в политическом болоте». Жить будем не лучше, но веселее», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Псевдочлены в избиркомах

В Чувашии разбираются в особенностях формирования отдельных участковых избирательных комиссий, где вместо членов партии «Справедливая Россия» появились люди, не имеющие к ним отношения. В участковых избиркомах Комсомольского района обнаружены три таких члена, в Янтиковском районе — 12. ЦИК Чувашии признал нарушения, объяснив это «недостатками в работе» по приёму документов и «вследствие невнимательности».

"Вину свою признаю», — следует из объяснительной главы Янтиковской ТИК.

Председатели данных ТИКов после скандала освобождены от должности. При этом, несмотря на рекомендации регионального избиркома «рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности» и секретарей комиссий «в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства», они продолжают оставаться на постах.

В оппозиции констатируют, что в избиркомах стали появляться «токсичные члены» УИК, когда администрации назначают своих «членов» вместо политических партий». Заявления направлены и в правоохранительные органы.

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Эксперты обращают внимание на отсутствие должного контроля в партии на местах. Напомним, избирательные комиссии сформированы в июне 2018 года, но разбирательства и проверки в избиркомах начались только в феврале и марте 2019 года.

Министрам — бюджетная матпомощь

В Чувашии продолжают разбираться в заработных платах бюджетников. Ранее в ходе проверок выяснилось, что «по некоторым сотрудникам произошло некое невыполнение», и это «чисто человеческий фактор» — «упущения бухгалтерских работников». Глава республики Михаил Игнатьев поручил провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Напомним, ранее Чувашия оказалась в центре внимания федеральной прессы в связи со скандальным высказыванием руководителя администрации главы республики Юрия Васильева о том, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», а «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

Галина Брусницына ИА Красная Весна

На этом фоне метеоритом пронеслась новость, что чиновники высшего эшелона в Чувашии могут получить право на материальную помощь из бюджета до 100 тыс. рублей. Республиканский минфин разработал соответствующий проект закона в части лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики. Это касается главы региона, премьера, вице-премьера, министров, руководителя администрации главы, полпреда Чувашии при президенте РФ, председателя ЦИК Чувашии, его заместителя и секретаря.

Подробнее: В Чувашии высшие чиновники могут рассчитывать на матпомощь из бюджета

Согласно проекту, матпомощь предлагается оказываться в связи «с возникновением непредвиденных сложных жизненных ситуаций (в том числе расходы на погребение близких родственников (супруг, дети, родители), в связи с продолжительной (более 1 месяца) болезнью, смертью лица, замещающего государственную должность)».

Два депутата

Фигурантами информационной повестки оказались два депутата-единоросса городского собрания депутатов Чебоксар — Евгений Андреев и Владислав Кригер. Первого обвинили в организации заказного убийства бывшего бизнес-партнёра, но суд присяжных его оправдал, и он из зала суда был выпущен на свободу. Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд Чувашии, поэтому судебные разбирательства продолжатся.

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В парламенте в это время прекратили полномочия председателя постоянной комиссии по экономической политике и инвестициям Владислава Кригера — самого богатого депутата-предпринимателя горсобрания, заработавшего в 2017 году, согласно декларации, почти 71,5 млн рублей иного дохода и 91,8 тыс. рублей дохода по основному месту работы. По данным местных СМИ, это сделано якобы после смены собственника одного из торгово-развлекательных центров и представления прокуратуры, чтобы избежать конфликта интересов при принятии решений экономического характера.

Медаль, монета и причём тут прокурор

К 100-летию со дня образования Чувашской автономной области в регионе учредили юбилейную медаль. Награда будет вручаться «при проведении памятных торжеств, в том числе в рамках подготовки праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею».

«Ведётся подготовка к выпуску медали к 100-летию образования Чувашской автономной области. Создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разработают эскизы медали. Наградой в юбилейный год будут отмечены люди, которые внесли существенный вклад в развитие республики.

Кроме медали, в следующем году будет выпущена инвестиционная монета, посвященная вековому юбилею чувашской автономии. Центробанком планируется выпуск до 3 000 серебряных монет», — говорится в инстаграме главы Чувашии Михаила Игнатьева, данная запись которого обросла просьбами-комментариями «обратить внимание на ДТП с участием прокурора Пословского».

Instagram.com Инстаграмм главы Чувашии Михаила Игнатьева

Монеты будут номиналом три рубля из серебра 925-й пробы. Напомним, в 2008 году Центробанк выпустил монету, посвящённую проходившему в Чебоксарах Кубку мира по спортивной ходьбе.

Согласно плану выпуска монет Центробанка, в 2020 году, кроме юбилейной монеты в честь 100-летия образования Чувашской автономной области, также будут выпущены монеты в честь 100-летия образования Марий Эл, Карелии, Татарии и 250-летия вхождения Ингушетии в состав России и другие.

