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Задержан замдиректора компаании «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Общество

Он проходит по делу, возбуждённому в отношении генерального директора

Махачкала, 15 февраля 2019, 16:06 — REGNUM  В Дагестане задержан заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально значимой категорией потребителей Даниялбек Б. Он попал в поле зрения полиции в рамках уголовного дела, которое ведётся в отношении гендиректора газовой компании Владимира Анастасова, пишет 15 февраля «Черновик». Источник в компании в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил данную информацию, а в пресс-службе МВД республики сослались на отсутствие данных.

Напомним, Владимир Анастасовбыл задержан в середине декабря 2018 года в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга, а затем был доставлен в Махачкалу. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и причинение имущественного вреда.

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Перед этим, 9 ноября, в здании «Газпром межрегионгаз Махачкала» силовики провели следственные мероприятия. Была изъята документация компании в рамках расследования уголовного дела о незаконном начислении долгов абонентам республики.

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