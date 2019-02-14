Воронежцам разрешили заплатить за квартиру позже – из-за мусорной реформы

Воронеж, , 16:24 — REGNUM Жители Воронежа, которые получают квитанции от АО «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области», смогут внести плату за полученные в январе коммунальные услуги позже обычного — до 28 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕПСС ЖКХ.

Обычный срок оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги в Воронеже — до 20 числа месяца. Однако квитанции за январь можно будет оплатить до 28 февраля включительно, пени начисляться не будут. С марта срок оплаты, как и ранее, — до 20 числа.

Отсрочку по оплате квитанций в ЕПСС объяснили тем, что в связи со вступлением Воронежской области в мусорную реформу изменился тариф на вывоз ТКО, а законодательный акт, регламентирующий расчет, был выпущен с задержкой.

«В тариф вошли плата за негативное воздействие на окружающую среду и НДС в размере 20%. С целью предотвратить чрезмерное повышение платы за услугу для населения, воронежские власти разработали и приняли ряд нормативных актов, которые вступили в силу только в феврале. Для расчета платы и выпуска квитанций необходимо было дождаться этих изменений», — пояснили в пресс-службе ЕПСС.

Добавим, что квитанции за квартиру многие воронежцев пока не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Воронежской области начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. Тариф установлен в размере 492 рубля за кубометр мусора — уже без учета НДС, оплату которого взял на себя областной бюджет. Длительное время специалисты не могли определиться с методикой расчета оплаты для жителей многоквартирных домов Воронежа: сначала заявлялось, что плата будет фиксированной, около 100 рублей в месяц с одного проживающего, а 11 февраля было объявлено о том, что жители воронежских многоэтажек будут оплачивать мусор по фактическому объему, а начисляться плата будет с учетом площади квартиры, а не числа проживающих. Между тем, как сообщил накануне прокурор Воронежской области Николай Шишкин, в надзорное ведомство жалоб, связанных с ходом реформы в регионе, не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор: в Воронежской области на мусорную реформу жалоб нет