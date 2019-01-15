Пермский театр: «Информация о возврате в казну 20 млн рублей недостоверна»

Пермь, , 15:17 — REGNUM Пермский театр оперы и балета отреагировал на всплеск скандальной информации, которая появилась в связи с отчётом Контрольно-счётной палаты (КСП). Ревизоры проверили законность, целевую направленность и эффективность расходования бюджетных средств при формировании, финансировании и исполнении государственных заданий ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского» за 2015−2017 годы.

В частности, КСП указала на то, что театром в 2016 году не достигнут показатель объема и измеримого результата предоставления субсидии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги «Показ спектаклей (театральных постановок)», в связи с чем средства субсидии в объеме, соответствующем не достигнутому показателю, подлежат возврату в бюджет Пермского края. По данным издания «Коммерсантъ», речь о 20 млн рублей.

Между тем сам театр опроверг эти сведения, сообщает ТК «РифейПермь»:

"Информация о 20 млн рублей, которые должны быть возвращены в краевую казну, не соответствует действительности, заявили в учреждении. Сумму, сроки и порядок возврата средств в бюджет предстоит определить краевому минкульту».

Также в пресс-службе Пермского театра оперы и балета подчеркнули, что в 2016 году театр не достиг одного целевого показателя из множества, а именно — количества зрителей на показах оперных спектаклей. В целом же в 2016 году госзадание театром было традиционно перевыполнено, и отчет о его выполнении был принят министерством культуры края.

По данным КСП, окупаемость государственной работы по созданию новых постановок в проверенном периоде в среднем составила 46,4%. Из числа созданных (капитально-возобновленных) постановок (за исключением симфонических программ) ряд спектаклей (26%) имели единоразовый прокат, окупаемость которых — 36,8%.

В Пермском театре оперы и балета заявили, что не намерены пересматривать ни репертуарную политику, ни сформированный репертуар, отметила ТК «РифейПермь».

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