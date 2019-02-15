Директор бывшего дилера Volkswagen в Воронеже арестован

Воронеж, , 12:45 — REGNUM Директор автосалона «Гаус», задержанный ранее правоохранительными органами по подозрению в присвоении денег клиентов, арестован решением Ленинского районного суда Воронежа 15 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.

Уголовное дело ранее было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». По версии следствия, сотрудниками автосалона были заключены договоры купли-продажи автомобилей, однако обязательства исполнены не были. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 20 млн рублей, а число пострадавших более 30 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Воронеже разразился скандал вокруг автосалона «Гаус» — официального дилера Volkswagen. Выяснилось, что десятки клиентов салона внесли предоплату за автомобили, но так и не получили их — ни в установленные сроки, ни позже. В январе представительство Volkswagen в России отозвало дилерство у «Гаус», при этом ответственность за сложившуюся ситуацию полностью возложило на автосалон.

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