В Перми возбудили уголовное дело по факту пожара в бизнес-центре

Пермь, , 10:57 — REGNUM В Перми по факту пожара в административном здании, расположенном на ул. Монастырской, правоохранители усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Напомним, днём 17 января загорелось шестиэтажное здание. Из окон помещений, расположенных на третьем этаже, валил сильный дым. Люди просили о помощи. Очевидцы опубликовали видео, где горожане прыгали из окон.

На ликвидацию возгорания пожарным потребовался примерно один час. По данным полиции, в результате пожара пострадали 10 человек, шесть человек были госпитализированы.

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