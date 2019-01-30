Под подозрением – подростки? Анонимные угрозы в Прикамье оказались ложным

Пермь, , 08:03 — REGNUM В Пермском крае 29 января стал днём массовых эвакуаций из-за тревожных сигналов о возможных терактах. Министерство территориальной безопасности региона неоднократно призывало население сохранять спокойствие. Чиновники через СМИ дали сводки по состоянию на 12:00 и 18:00 по местному времени (10:00 и 16:00 мск) — взрывных устройств в зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не обнаружено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что письмах с угрозами приходили на электронную почту. В Березниках, по официальным данным, проверили 39 учреждений здравоохранения, эвакуировали более 1 тысяч человек. Массовой эвакуации подвергли и десятки объектов в Перми — школы, торговые центры, административные здания. Из-за сложившейся ситуации во всех школах столиц Прикамья отменили занятия во вторую смену.

Кроме Перми 29 января, по данным информресурсов, волна массовых эвакуаций по аналогичной причине прошла в Оренбурге, Самаре, Уфе, Екатеринбурге. Добавив, что до этого массовыми эвакуациями из-за ложных сообщений о терактах отметились Благовещенск, Южно-Сахалинск, Чита. Иркутск, Ангарск, Якутск, Абакан, Кемерово, Красноярск, Новосибирск. Омск, Барнаул, Магнитогорск.

Портал 59.ru с помощью эксперта-лингвиста проанализировал письма, которые были отправлена на электронную почту учреждений в Омске, Магнитогорске, Уфе и Березниках. Авторы всех посланий рекомендовали эвакуировать людей во избежание жертв. Во всех текстах есть ошибки, повторы, необычные обороты.

«Тексты написаны безграмотно, по-детски. Они представляют собой набор клише. Скорее всего, авторы выбрали и скомпилировали наиболее удачные и убедительные на их взгляд элементы из различных книг, фильмов. Это глупая и неумелая стилизация. На мой взгляд, авторы писем — группа подростков или незрелых людей, которые решили поиграть, посеять панику и посмотреть, что будет, узнать, как власти отреагируют на такую ситуацию. Вряд ли эти люди представляют опасность. Их угрозы не конкретны, в них не указано четкое время и место возможного взрыва, нет никаких условий, требований к властям», — отметила доцент филологического факультета Пермского классического университета, кандидат филологических наук, специалист по экспертному анализу текста Нина Васильева.

Она считает, что на выходку не стоит активно реагировать, поскольку активной реакций интерес хулиганов только подогревается. Нужно относиться к ситуации спокойно и не сеять панику.

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