Самосуд в Дагестане: жители села Хаджалмахи избили двух полицейских

Махачкала, , 12:16 — REGNUM Самосуд устроили жители села Хаджалмахи Левашинского района Дагестана. Местные жители избили сотрудника ГИБДД, открывшего огонь по автомобилю с 16-летним подростком за рулем. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы произошедшего.

Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил и. о. начальника отдела информации и общественных связей МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев. По его словам, полицейский помещён в больницу. В потасовке травмы получил ещё один сотрудник ГИБДД. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Представитель пресс-службы минздрава республики Залина Муртазалиева сообщила, что состояние госпитализированного оценивается как удовлетворительное.

Представитель регионального Следственного комитета Расул Темирбеков, в свою очередь, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что по факту применения насилия в отношении полицейских проводится доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошёл накануне, 12 февраля, в селе Хаджалмахи. Сотрудник ГИБДД, по предварительной информации, потребовал у юноши остановить управляемый им автомобиль ВАЗ-2114. Подросток, однако, не пожелал подчиниться и продолжил движение. После этого полицейский трижды выстрелил в воздух из автоматического оружия, а затем ещё дважды по колесам машины.

Следственный комитет республики сообщает, что предупредительными выстрелами страж порядка пытался пресечь угрозу наезда на полицейских и попытку скрыться. Одна из пуль срикошетила о дорожное покрытие и попала в лобовое стекло легковушки. Осколки стекла ранили малолетнего водителя в область лица и шеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подросток всё ещё находится в больнице. Полученное им осколочное ранение специалисты оценивают как лёгкой степени тяжести. Руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудника ГИБДД

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