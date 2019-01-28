Дело о похищении яблоневых садов в Воронеже: приговор вступил в силу

Воронеж, , 17:16 — REGNUM Приговор по громкому делу о хищении у государства земельных участков в Воронеже на сумму почти 900 млн рублей вступил в силу 28 января, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Ленинский районный суд вынес решение по нашумевшему уголовному делу о «яблоневых садах». Директор ООО «Спартан» Владимир Поволоцкий был признан в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Обвиняемый обжаловал решение суда. 28 января судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобы осужденного и адвоката — без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Речь идет об участках, которые находились в федеральной собственности и в пользовании Воронежского государственного аграрного университета — здесь расположены опытные яблоневые сады. В конце 2015 года стало известно о планах застройки этой территории. А уже в 2016 году прокуроры и следователи выяснили, что земельные участки оказались в частной собственности по подложным документам.

«В результате многоходовой комбинации Поволоцкий обеспечил незаконное оформление подконтрольным ему обществом права собственности на земельные участки, причинив Российской Федерации особо крупный материальный ущерб в размере почти 900 млн рублей», — пояснил Михаил Усов.

В итоге собственником территории в 52 с лишним гектара стало ООО «Спартан», которое затем продало участок в 27 га строительной компании «Выбор», 25 га — ООО «Агросвет» (затем ее выкупило ООО «Атлант»). На данный момент, после ряда исков прокуратуры, земельные участки возвращены государству.

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