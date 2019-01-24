Санкт-Петербургский суд оставил бывшего псковского вице-губернатора в СИЗО

Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд сегодня, 24 января, оставил без изменений постановление Приморского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Александр Кузнецов, обвинённый в получении крупной взятки по ч.6 ст. 290 УК РФ, и его адвокат просили суд апелляционной инстанции избрать меру в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

В прениях Кузнецов пояснил суду, что готов строить со следствием конструктивный диалог, а адвокат заявила, что «больший вред ходу расследования может причинить свободная пресса, присутствующая в зале, а не Кузнецов».

Апелляционная судебная инстанция, однако, согласилась с постановлением Приморского районного суда Санкт-Петербурга и оставила Кузнецова в «Крестах» до 12 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор Псковской области обвиняется в преступлении 2011−2013 годов. Супруга Кузнецова, как полагает следствие, приобрела жилой дом у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей, но заплатила за него только 5 млн рублей. Оставшиеся 1 млн 350 тыс. рублей следствие считает взяткой, за которые Кузнецов предложил директору ООО «ВестСтрой» выгодные госконтракты в Псковской области — в материалах дела речь идёт об аукционе на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы стоимостью более 40,5 млн рублей, которую компания «Вест-Строй» сумела выиграть в 2013 году. Кузнецов был задержан в Пскове 14 декабря 2018 года, мера пресечения была ему избрана 18 декабря. После допроса в качестве обвиняемого Кузнецов вину не признал.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита псковского вице-губернатора оспорит его заключение под стражу