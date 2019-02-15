Кресло премьера Дагестана за 5 млн рублей: аферист «продавал» высокие посты

Махачкала, , 15:38 — REGNUM Бывшего помощника депутата Народного собрания Дагестана Бейтуллу Джавадова уличили в «продаже» чиновничьих должностей. Он обманом завладел деньгами доверчивых людей в размере порядка 15 млн рублей. Жертвами подозреваемого стали не менее 10 человек, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе МВД Дагестана.

Отмечается, что за взятку Джавадов обещал высокие посты. Так, за должность премьер-министра республики он брал 5 млн рублей, за пост заместителя регионального министра — 4 млн рублей, а главой района он обещал сделать за 2−3 млн рублей.

Помимо этого, злоумышленник предлагал помощь людям, ожидающим получения жилья по государственным программам. Так, одна из семей с ребёнком-инвалидом, желая ускорить процесс получения жилплощади, заплатила Джавадову 300 тысяч рублей.

Чтобы войти в доверие к своим жертвам и убедить их в значимости своей персоны, подозреваемый показывал им совместные фотографии с главой Дагестана Владимиром Васильевым, поддельные грамоты от главы Азербайджана и президента России, а также именные часы, якобы подаренные ему Владимиром Путиным.

Подозреваемый был задержан 11 февраля. Он полностью признал свою вину и даже пообещал вернуть обманутым людям деньги. Однако на вопрос оперативника о том, как он это собирается сделать, внятного ответа дать не смог. В настоящее время сотрудники уголовного розыска выявляют других потерпевших от мошеннических действий Джавадова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Москве был задержан начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев и еще пятеро его сообщников. Изначально ему вменяли попытку купить должность министра внутренних дел республики за 2 млн долларов. Однако теперь в уголовном деле фигурирует гораздо меньшая сумма — 1 млн рублей.