Петербургские чиновники решили разорвать контракты на строительство подземки с единственным генподрядчиком — ОАО «Метрострой». Теперь компания грозит Смольному катастрофическими последствиями, в то время как власти мотивируют свое решение заботой об интересах горожан. Однако эксперты в сфере градостроения считают вопрос исключительно политизированным.

Metrostroy-spb.ru Объект «Метростроя»

О разрыве Смольного с «Метростроем», во главе которого уже не первое десятилетие стоит семья Александровых, стало известно 21 января, в день рождения ленинградского метростроения. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщил, что «Метрострой» грубо не исполняет условия госконтрактов, плохо планирует производственные программы. Даже вливание дополнительных денег не могло бы помочь «Метрострою», полагают в Смольном.

«Компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные банковские гарантии и кредиты», — заявили в КРТИ.

Читайте также: Смольный разрывает все контракты с «Метростроем» в день его рождения

Метро, которого нет

Последние десять лет для строительства Петербургского метрополитена были весьма болезненными. Новых станций почти не появлялось, а даже те, которые давно проектировались и, казалось бы, уже должны были быть построены, постоянно откладывались.

Новый участок Невско-Василеостровской линии, с «Новокрестовской» и «Беговой», достраивали в авральном режиме под чемпионат мира по футболу 2018 года, сдали его с трехмесячной задержкой, и почти сразу там начала отваливаться отделка. «Беговую» закрыли на «ремонт» почти сразу, работы на «Новокрестовской» ведутся по сей день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге подтекает станция метро, построенная к ЧМ-2018

Жители юга тоже недовольны: знаменитый Фрунзенский радиус, начало которого — «Звенигородскую», «Обводный канал», «Волковскую» — открыли еще при губернаторе Валентине Матвиенко, а «Бухарестскую» и «Международную» — при Георгии Полтавченко в 2012 году, так и «замерз» на 7−10 лет. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» ждали в конце декабря 2018 года, под Новый год, но их ввод пришлось перенести на День города, 27 мая 2019 года. Правда, теперь завершение работ на этом участке даже за полгода — под вопросом.

Чем меньше сказано про Красносельско-Калининскую линию, тем лучше: ее до сих пор не существует, хотя густонаселенные районы на юго-западе задыхаются без метро. Как и Выборгская сторона, где тоже ждут не дождутся «коричневой» ветки.

Читайте также: Петербургу разрешили построить новые станции метро на линии, которой нет

Таким образом, если в Москве с 2014 по 2018 год успели построить 32 станции и 61 км линий, в Петербурге появились всего две станции и 6,3 км линий — и то, лишь благодаря дамоклову мечу в виде «мундиаля».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

Логики тоже не видно

Невозможно отнести эти проблемы исключительно на долю компании «Метрострой». Так, московское правительство ежегодно тратит более 8% городского бюджета на подземку, в Петербурге — менее 4%. Хотя, если верить бывшему вице-губернатору Игорю Албину, не в деньгах счастье: оказывается, в городе настолько не хватает грамотных проектов по строительству подземки, что с бюджетом более чем в 20 млрд рублей «Метрострой» просто не будет знать, что делать.

Все эти проблемы не должны были стать могильным камнем для «Метростроя», считают эксперты. Аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин назвал это «формальными календарными задержками». «Теперь, надо понимать, придут хорошие парни, и строить метро будут много и дёшево. Как у Сергея Семёновича», — помянул он мэра Москвы Собянина.

Валдин убежден, что «ничем хорошим для города» история с разрывом контрактов не обернется. Он считает решение Смольного исключительно политическим. «Логики нет никакой, градостроительными делами там и не пахнет», — добавил Валдин.

С ним согласна и эксперт-экономист градостроительства «ЛабГрад» Людмила Истомина. «Что там у них происходит в умах, что они хотят в итоге получить — вопрос к чиновникам. Я считаю, что это абсолютно политизированный вопрос, за которым стоят чьи-то политические и экономические интересы. Все проблемы «Метростроя» можно было решить другим путем. По крайней мере, чтобы «Метрострой» закончил работу, не нужно было прибегать к таким ухищрениям, а дать им деньги и время на это», — считает Истомина.

По ее мнению, Смольный запустил процесс, который негативно скажется в первую очередь на горожанах, который год ожидающих запуска новых станций. После разрыва контрактов с «Метростроем» и вероятных судебных процессов Смольному предстоят поиски новых подрядчиков. Теперь новые станции откроются еще позже запланированных и неоднократно перенесенных сроков.

«Думаю, эта история процесс точно не ускорит, а только замедлит. Горожане вряд ли на этом выиграют», — полагает Истомина.

Аналогичным образом высказался и эксперт по транспорту ИТП «Урбанистика» Илья Резников. Как и многие другие опрошенные ИА REGNUM специалисты, он не выказывал особого желания комментировать ситуацию, чтобы не вовлекаться в политику.

