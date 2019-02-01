В Пермском крае в январе в центре внимания соцсетей и СМИ оказались такие события и происшествия, как ротация кадров в краевом правительстве и региональном отделении Общероссийского народного фронта, отрыв от причала дебаркадеров, обрушение бетонных плит в многоэтажном жилом доме, пожар в бизнес-центре, скандал вокруг Пермского театра оперы и балета, потенциальная сделка купли-продажи «башни смерти», эпидемия гриппа, массовые анонимные угрозы терактов. Подробнее о них в обзоре ИА REGNUM.

Дмитрий Дом Советов. Пермь

Конфликт в рядах ОНФ?

В январе краевое отделение ОНФ постигло существенное сокращение кадров и смена руководства. Заменили всех сопредседателей, а количество членов штаба сократилось на треть — с 51 до 37 человек.

Отметим, что конференцию сначала планировали провести 29 января. Примечательно, что на этот же день была назначена региональная конференция «Единой России». Впоследствии краевой штаб ОНФ отменил январское решение исполкома, так как оно было принято в отсутствие кворума.

По данным издания «Коммерсантъ», в отделении ОНФ наметился конфликт между между двумя сопредседателями штаба — Геннадием Сандыревым и Игорем Лобановым. Федеральное руководство разрешило его с помощью ротации. По итогам конференции резко возросло влияние на это президентское движение краевых властей, а также одного из основателей краевого ОНФ, заместителя полпреда в ДФО Григория Куранова. В то же время Геннадий Сандырев, сохранивший пост в штабе, всё-таки не смог провести в него своих сторонников.

Onf.ru Геннадий Сандырев

С подачи федерального руководства ОНФ пермское региональное отделение провело масштабную ротацию в своих рядах: были заменены все сопредседатели, количество членов штаба сократилось на треть. Таким образом руководство ОНФ решило разрешить конфликт. Между тем Лобанов заявил, что никакого конфликта нет.

По итогам конференции пост сопредседателя покинули руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев, председатель пермского отделения СЖР Игорь Лобанов и депутат Заксобрания Дарья Эйсфельд. Им на смену пришли депутат Заксобрания и бывший вице-губернатор региона Ирина Ивенских, директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Перми» Елена Лебедева и кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Пермском крае Алексей Мельников.

Информресурсы сделали акцент на том, что пост сопредседателя для Ирины Ивенских не нов. Она уже была сопредседателем регионального штаба Народного фронта в 2011—2015 годах и стояла у истоков деятельности движения в регионе. Однако в 2015 году с переходом в региональное правительство оставила должность в ОНФ. В конце 2018 года она получила депутатский мандат в Заксобрании Прикамья.

gorod342.ru отмечает, что региональное отделение ОНФ потеряло своё былое влияние, поэтому нуждается и в идеологической перезагрузке. По словам политолога Александра Белоусова, «проблема ОНФ в том, что многие начали рассматривать его как собственный ресурс, социальный лифт, способный вознести до небес». ОНФ нуждается в притоке активных молодых людей, «не готовых играть в договорные матчи».

Onf.ru Игорь Лобанов

Скандал вокруг целевого показателя

В первой половине января скандал разгорелся вокруг субсидий, полученных Пермским театром оперы и балета. СМИ проинформировали о результатах проверки, на основании которых Контрольно-счётная палата заявила о невыполненных целевых показателях. Это в свою очередь должно повлечь возврат денег в бюджет. Речь ни много ни мало, по данным информресуросв, о 20 млн рублей.

Целевые показатели недотянули до норматива по такой услуге, как «Показ спектаклей». В самом театре впоследствии подчеркнули, что информация о возврате в краевой бюджет 20 млн недостоверна, а из множества целевых показателей не выполнен один — по количеству зрителей на показах оперных постановок. При этом учреждение культуры не намерено пересматривать репертуарную политику.

Стоит отметить, что у Пермского театра оперы и балета самый большой объём финансирования по госзаданию среди всех пермских театров. Ежегодно театр получает госзадание на сумму до 600 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

D V S Пермский театр оперы и балета

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ЧП в бизнес-центре

17 января в бизнес-центре Перми вспыхнул пожар. Огонь и дымовая завеса распространились стремительно. Люди, находившиеся на третьем и четвёртом этажах, оказались заблокированным. Некоторые решились прыгать с большой высоты на улицу в надежде на спасение.

Сначала спасатели заявили о том, что пострадавших нет. Впоследствии появились данные от полиции о четырёх травмированных, от ГУ МЧС — о шести. В спасении людей принимали участие прохожие. После того как пожар ликвидировали, федеральные СМИ облетела новость о чудесном спасении беременной женщины и рождении ребёнка.