Cbr.ru План выпуска монет Центробанка России

Тяжкое «дело реставраторов»

«Дело реставраторов», в числе фигурантов которого был глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, ранее руководивший скандально известной в Чувашии группой компаний «Савва», может получить продолжение. По данным «Коммерсанта», СКР предъявил обвинение в организации преступного сообщества или участии в нём всем фигурантам уголовного дела о хищении 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ранее они представали перед судом, но нынешняя квалификация их действий грозит «внушительными сроками». Издание со ссылкой на адвокатов отмечает, что новое обвинение не изменило самой фабулы уголовного дела, и подследственные не понимают, чем мотивировано появление в материалах расследования столь тяжкой статьи УК РФ.

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«Уничтожить историю»?

В Канаше жители обеспокоены тотальной вырубкой деревьев на одной из главных улиц города. Под корень срублены растения, которые почти полвека украшали центральную улицу — К. Маркса, что стало неожиданностью для горожан и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

«Считаю подобное действие вандализмом. Можно понять, что спилили старые, и будут сажать новую аллею. Но спилить уникальный тополь на пятачке — это верх неразумности. Люди сохраняют старое, превращая что-то в легенды и достопримечательности. Под этим тополем люди в тени отдыхали, когда зелёный ждали, свидания назначали, старшее поколение беседовали при встрече… Не так-то просто вырастить дерево, а вот уничтожить историю — дело одного дня», — пишет, к примеру, Галина К.

Другая горожанка отмечает, что «дышать остаётся пылью и выхлопами транспорта».

"Как придет новый руководитель, то начинает что-то уничтожать — то, что не его рукой сделано. Возьми помойку, сделай из неё красоту! Зачем трогать то, что и так хорошо и прекрасно?!» — негодуют отдельные горожане.

Кто-то мимоходом полагает, что «тополя из городов убирают, так как он аллерген», а злые языки предполагают, что это у чиновников аллерген. Впрочем, есть и сторонники вырубки, отмечая, что «сразу город светлее стал».

Как сообщил журналистам газеты «Канаш» начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ринат Алапов, деревья «представляли угрозу жизни населения, мешали светофорным объектам и электросетям, а некоторые были срублены по заявкам населения». И заверяет, что планируется озеленение в большем объеме, чем уничтожено.

Скульптуры из подрубленных деревьев в Канаше

Отметим, что в 2016 году в Канаше остовы вырубленных деревьев попытались превратить в аллею деревянных скульптур, что вызвало возмущение у жителей и экологов. Этот проект чиновники воплотили в жизнь: теперь горожанам остаётся смотреть, как сходит пёстрая краска с изуродованных и ещё живых деревьев, чьи корни уходят в землю.

Подробнее: Резьба по-живому

Коррупционные дела

В Чувашии завели новое уголовное дело в отношении главного врача Республиканского наркологического диспансера. Помимо превышения полномочий, его подозревают в служебном подлоге. Следствие полагает, что он обеспечил дополнительную закупку реагентов, в чём не было необходимости. Следствие оценило ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что «часть реагентов не была использована и в связи с истечением установленного срока годности не подлежала дальнейшему применению».

В министерстве спорта Чувашии, где главный бухгалтер стала фигурантом уголовного дела, предотвращена попытка уничтожения и выноса бухгалтерских документов. Чиновницу подозревают в растрате при оплате расходов за услуги связи. Ущерб оценён в 18 тыс. рублей. Кроме того, продолжается проверка по факту оплаты служебной сотовой связи одному из бывших руководителей минспорта, уволенному несколько лет назад.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

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А также: В минспорте Чувашии попытались уничтожить документы по уголовному делу

Тем временем в Московской области задержана бывший генеральный директор ООО «РЖДС-регион», которую считают соучастницей ранее осуждённого за мошенничество с использованием служебного положения экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон». В розыске она находилась более шести лет. Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2006 года злоумышленники путём совершения заведомо невыгодных сделок вывели через ряд фирм-посредников из ЗАО 273 млн рублей.

Подробнее: Задержана соучастница по делу о выводе 273 млн рублей с чувашского завода

Транспортная реформа забуксовала

В Чебоксарах разбираются с перевозчиками и последствиями транспортной реформы. Проблемы касаются автобусного обслуживания. Всего в городе таких маршрутов — 26, из них на 15 маршрутах по итогам аукционов работают постоянные перевозчики. По семи маршрутам контракты ранее были расторгнуты или победители ушли от заключения договора, что дало повод чиновникам обвинить их в саботаже транспортной реформы. Кроме того, мэрия расторгает контракт с обществом «Авто-Экспресс — 4», которое обслуживает восемь маршрутов: вместо автобусов средней вместимости на линии работают большие автобусы, что нарушает условия контракта. В результате в город вернулись маршрутки, назначены временные перевозчики.

В апреле-мае 2019 года администрацией города планируется объявить повторные торги с началом осуществления перевозок в третьем квартале 2019 года.

