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Военные опровергли насильственную смерть солдата-срочника под Воронежем

Происшествия

Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку

Воронеж, 15 февраля 2019, 11:37 — REGNUM  Признаков насильственной смерти на теле военнослужащего, скончавшегося на полигоне в Воронежской области, не обнаружено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа 15 февраля.

Как сообщили в пресс-службе, комиссия штаба ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти солдата-срочника на одном из военных полигонов в Воронежской области.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток полевого лагеря. По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено», — пояснили в пресс-службе, добавив, что для выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся следственные действия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о гибели 19-летнего срочника из Краснодарского края появилось в группе Комитет солдатских матерей России — в частности, сообщалось, что у погибшего были связаны руки, а на голову был надет пакет. По данным местных СМИ, родным сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца, однако родные намерены просить военную прокуратуру о проверку обстоятельств смерти молодого человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело солдата-срочника с пакетом на голове нашли на полигоне под Воронежем

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