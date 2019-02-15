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По факту гибели солдата-срочника под Воронежем возбуждено уголовное дело

Происшествия

Дело возбуждено по статье об умышленном убийстве

Воронеж, 15 февраля 2019, 18:59 — REGNUM  Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела военнослужащего в войсковой части №91 711 со следами насильственной смерти, сообщили 15 февраля в Следственном комитете.

Как уточняется дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

«В настоящее время в полном объеме проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сообществе «Комитет солдатских матерей» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация об обнаружении на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области тела 19-летнего солдата-срочника, призванного из Краснодарского края.

Сообщалось, что у погибшего были связаны руки, а на голову был надет пакет. В пресс-службе Западного военного округа чуть позднее заявили, что признаков насильственной смерти на теле военнослужащего обнаружено не было.

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