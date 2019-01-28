Три года спустя: псковский перинатальный долгострой заработал

Псков, , 17:43 — REGNUM В новом здании Псковского перинатального центра, строительство которого планировали завершить ещё в 2016 году, но неоднократно переносили сроки, сегодня, 28 января, приняли первые роды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на главврача центра Сергея Сукманюка, роды прошли успешно: в 16:00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см.

Перед тем, как принять первых рожениц, в перинатальном центре состоялась общественная приёмка: здание проинспектировали члены Общественной палаты Псковской области и общественных организаций, руководители надзорных органов и депутаты Псковского областного собрания.

Напомним, само здание центра было построено в марте 2018 года. До тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились. Однако сразу же ввести объект в эксплуатацию не получилось: в ряде помещений центра замеры воздуха не соответствовали нормам. Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук отметил, что снижение выделяемых в воздух загрязняющих веществ стало наблюдаться с сентября, а в ноябре-декабре 2018 года ситуация полностью нормализовалась. Только после этого ведомство выдало разрешение на ведение медицинской деятельности.

Перинатальный центр рассчитан на 110 коек. Самое высокотехнологичное отделение центра — отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь будут выхаживать до 90% малышей с низким и экстремально низким весом — от 500 граммов. Сюда будут попадать все роженицы с преждевременными родами (от 25 недель). Послеродовое отделение рассчитано на 50 коек. Палаты одно — или двухместные, в каждом боксе есть отдельный санузел. Отделение патологии беременных готово принять до 30 пациенток с тяжелой патологией, где специалисты будут готовить их к родоразрешению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Общий объём вложений в проект составил 2,6 млрд рублей.

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