Самым резонансным событием минувшей недели в Воронеже стала гибель солдата-срочника на военном полигоне — военные долго не могли определиться, была это насильственная смерть или все-таки нет. В числе других громких тем — задержание владельца скандального автосалона «Гаус» и обсуждение тарифов на вывоз мусора, а также неожиданное решение судьбы Театра оперы и балета.

Иван Шилов ИА REGNUM Скульптура «Скорбящая мать»

Гибель солдата: насильственная или нет?

В середине недели пришла страшная новость: на военном полигоне «Погоново» в Воронежской области было найдено тело солдата-срочника без признаков жизни.

Об этом: Тело солдата-срочника с пакетом на голове нашли на полигоне под Воронежем

Информация о том, что же произошло и что стало причиной гибели 19-летнего юноши, всего четыре месяца назад призванного на службу, была крайне противоречивой.

В группе Комитет солдатских матерей России в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на неких инсайдеров в ВС РФ сообщалось, что трагедия произошла на учениях, в которых участвовали дивизии из Богучара Воронежской области и Валуек Белгородской области. В одной из палаток «обнаружили изуродованный труп солдата-срочника со связанными скотчем руками и пакетом на голове. На затылке парня нашли большую ссадину, возможно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы». Тот же источник сообщил даже о задержании подозреваемых — сослуживцев погибшего солдата. Настораживал и тот факт, что юноша служил в военной части в Богучаре, которая за последние годы получила печальную известность в связи с целым рядом ЧП.

Mil.ru Военные учения ВС РФ

По данным воронежской газеты «Моё!», родным 19-летнего солдата сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Но семья в официальную причину не поверила и потребовала разбирательств. Родственники рассказывают — военные, которые доставили на родину тело Степана, ни привезли никаких документов и даже не отметились в военкомате. Родные также рассказали, что не досчитались личных вещей сына — нательного крестика, очков.

«Тело Степана доставили к нам около половины пятого утра 13 февраля. Сопровождавшие его военные так торопились уехать, что даже не отметились в военкомате. Не привезли документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Один из сопровождавших сказал, что всё произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело — в другой палатке, для умывания», — цитирует «Моё!» отчима погибшего.

Информация о гибели солдата разнеслась по СМИ 14 февраля, а 15 февраля пресс-служба Западного военного округа официально заявила о том, что на теле скончавшегося солдата следов насильственной смерти не обнаружено.

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В пресс-службе подтвердили, что тело срочника было обнаружено в одной из палаток полевого лагеря, но в военном ведомстве особо подчеркнули — «по докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено».

Между тем уже вечером 15 февраля следственные органы объявили о возбуждении уголовного дела — по статье об умышленном убийстве.

Об этом: По факту гибели солдата-срочника под Воронежем возбуждено уголовное дело

Несмотря на то, что уголовное дело было все же возбуждено, родные погибшего юноши, судя по всему, пока в справедливое расследование не очень верят. 17 февраля на платформе петиций появилось обращение, созданное Советом солдатских матерей России от имени родителей Степана, к руководству Минобороны, прокуратуре и следственным органам.

«Верните нам сына!!! Не можете?! Тогда верните нам справедливость, чтобы мы знали, что нашли виновных и наказали по всей строгости закона», — обращаются родители к военным.

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«Справедливости нет»

На минувшей неделе вопрос платы за вывоз мусора снова активно обсуждался — после того, как власти приняли решение об изменении системы начисления платы за эту услугу для жителей многоквартирных домов в Воронеже. При этом четкий ответ на вопрос, во сколько обойдется вывоз мусора, большая часть горожан получит, судя по всему, только вместе с квитанцией за январь.

Воронежская область, как и большинство российских регионов, вступила в мусорную реформу с 1 января 2019 года. Но не вся. Регион поделили на восемь кластеров, а реформу запустили лишь в одном — Воронежском межмуниципальном, в состав которого включили Воронеж, Нововоронеж и еще семь районов области. На остальной территории области старт реформы отложили из-за отсутствия необходимой инфраструктуры — для жителей этих районов ничего не изменилось.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Для жителей тех районов, в которых реформа все же началась, изначально тариф на вывоз мусора был установлен в размере 591 рубль 14 копеек за кубометр. Глава региона Александр Гусев поставил задачу найти способ сделать так, чтобы повышение тарифа не было значительным. Способ такой нашли, и 31 января Воронежская облдума поддержала изменения в законодательство, согласно которым НДС, включенный в тариф, будет возмещаться из бюджета. Таким образом, льготный тариф установлен в размере 492 рубля за кубометр мусора.

Путаница началась после установления нового тарифа. Плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов и частных домов в Воронеже, как сообщалось сначала, должна была составить около 165 рублей с одного проживающего в квартире. С учетом исключения из тарифа НДС, как заявляла в январе руководитель областного департамента ЖКХ Галина Смирнова, плата должна была снизиться до суммы около 100 рублей с человека.

