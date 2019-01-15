Январь 2019 года запомнится Псковской области многими важными новостями: Великие Луки отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, региональный бюджет пополнился больше чем на миллиард, но главное событие месяца произошло 28 января: в Псковском перинатальном центре родилась девочка.

Sachkv Псковский кремль

Роды года

Девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см, появившаяся на свет в Пскове 28 января в 16:00, ознаменовала новую эпоху в истории демографически сложного региона: наконец-то на полную мощность заработал Псковский перинатальный центр — долгострой последних лет.

Строительство центра, рассчитанного на 110 коек, планировали завершить ещё в 2016 году. Ещё полпред Николай Цуканов грозил псковским властям в 2017 году, что никаких отсрочек не будет. Но стройка перинатального центра всё-таки досталась в наследство новому псковскому губернатору Михаилу Ведерникову от его предшественника Андрея Турчака.

Несмотря на ударные темпы строительства и решение вопросов с подрядчиками практически в ручном режиме, в 2018 году ввести в строй объект не удалось: в построенных помещениях замеры воздуха не соответствовали нормам. Лишь к концу года региональное управление Роспотребнадзора, как выразился его руководитель Александр Нестерук, «с чистой совестью выдало учреждению положительное санэпидзаключение».

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«Это не просто новые помещения, это новый смысл демографической политики и новые подходы в родовспоможении в Псковском регионе», — заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Хочется верить, что так оно и будет. По данным Псковстата, за 2018 год население Псковской области сократилось ещё на 3,5 тыс. человек, рождаемость тоже снизилась.

Pskov.ru В псковском перинатальном центре

Спасти «Псковпассажиравтотранс»

Судьбе государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» посвятило свой «парламентский час» в январе Псковское областное собрание депутатов.

Предприятие, которое обеспечивает пассажирские перевозки в Пскове и 17 муниципальных районах, — крупнейший государственный перевозчик региона, на нём работает 1885 человек. В конце 2018 года работники «Псковпассажиравтотранса» даже на митинг выходили против привлечения частных перевозчиков к работе на маршрутах, которые обслуживало их предприятие, а в резолюции митинга просили спасти областной государственный автопарк от банкротства.

И.о. председателя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков заверил депутатов, что предприятие спасут президентские миллионы: около 370 млн рублей из того миллиарда, что президент РФ Владимир Путин выделил Псковской области из своего резервного фонда в канун Нового года, власти региона направят на погашение налоговой задолженности предприятия — сейчас его счета арестованы.

User 699 Псковские автобусы

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Губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием в Псковском областном собрании депутатов 25 декабря, помнится, заявил о том, что «неэффективные и убыточные государственные предприятия пора прекратить бесконечно заливать деньгами без соответствующих планов по развитию». Впрочем, 370 млн рублей на полное погашение долгов «Псковпассажиравтотранса» не хватит — общая сумма кредиторской задолженности превысила 450 млн рублей. Да и программа по развитию «Псковпассажиравтотранса», похоже, всё же готовится — во всяком случае, её обещали представить руководству региона до 15 февраля.

«Дело Кузнецова» и новые обыски

Санкт-Петербургский городской суд 24 января оставил под стражей в «Крестах» бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. На своём посту в региональной администрации Кузнецов курировал, в том числе, транспортные вопросы, однако поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стали совсем другие вещи. 14 декабря 2018 года его задержали в Пскове по обвинению в получении крупной взятки. Речь идёт о событиях 2011−2013 годов, когда супруга Кузнецова, как полагает следствие, приобрела жилой дом у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей, но заплатила за него только 5 млн рублей. Оставшиеся 1 млн 350 тыс. рублей следователи считают взяткой, за которую Кузнецов предложил директору ООО «ВестСтрой» выгодные госконтракты в Псковской области. Среди них, например, выигранный компанией в 2013 году аукцион на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы стоимостью более 40,5 млн рублей.

За решёткой

Кузнецов вину свою не признаёт, срок его содержания под стражей продлили до 12 февраля.

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А в январе в псковскую администрацию вновь нагрянули следовали: на этот раз обыски и выемки документов прошли в региональном комитете здравоохранения. Псковский губернатор тут же заявил, что следственные мероприятия «тесно связаны» с кадровыми решениями в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года — тогда региональные власти сменили руководство комитета. Больше об этом пока ничего не известно.

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Объединённый музей раздора

Создание объединённого музея-заповедника Псковской области, которому в дальнейшем будет придан федеральный статус, началось со скандала: 17 января на официальном сайте Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника было опубликовано открытое письмо коллектива музея, в котором сотрудники сравнили ситуацию с «рейдерским захватом».

Сотрудники музея возмутились тем, что объединение двух музеев — Псковского и Изборского (государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск») предложили провести не на базе головного, Псковского музея-заповедника, а на основе бывшего филиала — музея-заповедника «Изборск». Возмутился коллектив Псковского музея и возможным назначением на пост директора создаваемого Псковского объединённого музея Наталии Дубровской, которая сейчас руководит музеем-заповедником «Изборск».

Vitold Muratov Изборск

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Последовавшие за этим письмом комментарии региональной власти ситуацию прояснили ненамного. Первый вице-губернатор Вера Емельянова лишь уверила, что сокращений при объединении не планируется, мнение коллективов будет учтено и вообще причин для беспокойства нет. Наталия Дубровская, в свою очередь, назвала письмо коллег из Пскова клеветой, а также заявила о том, что объединённому музею «необходим ребрендинг». К концу месяца против назначения Дубровской уже выступал не только Псковский музей, но даже жители Изборска, написавшие письмо-обращение на сайт псковского губернатора. Но официальных комментариев от инициаторов объединения музеев больше нет, и очевидно, что долго отмалчиваться не получится.