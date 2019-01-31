«Псковпассажиравтотранс» оздоравливают президентскими миллионами

Псков, , 23:31 — REGNUM На оздоровление государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» будет направлено около 370 млн рублей из резервного фонда президента РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 января, на «парламентском часе» в Псковском областном собрания депутатов заявил и. о. председателя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков.

По его словам, средства будут направлены на погашение налоговой задолженности с целью разблокировки счетов, чтобы предприятие могло нормально работать. Сейчас счета предприятия арестованы. Кредиторская задолженность «Псковпассажиравтотранса» превысила 450 млн рублей. Из этой суммы более 314 млн рублей — долги по налогам и страховым взносам.

По словам Сильченкова, в настоящее время готовится программа по развитию «Псковпассажиравтотранса», которая будет представлена губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову до 15 февраля.

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Напомним, ГППО «Псковпассажиравтотранс» является крупнейшим перевозчиком Псковской области: предприятие обеспечивает пассажирские перевозки в Пскове и 17 муниципальных районах. На предприятии работает 1855 человек. В целом автобусная маршрутная сеть Псковской области насчитывает 456 маршрутов, 80% из которых — социально значимые. Около 95% социально значимых перевозок осуществляют два государственных предприятия: «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне».

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