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В псковский комитет по здравоохранению следователи пришли с обысками

Политика

Проводится выемка документов

Псков, 16 января 2019, 18:56 — REGNUM  В комитете по здравоохранению Псковской области сегодня, 16 января, проводится выемка документов. Об обысках в комитете сообщила пресс-служба администрации региона.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие.

По словам главы региона, с обысками в комитете «тесно связаны» и кадровые решения в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года.

«Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер в регионе, поэтому коррупция здесь особенно недопустима», — заявил Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в комитете по здравоохранению Псковской области сменили руководителя — его возглавила Марина Гаращенко, которая ранее работала в департаменте здравоохранения Москвы. Бывший председатель комитета Игорь Потапов перешел на работу в Псковскую городскую поликлинику.

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Коррупция и борьба с ней
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