«Ситуация тревожная, история мутная. Есть ли какие-то ответы на возникшие вызовы, не очень понятно. Город почему-то решил, что ему так надо, тут нечего сказать», — заметил Резников.

В чем сходятся эксперты, так это в представлении, что от действий властей пострадают в первую очередь рядовые петербуржцы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварка

Угроза или блеф?

На это же упирает и сам «Метрострой», который не намерен отказываться от госконтрактов без боя и готов идти в арбитраж.

Компания уже заявила, что на строительных объектах подземки может возникнуть угроза техногенной катастрофы. По мнению представителей «Метростроя», Дирекция транспортного строительства и КРТИ, являющиеся заказчиками объектов метро, просто не осознают тяжелых последствий, которые им грозят.

«Нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе, и не понимать этого — недопустимо», — подчеркивают в «Метрострое».

Компания полагает, что разрыв контрактов продиктован «некомпетентностью заказчика, который сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик». Кроме того, «Метрострой» заявляет, что Смольный и ранее неоднократно пытался с помощью претензий и судебных исков переложить ответственность за срывы сроков строительства метрополитена на генподрядчика.

Читайте также: «Метрострой» Петербурга предупредил об угрозе техногенной катастрофы

Однако КРТИ настаивает, что это компания виновата в срывах сроков сдачи новых станций. Так, утверждают в Смольном, «Метрострой» отстает более чем на полгода по Фрунзенскому радиусу. «При плановых показателях 2504 квалифицированных рабочих на объекте последние полгода трудятся не более 300 человек», — говорят в КРТИ, добавив, что у «Метростроя» нет средств для закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства.

При этом Смольный заявляет, что даже при разрыве контрактов с генподрядчиком, который фактически работал на этой ниве почти 80 лет, власти сохранят квалифицированные рабочие и инженерные кадры метростроителей. Более того, обещанные станции метро будут достроены «в кратчайшие сроки».

В Смольном обещают, строительство подземки не остановится: для выполнения строительно-монтажных работ будут привлекаться другие подрядные организации. Как утверждают власти, «такие компании на рынке имеются».

В СМИ уже называли компании «Стройтрансгаз», «Ойкумена», «Трансинжстрой» и «Мостотрест», хотя последняя уже отказалась от претензий на новые контракты. Нового подрядчика или сразу нескольких будут искать уже менее чем через 10 дней.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вестибюль метро

Метро под выборы

Такие заявления нельзя не считать политически продиктованными. Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор убежден, что в предвыборный год городская администрация и лично врио губернатора Александр Беглов пытаются всячески продемонстрировать свою компетентность по сравнению с предшественниками.

«Вне всякого сомнения, Александр Дмитриевич в курсе и не последний участник этой истории, вопрос исключительно политический. В городе есть целые агломерации, где жилье недоступно для метро, для этих горожан — это вопрос жизни и смерти. Беглов всячески настаивает, что город должен быть комфортным, уютным и так далее. Очевидно, есть расчет, что за оставшиеся месяцы до выборов удастся переломить обстановку, чтобы к сентябрю метро строилось ускоренными темпами», — заметил Конфисахор.

Он не стал бы разделять ответственность между заказчиком и подрядчиком в таком глобальном вопросе, как строительство метрополитена во втором мегаполисе страны.

«Это уже не первый случай, когда все грехи переваливаются на предыдущую администрацию. Хоть Беглов и сказал сначала, что Полтавченко хороший, но вот и со снегом стрелки аккуратно перевели, оказалось, что заранее не закупили технику, дворников не хватает. И теперь с метро. В Смольном пытаются продемонстрировать свою дееспособность, заметив, что предыдущие руководители были не очень компетентные», — считает политолог.

В петербургском парламенте тоже всегда очень трепетно относятся к проблемам метростроения. Вот и в ноябре депутаты даже организовали рабочую группу, которая должна была подробно изучить положение компании «Метрострой». Только, например, Оксана Дмитриева, которая лично попросилась в эту группу, заявила, что о ее деятельности и каких-либо заседаниях она ничего так и не услышала.

Уже тогда из Смольного звучали призывы создать «Метрострою» конкуренцию — видимо, имея в виду и московские компании. Но Дмитриева раскритиковала такую позицию. По ее мнению, строительство метро подразумевает естественную монополию, а любые «конкуренты» — лишь искусственные атрибуты в этой сфере.

«В моем представлении, это в любом случае должен быть «Метрострой», хотя и под жестким контролем государства. Вливать туда средства можно несколькими путями — через госзаказ или имущественный вклад. Надо понимать, как Смольный будет действовать потом. Естественная монополия всегда должна быть государственной. Создавать там конкуренцию я не считаю целесообразным. Если есть необходимость, «Метрострой» может брать дополнительные подряды», — заключила она.