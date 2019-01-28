ЧП в Перми: в жилом доме обрушилось семь бетонных плит

Пермь, , 13:25 — REGNUM В 14-этажном жилом доме по ул. Революции в Перми обрушились семь плит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города, при этом затруднились назвать площадь обрушения.

В мэрии отметили, что сегодня, 28 января, вечером вновь состоится совещание комиссии, где будет обсуждаться ситуация и пути выхода из неё.

«Действительно, обрушилось семь плит, но больше информации нет. Сейчас ведётся обследование. Угрозы дальнейшего обрушения нет, но жильцов в квартиры еще не пускают», — сказали в пресс-службе горадминистрации.

По данным издания «Местное время», площадь обрушения составила 70 квадратных метров. Информресурс со ссылкой на свой источник опубликовал данные, согласно которым из-за обрушения опорной балки произошло рухнули семь плит, а одна оказалась в подвешенном состоянии за счёт защемления торцевой и продольной граней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января в высотном доме по ул. Революции, 3/1 обрушилось перекрытие между техэтажом и кровлей. Всех жильцов эвакуировали. Сейчас 29 человек находятся в гостинице, остальные — у родственников и знакомых. В доме отключено электричество. По результатам обследования здания специалисты примут решение когда жители смогут вернуться домой.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, дом построен в 1993 году. Здание монолитно сборное, обложено кирпичом, обслуживается УК «ЖСК-73».

Погибших и пострадавших нет, жилые квартиры не пострадали. По данным УК «ЖСК-73» в доме зарегистрировано 257 жителей, в том числе 31 ребёнок, всего в доме проживали 231 человек, в том числе 38 детей.

После ЧП, по уточнённым данным, эвакуировали 148 человек, в том числе 38 детей. Из числа эвакуированных двое были доставлены в лечебные учреждения.