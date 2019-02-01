Воронежский прокурор прокомментировал дальнейшую судьбу яблоневых садов

Воронеж, , 16:55 — REGNUM В Воронеже земельные участки яблоневых садов, на которые претендовал застройщик, вернулись в собственность государства, которое и будет решать, что делать с землёй дальше. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года заявил прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

«Мы два иска выиграли, и два земельных участка зарегистрированы правом собственности Российской Федерации. Эти земельные участки возвращены государству. Что касается уголовного дела, — оно было, расследовано, направлено в суд, и осуждённый получил шесть лет лишения свободы за совершённое преступление.

Дальнейшее развитие ситуации по яблоневому саду я вижу в том, что Российская Федерация вернёт себе право на эту землю и распорядится ими по своему усмотрению. Мы эту ситуацию держим на постоянном контроле, и если что-то будет происходить противоправное — не только с яблоневым садом, но и вообще с землями на территории города, — мы будем реагировать», — заявил Шишкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 января вступил в силу приговор директору ООО «Спартан» Владимиру Поволоцкому по делу о хищении у государства земельных участков на сумму почти 900 млн рублей. Он был признан в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Опытные яблоневые сады находились в пользовании Воронежского государственного аграрного университета. В 2015 году стало известно, что их собираются вырубить, а территорию — застроить многоэтажками. Однако в 2016 году прокуроры и следователи выяснили, что земельные участки оказались в частной собственности по подложным документам по вине Поволоцкого.

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