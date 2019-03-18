Минувшая неделя, с 11 по 17 марта, в Воронеже была богата на события. В регионе встречали итальянскую делегацию, бастовали коммунальщики, решалась судьба яблоневого сада, обсуждалось уголовное дело в отношении крупного чиновника.

Сергей Золотых Воронеж

Отставка недели

В начале прошлой недели стало известно об отставке с поста руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолия Букреева. Букреев был «назначенцем» еще Алексея Гордеева, он пришел с должности преподавателя в техуниверситете в правительство региона в 2010 году, именно с его работой связывают создание особой экономической зоны «Центр», которая, по задумке властей, должна сделать регион более привлекательным для инвесторов.

По теме: Глава департамента экономразвития Воронежской области уходит с поста

Формулировка на сайте правительства региона обычная для таких случаев — «в связи с досрочным прекращением полномочий» и «по собственной инициативе». Однако информация о том, что Букреев уйдет, появилась за неделю до его фактической отставки, кроме того, как подтвердил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в отношении Букреева было возбуждено уголовное дело, которое позже было закрыто. Сам же чиновник объяснил свой уход усталостью.

Более подробно об этом пишет «Ъ-Черноземье». По данным издания, дело в отношении Букреева по статье о мошенничестве 14 февраля этого года было возбуждено следственными органами СКР по материалам, собранным оперативниками регионального главка МВД. Как считали правоохранители, чиновник якобы оплатил за счет бюджетных источников телефонные счета своих родственников на 267 тыс. руб. Дело, впрочем, было закрыто прокуратурой из-за отсутствия оснований, сейчас материалы вновь переданы СКР на проверку. При этом сам Анатолий Букреев заявил журналистам, что не знает об уголовном деле — по его утверждению, никто из правоохранительных органов с ним не связывался, обвинения он назвал «странными», пояснив, что увольнение связано с проблемами со здоровьем.

Govvrn.ru Анатолий Букреев

Итальянцы в Воронеже

14 марта в Воронеже открылся первый Российско-итальянский бизнес-форум, который был анонсирован еще год назад. В регион прибыла представительная делегация — представители около 20 компаний, — которую возглавил Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. Посол отметил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Италией достиг 21 млрд евро, при докризисном показателе в 30 млрд.

Об этом: Итальянцы в Воронеже: в регионе появятся новые международные предприятия

Воронежские власти рассказали потенциальным инвесторам, что их ждет в регионе — и особое внимание было уделено возможностям для резидентов недавно созданной под Воронежем особой экономической зоны.

Об этом: Итальянский бизнес зовут в Воронежскую ОЭЗ «Центр»

Еще одно направление возможной работы — создание совместных предприятий, в том числе в агропромышленной сфере.

«Мы постараемся достойно ответить на вашу заинтересованность. Сегодня, надеюсь, сможем предложить потенциальным инвесторам широкий спектр направлений для нашего сотрудничества. Хочу отметить, что практически все достижения Воронежской области основаны на благоприятной инвестиционной среде, которую в последние годы нам удалось создать. На современном этапе мы еще большее внимание будем уделять безбарьерной, комфортной среде для вложения капитала, в том числе и иностранного. Мы открыты для ваших предложений и действий», — отметил на форуме губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Прощай, яблоневый сад

На прошлой неделе фактически решилась судьба части территории яблоневых садов СХИ, которые еще недавно отстаивали общественники, следователи, прокуроры, за которые подписывались петиции. 14 марта состоялись публичные слушания по проекту застройки 24,4 га яблоневых садов объектами социальной инфраструктуры, итогом которых стало одобрение этого проекта.

Наталья Филатова Вид на яблоневый сад

О ситуации с яблоневыми садами ИА REGNUM писало не раз. Заложенные еще в 1950-х годах сады, на территории, которая в те годы являлась глубокой окраиной города, использовались Воронежским сельскохозяйственным институтом в качестве опытных. Сады удалось сохранить даже в 1990-х — благодаря стараниям тогдашнего директора садов. Однако все изменилось в начале 2000-х: сады оказались фактически заброшенными, никаких работ там не проводилось, и в итоге некогда прекрасные плодоносные сады превратились в сухостой, сама территория — в помойку. А земля в перспективном для застройки районе не могла не заинтересовать бизнес: о планах по строительству жилого комплекса здесь было объявлено в конце 2015 года. А уже в 2016 году прокуроры и следователи выяснили, что земельные участки, которые находились в федеральной собственности, а у агроуниверситета — лишь в пользовании, оказались в частной собственности по подложным документам. Понадобилось три года, чтобы добиться возвращения похищенных земель (около 76 га) в федеральную собственность. А в январе этого года вступил в силу приговор в отношении фигуранта дела о мошенничестве — директор ООО «Спартан» Владимир Поволоцкий получил шесть лет в колонии общего режима.

