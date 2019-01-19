Объединение музеев в Псковской области началось со скандала

Псков, , 14:27 — REGNUM Создание объединённого музея-заповедника Псковской области, которому в дальнейшем будет придан федеральный статус, началось со скандала. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 17 января было опубликовано открытое письмо коллектива музея, в котором сотрудники сравнили ситуацию с «рейдерским захватом».

«Экстраординарные обстоятельства вынуждают нас написать это письмо и уведомить общественность, что в настоящее время складывается ситуация, парализующая работу всего музея и напоминающая рейдерский захват Псковского музея, грозящая развалом его фондов, утратой исторического имени и престижа одного из старейших музеев России», — говорится в обращении.

Недоумение сотрудников музея вызвало то обстоятельство, что объединение двух музеев — Псковского и Изборского (государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск») было предложено провести не на базе головного, Псковского музея-заповедника, а на основе бывшего филиала — музея-заповедника «Изборск» с юридическим адресом в деревне Изборск Печорского района Псковской области.

«Коллективу Псковского музея абсолютно непонятно, как бывший школьный, затем народный музей, а до 1993 года филиал Псковского музея, становится правопреемником статуса и названия организации, которая находится в Пскове и имеет 140-летнюю историю», — говорится в открытом письме музейщиков.

Сотрудники Псковского музея также сообщили о своих опасениях по поводу предстоящих сокращений штата Псковского музея, а также высказали своё несогласие с возможным назначением на пост директора создаваемого Псковского объединённого музея директора Изборского музея Наталии Дубровской.

Директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков отказался комментировать в СМИ это письмо сотрудников, заявив только, что «это — мнение коллектива».

А в пятницу, 18 января, в администрации Псковской области собралась рабочая группа по вопросу объединения музеев — заседание провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. На заседании она подчеркнула, что причин для беспокойства нет, и сокращения сотрудников обоих музеев не планируется.

«Все фонды и функции музеев будут также сохранены в полном объеме. Никаких опасений и рисков для функционирования Псковского объединенного музея в качестве единого учреждения не существует. При выборе руководителя учреждения обязательно будет учтено мнение коллективов», — заявила Вера Емельянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о том, чтобы Псковский музей-заповедник получил федеральный статус было принято в августе 2018 года в ходе визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. По мнению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации как Псковского Кремля, так и Изборской крепости.

Напомним, что Псковский музей-заповедник — один из старейших в России, он был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. Фонды Псковского музея-заповедника в настоящее время составляют более 643,5 тыс. музейных предметов. В составе Псковского музея — 74 памятника федерального значения, а также пять филиалов, среди которых уникальные усадебные комплексы. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение. Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года это филиал Псковского музея-заповедника.

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