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На планёрке в правительстве глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинформировал, что после расторжения договора с компанией «Авто-Экспресс-4» ведется дополнительное обследование пассажиропотоков. Новые требования к классу подвижного состава, интервалу времени будут обсуждены с инициативными группами граждан. Он акцентировал внимание на том, что маршрутная сеть с применением автобусов большого и среднего класса приживется только при добросовестной конкуренции, «при четком исполнении расписания как на муниципальной, так и межмуниципальной сети, при честной уплате налогов, реализации плана по борьбе с неформальной занятостью»:

"Добросовестные перевозчики, которые всё делают по графику и по плану, несут гораздо больше затрат и не справляются с задачами, уходят в убыток».

Отмечено также, что ряд межмуниципальных перевозчиков, отказываясь платить за обслуживание автобусов на официальных автовокзалах и станциях, «самостоятельно» организовали пункты отправления маршрутов. Глава республики Михаил Игнатьев призвал МВД Чувашии особое внимание также уделить частным коммерческим перевозчикам, работающим неофициально по межмуниципальным маршрутам под видом такси.

Мошенники атакуют Удмуртию, Мордовию и Чувашию

«Самые доверчивые» жители живут в Удмуртии, Мордовии и Чувашии, пишут удмуртские СМИ по итогам пресс-конференции с замначальника межрайонного отдела №5 (по борьбе с мошенничествами) управления уголовного розыска МВД по Удмуртии Михаилом Гуляевым. Как и в Чувашии, говоря о мошенничествах, полицейские отмечают, что преступники быстро «подстраиваются под реалии времени», изобретая новые формы обмана и хищений. И призывают население быть бдительными.

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции чувашские полицейские подчёркивали, что мошенники становятся изощреннее, ухитряясь дважды обманывать одних и тех же граждан. Сами мошенники в ходе допросов говорят, что преступления совершаются «за счёт доверчивости граждан». Правоохранители с сожалением констатируют, что в Чувашии — очень доверчивые жители, а если учитывать оперативную сводку, то республика — «самый доверчивый» регион в Поволжье.

«Как можно деньги, не работая, получить?» — недоумевает глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин.

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Смерть детей и братьев-близнецов

В Чувашии продолжается расследование уголовного дела в связи с гибелью двух малолетних детей при пожаре, которые остались дома одни. Фигурантом уголовного дела стала их мать, которая заключена под стражу. По версии следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, оставив без присмотра сына и дочь 2014 и 2017 годов рождения соответственно, и уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки. В её отсутствие в квартире возник пожар, дети скончались от отравления угарным газом.

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В Ядринском районе разбираются в обстоятельствах и причинах смерти 63-летних братьев-близнецов, которые обнаружены мёртвыми на Суре. Один из них был найден в полынье на реке, другой — возле берега. По одной из версий, они замёрзли, не сумев выбраться из полыньи.

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В Чебоксарском районе в связи с массовой гибелью рыбы в реке Рыкша вынесен не только приговор в отношении начальника очистных сооружений общества «Чувашский бройлер» (назначено 300 часов обязательных работ), но и привлекли к ответственности птицефабрику. Решением суда назначено более 2 млн рублей штрафа, также обязали рекультивировать загрязнённую птичьим помётом землю. По данным природоохранной прокуратуры, в июне 2018 года отходами производства птицефабрики были загрязнены земли сельскохозяйственного назначения на площади около 8 га. Анализы проб воды показали многократные превышения по ионам аммония и нитрит-ионам. Стоки также попали в ручей, впадающий в реку Рыкша, в результате начала массово гибнуть рыба. Следствие оценило нанесённый ущерб в 2,2 млн рублей.

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«Это Чувашия, здесь до сих пор 1990-е»

«Лента.ру» опубликовала интервью с 21-летним чувашским исполнителем Андреем Андреевым, выступающим под псевдонимом Coldcloud и «с голосом Жукова из «Руки Вверх!». Его отнесли к числу «новых исполнителей электронной музыки», «популяризирующих культуру 1990-х и 2000-х, поющих о рейвах, дискотеках». Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что хотел «замутить» что-то «специальное — с новым, белоснежно-чувашским звучанием». По его словам, он «сам всё» делает, без продюсеров, «без всяких текстовиков, без покупного музла — всё у нас на студии делается, всё чувашское».

На вопрос о том, что во многих композициях соединяется жанр попсы 15-летней давности «с весьма жёстким техно, которое чаще можно встретить на каких-нибудь рейвах», молодой человек пояснил, что «нам просто в Чувашии нравится, когда музыка долбит».

"Попсовое звучание порой у вас скрещивается с довольно жестким текстом — про «разбитые ****» [лица], про откровенные сцены секса. Насколько герой ваших песен похож на вас?» — спрашивает журналист.

«Это, конечно, все берётся из моей жизни — только с немного приукрашенными событиями. Про «разбитые *****» [лица] — это всё правда, потому что это Чувашия, здесь до сих пор 1990-е».