Пермячка находилась на третьем этаже, откуда валил густой чёрный дым. Мужчины растянули полотно и призывали женщину прыгнуть. Однако она не решалась. Тогда раздобыли лестницу и помогли эвакуироваться. Когда девушка оказалась уже вне дымящегося здания, тут-то и заметили, что она в положении. На машине скорой помощи роженицу доставили в больницу, где она вскоре родила девочку. Получается, что неравнодушные горожане спасли сразу две жизни.

59.mchs.gov.ru Пожарная машина

Позднее губернатор Максим Решетников вручил благодарственные письма пятерым мужчинам, принимавшим активное участие в спасении людей из горящего здания бизнес-центра.

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Стоит отметить, что в январе пермяки вспомнили и о другом пожаре — в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли 156 человек. Трагедию, потрясшую не только регион, но и всю страну, вспоминали в связи с выездом экс-владельца сгоревшего клуба за границу. СМИ сообщили, что Анатолий Зак, освободившийся в сентябре 2018 года из мест лишения свободы условно-досрочно, уехал в Лондон. При этом информресурсы недоумевали, как мужчину могли выпустить за рубеж при его миллионных долгах, в частности, перед Фондом ОМС за лечение пострадавших из-за пожара людей.

Общая сумма долга, по данным СМИ, составила более 23 млн рублей. Однако Зак смог беспрепятственно пересечь госграницу, тогда как долги от 10 до 30 тысяч рублей уже являются причиной для объявления ограничительной меры.

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Ушли в отрыв

В январе Пермь неделю жила в режиме повышенной готовности. Вечером 22 января в Речном порту оторвались три дебаркадера. На одном успели сбросить якорь. Судно уплыло недалеко от причала. А два других судна доставили много мороки местной власти. В ночь на 23 января перекрывали движения транспорта на Коммунальном мосту. Была опасность столкновения судов с опорой инженерного сооружения. Угроза миновала. Дебаркадеры замерли в 200 метрах от берега. Они врезались в лёд и остановились.

Операция по вызволению судов началась только днём 28 января. Теплоход «Иртыш» отбуксировали к мукомольному заводу. Остальные плавсредства транспортировали к берегу 29 января. Однако погодные условия оказались благоприятными, чем и решили воспользоваться для завершения операции по транспортировке второго дебаркадера.

Для транспортировки плавсредств выбрали речной вариант. В ликвидации ЧП задействовали буксир-толкач из грузового района порта.

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Ротация кадров в высших эшелонах региона

23 января губернатор заявил о кадровых перестановках в правительства Прикамья. С этого дня с поста первого заместителя правительства региона в отставку отправлены Роман Кокшаров и министр территориальной безопасности Андрей Ковтун. Кокшаров отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Как отметил глава Прикамья, вице-губернатор ещё год назад обращался с просьбой уйти на отдых. Однако в крае были запущены процессы объединения территорий, первый этап прошёл, поставленные задачи успешно решены, поэтому сейчас просьба Кокшарова удовлетворена.

Permkrai.ru Роман Кокшаров (слева)

Андрей Ковтун покинул свой пост и переходит в краевую структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края

Вопросами территориального развития губернатор предложил заняться Александру Борисову («Единая Россия»), который является депутатом Заскобрания Пермского края.

ЧП в многоэтажке

Под занавес месяца Пермь отметилась ещё одним чрезвычайным происшествием. Днём 27 января в 14-этажном доме по ул. Революции, 3/1 обрушились восемь бетонных плит-перекрытий между крышей и техническим этажом. Обошлось без человеческих жертв. Также чиновники заявили, что и квартиры не пострадали. Власти и спасатели отметили, что угрозы дальнейшего обрушения нет, однако всех жильцов эвакуировали и обратно в квартиры уже не пускали. Всех разместили в гимназии № 33, где формировали списки нуждающихся во временном жилье. В итоге номера в гостинице выделили для 29 человек, остальные нашли приют у родственников и знакомых.

59.mchs.gov.ru На месте обрушения

Стоит отметить, что дом построен в 1993 году. СМИ сообщают, что после ЧП люди начали говорить о том, что в их квартирах в начале 2000-х годов стали появляться трещины. Одна женщина призналась, что жаловалась в ТСЖ. Ей предложили поставить маячки и наблюдать. По словам пермячки, трещина за 13 лет разрослась от пола до потолка. Однако больше на обследовании женщина не настаивала. Выяснилось, что и у других жильцов в квартирах также имеются трещины.

Как сообщает 59.ru, проблемы с домами по ул. Революции были и раньше. Например, соседний 11-этажный дом 3/2 в 2011 году начали расселять. СМИ публиковали результаты проверки: выяснилось, что в ростверках здания (верхней части свайного или столбчатого фундамента, которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию) произошли изменения. По предварительным оценкам, они были вызваны техническими ошибками, допущенными при строительстве. Тогда чиновники сообщали, что угрозы для соседних зданий нет.

