Пятница, 15 Февраля 2019 года
12:46:00 МСК

Директор бывшего дилера Volkswagen в Воронеже арестован

Происшествия

Ленинский суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Воронеж, 15 февраля 2019, 12:45 — REGNUM  Директор автосалона «Гаус», задержанный ранее правоохранительными органами по подозрению в присвоении денег клиентов, арестован решением Ленинского районного суда Воронежа 15 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.

Уголовное дело ранее было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». По версии следствия, сотрудниками автосалона были заключены договоры купли-продажи автомобилей, однако обязательства исполнены не были. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 20 млн рублей, а число пострадавших более 30 человек.

По теме: В Volkswagen прокомментировали скандал с воронежским дилером

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Воронеже разразился скандал вокруг автосалона «Гаус» — официального дилера Volkswagen. Выяснилось, что десятки клиентов салона внесли предоплату за автомобили, но так и не получили их — ни в установленные сроки, ни позже. В январе представительство Volkswagen в России отозвало дилерство у «Гаус», при этом ответственность за сложившуюся ситуацию полностью возложило на автосалон.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-директор скандально известного дилера Volkswagen задержан в Воронеже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить