Бизнес по-итальянски: в Дагестане будут развивать гастрономический туризм

Махачкала, , 10:52 — REGNUM Комплекс фермерских хозяйств полного цикла планируют создать в Республике Дагестан при участии бизнесменов из Италии. Проект включает гостиницы и гостевые дома для туристов, рестораны, прогулочные зоны, а также цеха по производству мяса, сыра и других сопутствующих товаров. Посетители таких хозяйств смогут наблюдать весь цикл производства мясо-молочных продуктов, а также попробовать их в помещениях ресторана. Реализацию проекта обсудили министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов и итальянские предприниматели, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе ведомства.

Представитель гостевой делегации Антонио Армоне отметил большой потенциал Дагестана в плане развития гастрономического туризма. Сам он уже много лет развивает данную модель фермерских хозяйств у себя на родине.

Расул Ибрагимов заявил о намерении в ближайшей перспективе представить проект руководству республики. Кроме того, планируется создать рабочую группу, которая посетит Италию и на месте понаблюдает за работой таких фермерских хозяйств.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан ведёт переговоры с Азербайджаном и Ираном о развитии морского круизного и яхтенного туризма. Международное судоходство по Каспийскому морю должно соединить республику с обеими странами. В рамках проекта в Дагестане планируется создание яхт-клуба в Махачкале и туристско-рекреационного комплекса и гавани для яхт и катеров в городе Дербенте.