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Полиция может освободить культурный объект

Во второй половине января Пермь посетил заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика. Под пристальным вниманием информресурсов оказалась вовсе не позитивная динамика в статистике о состоянии преступности в регионе, а потенциальная сделка чиновников и полиции. На встрече Виталия Шулики и губернатора Максима Решетникова разговор зашёл о возможной покупке за счёт краевого бюджета здания, более известного как «башня смерти», которое сейчас занимает ГУ МВД по Пермскому краю. Правоохранительные органы планируют построить себе новое здание. В качестве площадки может быть использована территория товарного двора, выкупленная регионом у железнодорожников.

Тара-Амингу «Башня смерти». Пермь

Примечательно, что сейчас пермская полиция находится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Высотный дом построен в 1949—1952 годах в стиле советского монументального классицизма. При высоте в пять этажей здание занимает целый квартал между Комсомольским проспектом и улицей Героев Хасана и имеет трёхъярусную башню высотой 43 м.

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Лев в доме

В январе интернет-пользователи активно обсуждали новое приобретение местной жительницы, которая, по данным информресурсов, является женой одного из известных и богатых пермских депутатов. Женщина опубликовала в соцсети видеролик и объявление о том, что в доме появился новый питомец — львёнок Тиффани. Пермячка предложила животное в аренду на пару часиков для «ярких эмоций» — игр и фотосессий.

Мнения о покупке среди интернет-сообщества разделились. Кто-то обращал внимание на милоту маленького льва. Однако зоозащитники сделали акцент на другой стороне медали — по закону на содержание диких животных в домах введён запрет, они защищены от жестокого обращения. Львёнка необходимо отправить в реабилитационный центр.

Львёнок

Примечательно, что на видео со львёнком показан дворец, в котором теперь обитает животное. Оператор словно специально отводит камеру, чтобы продемонстрировать роскошные хоромы. Некоторые пользователи предположили, что богатые хозяева поиграют немного с «маленьким котёнком», а потом избавятся от него, когда он превратится в большого льва.

Успех цифровизации

Во второй половине января на территории Прикамья прошло обсуждение национальной программы «Цифровая экономика РФ». Всероссийский статус мероприятию придало участие федеральных и региональных политиков, а также крупных IT-компаний. По итогам обсуждения вице-премьер правительства РФ Максим Акимов назвал Пермский край территорией зрелых цифровых решений, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

26 января регион посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Он проявил особый интерес к цифровизации в промышленности, а именно в двигателестроительной отрасли. Глава федерального ведомства побывал на производственной площадке ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах.

Digital.gov.ru Константин Носков во время посещения призводственной площадки ПАО «Протон-ПМ»

Сегодня на предприятии автоматизировано более 700 бизнес-процессов в сфере производства, логистики, закупок, сбыта, контроллинга и бюджетирования, бухгалтерского учета и управления персоналом. ПАО «Протон-ПМ» стало первой компанией российской ракетно-космической отрасли, где внедрили систему управления ресурсами предприятия класса ERP.

Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский отметил, что к 2023 году планируется создать гибкое адаптивное производство для изготовления современных типов двигателей и сложной машиностроительной продукции. Для этого реализуется целый комплекс программ, которые позволяют не только развивать производственные мощности и социальную инфраструктуру, но и обеспечивать применение всех необходимых цифровых технологий, чтобы максимально сократить цикл подготовки производства и освоения новых изделий, а значит, повысить их конкурентоспособность.

Массовые анонимные угрозы

В конце месяца Пермь оказалась в числе российских городов, где прошли массовые эвакуации из-за анонимных террористических угроз. Письма поступали на электронные адреса учреждений. Кроме столицы региона массовые эвакуации затронули и Березники, где наличие взрывчатых веществ проверяли в 39 учреждениях здравоохранения, а эвакуировать пришлось более 1 тысячи человек. В Перми из-за угроз пришлось отменить занятия во вторую смену во всех школах.

Кибертерроризм

Все сообщения о возможных терактах оказались ложными. Портал 59.ru с помощью эксперта-лингвиста проанализировал письма, которые были отправлены на электронную почту учреждений в Омске, Магнитогорске, Уфе и Березниках. Доцент филологического факультета Пермского классического университета, кандидат филологических наук, специалист по экспертному анализу текста Нина Васильева считает, что автором писем является группа подростков. Во всех текстах есть ошибки, повторы, необычные обороты.

Стоит отметить, что в Пермском крае прошли две волны массовых эвакуаций из-за ложных сообщений о терактах — 29 и 31 января.

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Все школы — на карантин!

В Перми с 31 января по 8 февраля все школы закрыли на карантин. В конце месяца главный санитарный врач выдал предписание, аргументировав его значительным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

Вынужденные внеплановые каникулы ввели в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования. Стоит отметить, с 21 по 27 января эпидемический порог среди населения превышен на 37,2%.