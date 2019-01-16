В псковский комитет по здравоохранению следователи пришли с обысками

Псков, , 18:56 — REGNUM В комитете по здравоохранению Псковской области сегодня, 16 января, проводится выемка документов. Об обысках в комитете сообщила пресс-служба администрации региона.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие.

По словам главы региона, с обысками в комитете «тесно связаны» и кадровые решения в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года.

«Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер в регионе, поэтому коррупция здесь особенно недопустима», — заявил Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в комитете по здравоохранению Псковской области сменили руководителя — его возглавила Марина Гаращенко, которая ранее работала в департаменте здравоохранения Москвы. Бывший председатель комитета Игорь Потапов перешел на работу в Псковскую городскую поликлинику.