В Перми рассматривают вопрос передачи «башни смерти» в собственность края

Пермь, , 10:42 — REGNUM В Перми краевое ГУ МВД может сменить место прописки. Рассматривается возможности передачи здания, которое сейчас занимают силовики и более известное как «башня смерти», в собственность региона, об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, вопрос о судьбе недвижимости обсуждался 24 января на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова и заместителя министра МВД Виталия Шулики. Не исключено, что новое здание построят на площадке Товарного двора, которую регион выкупил у РЖД почти за 800 млн рублей.

Добавим, здание ГУ МВД по Прикамью расположено на Комсомольском проспекте в Перми и является объектом культурного наследия регионального значения. Его площадь — около 9 тыс. квадратных метров.

Высотный дом построен в 1949—1952 одах в стиле советского монументального классицизма. При высоте в пять этажей здание занимает целый квартал между Комсомольским проспектом и улицей Героев Хасана и имеет трёхъярусную башню высотой 43 м.