Однако 11 февраля на брифинге для СМИ, который провела руководитель департамента ЖКХ, было объявлено: плата с жителей многоквартирных домов будет взиматься по фактическому объему, причем исчисляться будет, как и прежде, по количеству квадратных метров в квартире, а не по числу проживающих, зато рост тарифа по сравнению с «дореформенным» не должен превысить 12%.

Решение о том, что «подушевая» оплата будет действовать только для жителей частного сектора Воронежа, а также районов области и Нововоронежа, по словам Смирновой, было принято для того, чтобы избежать резкого роста тарифов.

Об этом: Концепция меняется: как воронежцы будут платить за мусор?

Определять, сколько вывезено мусора, будут регоператор и управляющая компания: при расчете оплаты будет учитываться количество установленных контейнеров, частота вывоза мусора, а также количество квадратных метров в квартире, рассказала Смирнова. Как пояснила руководитель департамента, по расчетам специалистов, в итоге оплата за вывоз мусора для горожан изменится незначительно: рост составит 4−5% и лишь в некоторых случаях может достигать 12%.

На многочисленные замечания журналистов о том, что подушевая оплата может быть более справедливой, а фактический объем мусора из многоквартирных домов посчитать сложно, так как зачастую контейнерами пользуются не только жители конкретных домов, Галина Смирнова честно ответила: идеального справедливого тарифа здесь нет и быть не может. Но введение платы по факту и по количеству квадратных метров, уверены в департаменте, наилучший способ уйти от резкого повышения тарифов.

ЖКХ тарифы

Судя по всему, решение департамента оказалось сюрпризом и для управляющих компаний, и для операторов, занимающихся непосредственно начислением платежей. АО «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области» 14 февраля распространила сообщение о том, что в феврале заплатить по квитанциям за квартиру можно будет до 28 числа (обычный срок — до 20 числа).

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Кстати, в прокуратуре действия правительства региона в части реализации реформы и установления тарифов пока поддерживают.

«Изначальная постановка задачи губернатором правильная — не допустить социального взрыва, здесь есть понимание со стороны власти. Правительство на правильном пути решения», — сказал на недавней встрече с главными редакторами СМИ прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

Об этом: Прокурор: в Воронежской области на мусорную реформу жалоб нет

Кстати, в прокуратуру от воронежцев пока ни одной жалобы по поводу мусора не поступало.

Директор в СИЗО, воронежцы — без машин и денег

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали Михаила Швыдченко, директора автосалона «Гаус» — до недавнего времени дилера автомобилей немецкой марки Volkswagen. 15 февраля суд принял решение о его аресте на два месяца.

Об этом: Экс-директор скандально известного дилера Volkswagen задержан в Воронеже

Скандал вокруг воронежского автосалона разразился в конце 2018 года. Выяснилось, что десятки воронежцев отдали предоплату за новые автомобили, но в итоге спустя несколько месяцев не увидели ни автомобилей, ни своих денег. Руководство автосалона после того, как скандал дошел до СМИ, встретилось с обиженными клиентами, обещало уладить вопрос, но в итоге проблема осталась нерешенной. А тем временем в январе российское представительство Volkswagen и вовсе отозвало у автосалона дилерство, заявив при этом, что вся ответственность за задержку поставок автомобилей — на дилерском предприятии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Об этом: В Volkswagen прокомментировали скандал с воронежским дилером

По первоначальным данным, число несостоявшихся автовладельцев достигло 200 человек, а ущерб оценивался в 70 млн рублей. В полиции пока называют немного другие цифры — более 30 пострадавших и более 20 млн — ущерб.

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Все-таки сносить не будут

На прошлой неделе в центре внимания оказалась судьба здания Театра оперы и балета в Воронеже. Здание постройки конца 1950-х-1960-х годов расположено в самом центре Воронежа, напротив здания правительства, и несмотря на то, что официально не входит в число памятников архитектуры, является одним из символов города. При этом театр ни разу с момента постройки не видел капитального ремонта.

Вопрос его реконструкции обсуждается вот уже несколько лет. В середине 2018 года глава региона Александр Гусев говорил о том, что рассматривается возможность переноса театра на другую площадку, а в декабре и вовсе заговорили о его сносе. Но настоящий скандал разразился после того, как 6 февраля члены общественного совета при департаменте культуры рекомендовали снести здание театра.

Воронежский театр оперы и балета

Об этом: Воронежцы выступили против сноса Театра оперы и балета

Такая неожиданная рекомендация от деятелей культуры вызвала шквал критики со стороны и краеведов, и градозащитников, и обычных горожан, создавших даже петицию в интернете.

15 февраля стало известно: сносить здание оперного театра точно не будут. Об этом, как сообщили «Вести», заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Мы давно поставили задачу перед правительством области сделать Воронежский театр оперы и балета современным, но это не значит, что его кто-то собирается ломать. Строительство нового театра стоит 3,5 млрд рублей, и реконструкция стоит примерно столько же — 3,1 млрд рублей, но она в любом случае не будет отвечать современным требованиям. Конечно, было бы правильно построить новое здание, а старое использовать как музей или как вторую сцену. Мы еще будем обсуждать все варианты», — цитируют «Вести» главу региона.