По теме: Дело о похищении яблоневых садов в Воронеже: приговор вступил в силу

Воронежский прокурор прокомментировал дальнейшую судьбу яблоневых садов

То, что территория яблоневых садов сохраниться в существующем виде не может, было ясно с самого начала скандала — очевидно было также и то, что Воронежскому агроуниверситету сады в качестве опытных уже не нужны: руководство вуза с самого начала дистанцировалось от скандала.

Об этом: Яблоневый сад в Воронеже: застройщикам недоступен, ученым — не нужен?

Очевидный выход — застройка, тем более что и район СХИ, и активно наступающие новые жилые комплексы со стороны Коминтерновского района давно нуждаются в социальной инфраструктуре: на весь громадный микрорайон района улиц Ломоносова-Тимирязева и прилегающих, например, действует лишь одна старая школа. Впрочем, будут ли доступны новые соцобъекты для жителей СХИ, остается под вопросом: территориально они окажутся ближе именно к жителям новой застройки по Московскому проспекту.

NinaBel Воронежский СХИ

Пока фактически решен вопрос лишь по застройке 24,4 га яблоневых садов: по условиям Росимущества, здесь должны появиться объекты социальной инфраструктуры. Судьба остальных более чем 50 га пока неясна.

Обсуждение 14 марта вызвало настоящий ажиотаж — небольшой зал Дома архитекторов, рассчитанный на 120 человек, с трудом вместил всех желающих. По проекту, представленному мэрией, на участке планируется возвести общеобразовательную школу на 2,8 тыс. мест, детсад на 610 мест, спорткомплекс, поликлинику на 1,1 тыс. посещений в смену, станцию скорой медицинской помощи на десять бригад, детскую школу искусств. Также предусмотрено создание парковой зоны. Заведующий кафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения Воронежского государственного лесотехнического университета Николай Харченко, выступивший на слушаниях, подтвердил: сохранить сад сегодня не представляется возможным. «За» активно выступили жители соседних жилых комплексов — что ожидаемо: застройка здесь велась без учета потребностей в инфраструктуре.

«Принципиальная позиция при передаче этого земельного участка муниципалитету состоит в том, что на нем не должно быть жилой застройки, — отметил на слушаниях заместитель главы Воронежа Виктор Владимиров. — Поэтому мы разработали специальную зону «О5», которая не позволяет ничему, кроме социальных объектов, появиться на этом месте. Сейчас у нас строится школа № 105 на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский». Дети из ближних домов переместятся из общеобразовательного учреждения на улице Ломоносова в эту школу, что в значительной степени улучшит ситуацию. Когда здесь появится новая школа на 2750 мест и произойдет миграция потоков детей, я уверен, проблема с обеспеченностью местами всех желающих будет решена».

Скандал недели

Минувшая неделя ознаменовалась несколькими скандалами, вышедшими даже на федеральный уровень. Началась неделя с громкого задержания главы отдела внутренних дел Новоусманского района Воронежской области — СМИ писали даже якобы о «штурме» здания ОМВД сотрудниками УФСБ, впрочем, в полиции эту информацию не подтвердили.

Мвд.рф Полиция

Сообщения о задержании начальника районного отдела полиции появились в первой половине дня понедельника 11 марта: в операции, сообщали тогда местные СМИ, участвовали бойцы спецподразделения ФСБ. В помещениях отдела прошли обыски, сам начальник ОМВД задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В полиции, в свою очередь, также сообщили о проведении служебной проверки.

По теме: Воронежская область: к начальнику райотдела полиции пришли с обыском

«Штурм» ОМВД: в отношении воронежского полицейского возбуждено дело

Подробности «спецоперации» стали известны на следующий день. Выяснилось, что начальника полиции подозревают в том, что он «принудил» директора местной коммерческой фирмы оплатить новые ворота. Но не для самого полицейского, а для районного отдела. Теперь за это ему грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи начальника ОМВД в итоге арестовывать не стали — для него была избрана «мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества».

Конец рабочей недели ознаменовался в Воронеже забастовкой сотрудников комбината благоустройства Советского района — в ней приняли участие около 60 человек, недовольных условиями работы и лишением премий.

По теме: Воронежские коммунальщики вышли на забастовку

В тот же день с представителями инициативной группы встретился мэр Вадим Кстенин. Глава города поручил досконально разобраться в ситуации, в том числе — в каждом отдельном случае увольнения или лишения премий. Кроме того, как следует из сообщения пресс-службы, распространенного по итогам встречи, коммунальщиков ожидает повышение зарплаты.

«Моя принципиальная позиция — механизаторам, водителям и работникам ручной уборки комбинатов нужно не срезать премии, а наоборот — увеличить зарплаты. И такое поручение я отдал, все необходимые нормативные документы для этого приняты», — подчеркнул Кстенин, отметив, что коммунальщикам приходится работать в тяжелых условиях и разбрасываться специалистами город не может.

Об этом: После забастовки коммунальщикам Воронежа поднимут зарплаты

Voronezh-city.ru Уборка снега

Позже в мэрии пояснили — повышение зарплат ожидает сотрудников всех комбинатов благоустройства, «потому что там ценные кадры и очень тяжелый труд». При этом в администрации города отвергли какую-либо связь решения о повышении зарплаты с забастовкой — работа, утверждают чиновники, началась раньше.

Ситуацией с оплатой труда сотрудников Советского комбината тем временем заинтересовалась прокуратура, и в тот же день, 15 марта, объявила об уже выявленных нарушениях при назначении премий сотрудникам.

Об этом подробнее: Забастовка коммунальщиков в Воронеже: прокуратура нашла нарушения

Смерть девочки: чья вина?

На прошлой неделе в центре внимания СМИ и общественности оказалась шокирующая история гибели 15-летней девочки-сироты в воронежском городе Борисоглебске.

Об этом: Под Воронежем 15-летняя девочка замерзла насмерть: скорая ее «не нашла»

Фабула трагедии такова. Днем 10 марта 15-летняя школьница вместе с подругами употребляла алкогольные напитки. По какой-то причине девочка ушла от приятельниц, те ее «не смогли догнать». Уже около полуночи девочка попыталась позвонить с мобильного в службу 112, диспетчер пытался выяснить у нее, где она находится. Установив примерное местоположение, направил туда бригаду скорой. Но медики, прибывшие на место, ребенка не нашли. Они проверили еще одно возможное ее местонахождение, но и там девочки не было. Ребенка, которого, судя по всему, после ее звонков никто не искал, обнаружили лишь 12 марта. Девочка замерзла насмерть.

Часть записи разговора девочки с диспетчером и сотрудницей скорой тогда же появилась в сети: взрослые пытаются установить хотя бы примерное местонахождение ребенка, но замерзшей девочке не удается объяснить, где она находится. Позже выяснилось, что до этого девочка звонила своему знакомому и говорила о том, что заблудилась. В службу 112 она звонила несколько раз, но звонки срывались. Диспетчер также пытался дозвониться до нее, но не смог. После того, как ребенка не нашла скорая, как выяснилось, девочку не искали совсем: диспетчер, говорят в следственных органах, не передал информацию в полицию. В то же время в облздраве заявили, что информация о вызове была передана в полицию и МЧС, в МЧС информации от медиков не получали.

Voronezh-city.ru Диспетчер

Не сразу хватилась ребенка и опекун: девочка, как выяснилось, периодически не ночевала дома. Заявление в полицию от опекуна поступило лишь спустя двое суток, после того, как тревогу подняли в школе.

Пока подозреваемый в смерти девочки один — этот самый диспетчер единой диспетчерской службы, который принимал звонок. 14 марта СКР сообщил о его задержании и помещении под домашний арест.

По теме: Шокирующая смерть подростка под Воронежем: задержан диспетчер ЕДДС

Между тем руководитель направления «обучение» «Лиза Алерт» (организация, которая специализируется на поиске пропавших людей), координатор отряда, специалист по выводу людей из леса Олег Леонов, комментируя на своей странице в соцсети эту ситуацию, отметил, что определить местоположение человека в лесу — крайне сложно, это могут сделать только высококвалифицированные специалисты.

Об этом: Заблудившуюся под Воронежем девочку могли бы найти специалисты — мнение

«Люди, обученные по телефону локализовывать и выводить потерявшегося человека, есть в ПСО «Экстремум» и «Лиза Алерт». Если бы заявка была передана им, мы бы быстро определили местонахождение девочки и направили бы туда поисковые группы… В московской службе 112 есть высококвалифицированные специалисты, владеющие необходимыми навыками для локализации пропавшего по телефону, но 112 не имеет возможности переключаться с региона на регион», — написал Леонов.

Потери недели

Крупную потерю понесла воронежская культура на минувшей неделе — стало известно о внезапной смерти народного артиста России, актера воронежского Театра драмы Валерия Потанина.

Об этом: Народный артист России Валерий Потанин скончался в Воронеже

Voronezhdrama.ru Валерий Потанин

Потанин был единственным в театре народным артистом, был занят во многих спектаклях, в том числе — и в небольших ролях: например, в «Гамлете» он играл одного из актеров.

Потанин выходил на сцену до последних дней: театру драмы пришлось срочно отменять и заменять спектакли, в которых был занят 64-летний актер. Простились с Потаниным 15 марта.

Еще одна неожиданная потеря — смерть 38-летней певицы Юлии Началовой: певица 8 марта попала в московскую больницу, а 16 марта скончалась от заражения крови и абсцесса. Певицу похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.

Юлия Началова родилась в Воронеже, здесь училась в школе. И хотя она с родителями перебралась в Москву еще в первой половине 1990-х, в Воронеже ее всегда считали «своей» и ее смерть воронежцы приняли близко.

«Очень жаль… Сил родным и близким. Царство небесное…», — отозвались горожане в соцсетях.

«На сольфеджио и хор вместе ходили… очень жаль. Земля тебе пухом, Юлька».

«Очень страшно, такая молодая и красивая девочка…»

«Мои родители из села Хренового Бобровского района, оттуда же отец Юлии. Всегда следила за её творчеством. Необыкновенного таланта девушка. Как же жаль! Как же короток оказался путь… Царствие Небесное!»